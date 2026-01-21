Neúspěch loňských snímků Tron: Ares a Mission: Impossible – Poslední zúčtování naplno ukázal, že téma umělé inteligence (AI) do kin davy úplně nenažene. I přesto se o to už příští čtvrtek pokusí režisér Timur Bekmambetov, jenž má na svém kontě známé akční a fantasy filmy jako Wanted (2008) s Angelinou Jolie, ruské hity Noční hlídka (2004) a Denní hlídka (2006), sci-fi horor Apollo 18 (2011) či historické akční béčko Abraham Lincoln: Lovec upírů (2012).
Tento filmař je známý vizuálně propracovanými snímky a inovativními technologiemi. Fanoušci tedy doufají, že jeho sci-fi novinka Důkaz viny (v originále Mercy) nebude výjimkou.
O čem to má být
Podle popisu příběhu však snímek moc originality nejspíš nenabídne. Jde o sci-fi thriller, v němž policista (Chris Pratt) musí dokázat svou nevinu poté, co je obviněn ze zločinu. Před soudem, kde je obviněn z vraždy své manželky, dostane devadesát minut na to, aby přesvědčil soudkyni (Rebecca Ferguson), vytvořenou umělou inteligencí v programu trestního soudnictví Mercy. Pikantérií, která má námět okořenit, je fakt, že jej kdysi detektiv pomáhal sám vytvořit.
Záchrana subžánru?
Desktop thriller je specifický typ filmu nebo seriálu, kde se celý děj odehrává přímo na obrazovce počítače, mobilu nebo tabletu – skrze e-maily, videohovory, chaty, dokumenty, sociální sítě a další digitální rozhraní. Hlavní rysy tohoto subžánru jsou jasné: Sledujeme příběh přímo „na monitoru“, napětí vzniká z každodenních technologií, například hackování, on-line šikana nebo kyberzločin, a režiséři musí využít omezený prostor obrazovky kreativně.
Činí tak například prostřednictvím střihu, notifikací a grafických prvků všeho možného druhu. Příkladem takového filmu jsou relativně kladně přijímané snímky Pátrání (2018) nebo Odebrat z přátel (2014), kde sledujeme příběh kompletně skrze digitální zařízení. Z českých zástupců lze zmínit například seriál #martyisdead z roku 2019. Desktop thrillery ovšem dostaly loni těžkou ránu v podobě nové filmové Války světů, tedy propadáku, pod kterým je producentsky podepsán právě režisér Timur Bekmambetov.
Přesto si spousta fanoušků po našlapaných upoutávkách na novinku Důkaz viny myslí, že by mohl snímek tenhle subžánr, toho času v nemilosti diváků i kritiků, opět vytáhnout na výsluní. Zlé jazyky naopak tvrdí, že se blížící se film tváří, více než cokoliv jiného, jako vykrádačka Minority Report (2002).
Ruský všeuměl