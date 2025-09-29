Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:32

Bývalý předseda Pirátské strany Ivan Bartoš (17. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Mír, svoboda a protikorupční boj. Tomu všemu chtějí Piráti po volbách do sněmovny dostát. „Myslím si, že v této vládě u ostatních chyběla odvaha,“ řekl v rozhovoru pro web Metro.cz bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je lídrem kandidátky Pirátů ve Středočeském kraji pro nadcházející sněmovní volby.

Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
Podporovatelem je člověk, který má rád svobodu – hlavně kvůli tomu jsem se rozhodl vstoupit do politiky a je to i hlavní myšlenkou Pirátů. Charakterově, či povoláním, je to dost roztříštěné, byť mě nyní potěšilo, že jsme v nedávném průzkumu voličů nad 18 let vyhráli se ziskem 27,5 procenta. Takže je vidět, že oslovujeme hodně mladých lidí. Ale není to jen o nich, protože řada voličů dospívá s námi. Koneckonců, já jsem začínal ve 30 a teď je mi 45 let.

Odpůrcem – i když toto označení nemám rád – jsou lidé, je jich ve společnosti přibližně 20 procent, kteří mají radši vládu tvrdé ruky. A pak jsou lidé, kteří nemají čas tolik sledovat politiku a rozhodují se na základě úspěchu stran a lídrů, nebo, když se ve světě nedaří, volí na základě ekonomických otázek.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Budete chtít pokračovat v podpoře Ukrajiny? A pokud ano, tak jak?
Ano. Podpora Ukrajiny je a bude důležitá ať už z pozice ČR, nebo Evropy. A to i vzhledem k tomu, že drony, či stíhačky nedávno narušily vzdušný prostor Polska, či Estonska. Podpora by tedy měla být ekonomická. Zároveň Česko přijalo hodně Ukrajinců, chápu, že pro někoho to může být nepopulární krok. Nicméně má to svá pozitiva – například celková bilance je osm miliard korun v plusu oproti nákladům pro zhruba 400 tisíc Ukrajinců, kteří se nyní nacházejí na našem území. Dále jsou klíčové i investice do obrany, kde jsme navrhli rychlejší harmonogram mířený ke třem procentům při vysoké transparentnosti armádních zakázek, což není silná stránka ministryně Jany Černochové (ODS).

Ivan Bartoš

Narodil se v roce 1980 v Jablonci nad Nisou.

  • Od prosince 2021 do září 2024 byl místopředsedou vlády Petra Fialy pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj ČR.
  • V letech 2009 až 2014 a znovu v letech 2016 až 2024 byl předsedou České pirátské strany.
  • Od října 2017 je poslancem ve sněmovně.
  • Pracoval pro české i zahraniční firmy jako specialista na informační technologie. Jako diskžokej mixuje psychedelickétrance, hraje na akordeon a zpívá v punkové kapele Nohama napřed. Hrával také na varhany v kostele ve svém rodném městě.

S kým byste byli ochotni vstoupit do koalice a s kým naopak ne?
Vyloučili jsme jakoukoliv spolupráci s extrémisty, či populisty. Těmi jsou hnutí ANO, komunisté – úmyslně říkám toto označení, protože hnutí Stačilo jsou komunisté a dezinformátoři, SPD a Klausovi Motoristé. V případě ostatních silných stran je to jasné. Chceme složit 101 mandátů. Ale k tomu, aby lidi volili demokraty, jim musíme dát důvod. My nabízíme v programu bydlení, moderní stát, ale taky boj s korupcí. Proto zároveň logicky. Nechceme, aby naši potenciální partneři mlžili ohledně korupcí. Chceme po ostatních stranách, aby se s tím uměly vypořádat a lidi, co jsou do toho namočení, už do politiky netahaly. Takže, kdybychom měli sestavovat vládu, rozhodně by se Zbyněk Stanjura (ODS) nemohl stát opět ministrem financí. Takže důležité není jen mít ve sněmovně 101 demokratů, ale i důvěryhodné osobnosti.

O jaká ministerstva nejvíce stojíte?
Potřebujeme nakopnout ekonomiku, takže určitě ministerstvo financí. Tam chceme navrhnout Libora Duška, který je zkušený a zároveň moderní ekonom. Dále ministerstvo pro místní rozvoj, kde chceme, aby došlo k jeho transformaci v ministerstvo pro bydlení, které by uceleně řešilo značné problémy s bydlením jako je dostupnost nebo cena. Protože evropské fondy se dají řešit agenturně. Pak bych ještě zmínil resorty školství a životního prostředí.

Pokud budete ve vládě, co byste oproti té současné změnili?
Kompetence. Myslím si, že tam v této vládě u ostatních chyběla odvaha. Za sebe mohu říct, že i když jsem udělal některé chyby, tak jsem se toho nebál a do velkých projektů jsem stejně šel – povedl se tak například nový portál občana, který nyní čítá 1,5 milionu uživatelů a je v aplikaci. Důležité je se prostě nebát a jít do toho, nebýt udržovací. Za Piráty jsme se za necelé tři roky ve vládě naučili být tvrdší, což umí hlavně Zdeněk Hřib, který je otrkaný z pražské politiky, když byl primátorem hlavního města v době premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. On prostě není tak měkkosrdcatý, jako jsem byl já, což je potřeba i při koaličním vyjednávání. No a taky je nám teď jasné, že je potřeba, aby v příští Sněmovně a potažmo vládě byli hlavně silní Piráti. Se čtyřmi poslanci se nám toho povedlo hodně, ale chyběla nám ta vyjednávací „páka“, díky které bychom toho pro lidi z našeho programu prosadili ještě víc. To chceme, ať je teď jinak.

