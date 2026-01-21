Já manželku nezabil, dušuje se Chris Pratt v novém filmu Důkaz viny. Na obhajobu má 90 minut

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:11
Režisér Noční hlídky Timur Bekmambetov má na svém kontě hodně originální filmy. Uspěje se snímkem pojednávajícím o soudu řízeném AI? Snímek Důkaz viny si zítra oficiálně odbude premiéru v tuzemských kinech.
Fotogalerie3

Důkaz viny láká na vizuální hrátky, při kterých režisér používá záběry z telefonů, kamer v autě nebo bezpečnostních kamer. Očekávat samozřejmě diváci musejí i scény, ve kterých herec Chris Pratt sedí v křesle a komunikuje s virtuální soudkyní s tváří Rebeccy Ferguson. | foto: FALCON

Neúspěch loňských snímků Tron: Ares a Mission: Impossible – Poslední zúčtování naplno ukázal, že téma umělé inteligence (AI) do kin davy úplně nenažene. I přesto se o to už příští čtvrtek pokusí režisér Timur Bekmambetov, jenž má na svém kontě známé akční a fantasy filmy jako Wanted (2008) s Angelinou Jolie, ruské hity Noční hlídka (2004) a Denní hlídka (2006), sci-fi horor Apollo 18 (2011) či historické akční béčko Abraham Lincoln: Lovec upírů (2012).

Tento filmař je známý vizuálně propracovanými snímky a inovativními technologiemi. Fanoušci tedy doufají, že jeho sci-fi novinka Důkaz viny (v originále Mercy) nebude výjimkou.

O čem to má být

Podle popisu příběhu však snímek moc originality nejspíš nenabídne. Jde o sci-fi thriller, v němž policista (Chris Pratt) musí dokázat svou nevinu poté, co je obviněn ze zločinu. Před soudem, kde je obviněn z vraždy své manželky, dostane devadesát minut na to, aby přesvědčil soudkyni (Rebecca Ferguson), vytvořenou umělou inteligencí v programu trestního soudnictví Mercy. Pikantérií, která má námět okořenit, je fakt, že jej kdysi detektiv pomáhal sám vytvořit.

Záchrana subžánru?

Desktop thriller je specifický typ filmu nebo seriálu, kde se celý děj odehrává přímo na obrazovce počítače, mobilu nebo tabletu – skrze e-maily, videohovory, chaty, dokumenty, sociální sítě a další digitální rozhraní. Hlavní rysy tohoto subžánru jsou jasné: Sledujeme příběh přímo „na monitoru“, napětí vzniká z každodenních technologií, například hackování, on-line šikana nebo kyberzločin, a režiséři musí využít omezený prostor obrazovky kreativně.

Činí tak například prostřednictvím střihu, notifikací a grafických prvků všeho možného druhu. Příkladem takového filmu jsou relativně kladně přijímané snímky Pátrání (2018) nebo Odebrat z přátel (2014), kde sledujeme příběh kompletně skrze digitální zařízení. Z českých zástupců lze zmínit například seriál #martyisdead z roku 2019. Desktop thrillery ovšem dostaly loni těžkou ránu v podobě nové filmové Války světů, tedy propadáku, pod kterým je producentsky podepsán právě režisér Timur Bekmambetov.

Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Přesto si spousta fanoušků po našlapaných upoutávkách na novinku Důkaz viny myslí, že by mohl snímek tenhle subžánr, toho času v nemilosti diváků i kritiků, opět vytáhnout na výsluní. Zlé jazyky naopak tvrdí, že se blížící se film tváří, více než cokoliv jiného, jako vykrádačka Minority Report (2002).

Ruský všeuměl

  • Timur Bekmambetov je ruský režisér a producent, známý svým vizuálně nápaditým stylem a rychlým tempem filmů.
  • Proslavil se zejména snímky jako Noční hlídka a Denní hlídka, které kombinují fantasy s moderními vizuálními efekty.
  • Jeho práce často experimentuje s neobvyklými formáty, například filmy vyprávěnými přes obrazovku počítače nebo mobilu.
  • Bekmambetov je také aktivní producent a podporuje mezinárodní projekty.
  • Kromě režie se Bekmambetov aktivně věnuje rozvoji AI v kinematografii a platformě Screenlifer, která podporuje tvůrce v digitálním vyprávění příběhů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Ostravská univerzita chce posílit výuku komunikace ve zdravotnictví

ilustrační snímek

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se chce ve výuce více zaměřit na správnou komunikaci zdravotníků s pacienty. Za tímto účelem založila nové Oddělení etiky...

21. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  12:19

Slovácké divadlo uvede rodinný příběh Věci, o kterých vím, že jsou pravda

SlovĂˇckĂ© divadlo uvede rodinnĂ˝ pĹ™Ă­bÄ›h VÄ›ci, o kterĂ˝ch vĂ­m, Ĺľe jsou pravda

Slovácké divadlo uvede intimní rodinný příběh Věci, o kterých vím, že jsou pravda. Hra současného australského dramatika Andrewa Bovella bude mít v Uherském...

21. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Ať střílí po nás, strhávali policisté v Chřibské pozornost útočníka. Pálil stokrát

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

Policisté, kteří v pondělí zasahovali proti střelci na úřadě v Chřibské na Děčínsku, na sebe úmyslně strhávali jeho pozornost. Vyplývá to z informací, které k události nyní zveřejnili. Zároveň...

21. ledna 2026  13:52,  aktualizováno 

Pozor, eskalátory v pražském metru se zasekávají! Viníkem je zimní posyp

Dopravní podnik bojuje s „tradičním“ zimním nepřítelem.

Cestující v pražském metru se v těchto dnech musí připravit na nečekané komplikace. Zimní posyp „zlobí“ eskalátory a ty se často zasekávají. Prudce zastavené jezdící schody mohou být i bezpečnostní...

21. ledna 2026  13:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)

Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

21. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:41

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Léčba molekulárním vodíkem zahajuje fázi klinické studie

21. ledna 2026  13:39

Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč

ilustrační snímek

Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o...

21. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.