Kateřina Konečná z hnutí Stačilo!: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

Jak chcete posílit důvěru občanů v politiku a v samotné poslance? Případně, jak docílit vyšší volební účasti pro příští volby?
Klíčů je několik. Nejhorší je, když lidé ztrácejí důvěru v politiku a jejich hlasy pak sesbírají již zmínění populisté – to je efekt ztráty důvěry. Proto mě i štve, že Petr Fiala neřešil bitcoinovou kauzu Blažka a Stanjury, protože přesně toto oslabuje důvěru voličů v samotné politiky a politiku zároveň. Politik tedy nesmí krást ani lhát. To by měl být základ. Nesmí se ale ani bát udělat nepopulární kroky v zájmu státu. Nejlepší cestou je tedy uspět a nelhat, protože jinak důvěru ztratíte velmi rychle. Správnou cestou je také zapojit do politiky mladé lidi a protlačit je do sněmovny, což my chceme a děláme. Jde to vidět, pokud se podíváte na naše kandidáty.

Co považujete za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a jak byste ji řešil?
Samozřejmě Rusko a jeho expanzivní politika, která zasahuje do Evropy. Rozhodně také Čínu. U té je totiž riziko jednal kybernetické hrozby ale současně také nebezpečí závislosti na ní, protože má velkou technickou vybavenost na rozdíl od Ruska. Dále jsou také vnitřní rizika – což jsou zejména dezinformace od Ruska, Číny a dalších oligarchů, které jsou vedeny k rozkladu společnosti. V neposlední řadě bych ještě zmínil nebezpečí, jako byl útok na filozofické fakultě v Praze. Myslím si, že duševní zdraví lidí je strašně podceněné a opomíjené. Měli bychom investovat nemalé částky právě na tuto prevenci. Například na školy dát školní psychology.

Pokud byste měl vyjmenovat jedinou prioritu, která vás odlišuje od ostatních stran, jaká by to byla?
Rozhodně nepředstíraný protikorupční boj. Myslím si, že v ČR má byznys velký vliv na politiku – říkáme tomu kmotrovství. Dokonce podle časopisu The Economist jsme na tom po Rusku druhý nejhorší stát. My jsme schválili zatím osm z 11 protikorupčních zákonů a chceme v tom pokračovat. Protože právě věci, jako je třeba lobbing a korupce úzcí souvisí s již zmíněnou důvěrou v politiku a politiky obecně.

Co konkrétně uděláte během prvních 100 dnů ve Sněmovně, pokud získáte důvěru voličů?
My už jsme nyní připravili návrhy zákonů, které máme již v paragrafech. Při poslední schůzi sněmovny jsme navrhli ekonomický balíček. Ten zahrnuje snížení daní pro rodiny – valorizace, slevy na poplatníka a finanční bonus na první narozené dítě. Dále je to zákon pro řešení krize s bydlením a protikorupční balíček.

Tomio Okamura: Tatínek mi říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti

Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Je to přibližně 16 let dozadu. Můj kamarád s přezdívkou Kocourek za mnou tehdy přišel do hospody Belzepub a přinesl mi papír, na němž bylo, že jakýsi Kadeřávek zakládá Pirátskou stranu. Poté, co jsem přišel domů, zeptal jsem se přítelkyně, že bych to zkusil a následně jsem napsal asi čtyřřádkový mail, jak bych se chtěl přidat. A jsem za to rád, protože v této straně mohu prezentovat ty hodnoty, kvůli kterým jsem do politiky šel.

Kromě digitalizace bylo vaším zvučným tématem i dostupnost bydlení. To se však za současné vlády nikterak nezlepšilo dle průzkumů. Jak s tím budete pracovat dál?
Zlepšilo. Ale ty projekty teprve běží, málokterý bytový dům, či čtvrť, postavíte za čtyři roky. Když jsem do vlády přišel já, tak zde nebylo prakticky nic. Ale když jsem z vlády odcházel, odcházel jsem s tím, že města dostala 640 milionů korun z evropských peněz na připravení projektů bytových domů, a že jsme podpořili jsme pět tisíc bytů navíc, což je šestina roční produkce bytů v Česku. Je však potřeba v tom pokračovat a jednotlivé projekty ve městech dotáhnout a začít je realizovat, což se už například částečně stalo ve Zlíně, kde se vystavělo 33 bytů pro mladé, či seniory. Zároveň je potřeba dotáhnout podporu družstevního bydlení.

Co je vaší nejsilnější stránkou?

Je to odvaha, soucit a touha učit se.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

29. září 2025

MSV se zaměří na technologie i silný program

29. září 2025  14:57

Neshody v záchrance na Vysočině. Po sporech se zaměstnanci končí ředitelka

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:56

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

29. září 2025  14:52

Revitalizace neudržované části parku Špilberk v Brně začne na podzim

Revitalizace severní části parku Špilberk v Brně, která je dosud neudržovaná a zarostlá, začne na podzim. Práce zahrnující sadové úpravy, vytvoření nových cest...

29. září 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Ve Zlíně budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček

Před zlínským zámkem budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček. Akce se bude konat třetím rokem. Zahrají cimbálové muziky, vystoupí...

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

29. září 2025  14:32

VIDEOSTREAM ZDARMA: Nakladatelství Argo představí podzimní a zimní novinky

29. září 2025  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.