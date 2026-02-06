Demoliční četa, akční novinka zmiňované internetové televize od Amazonu, je přesně tím snímkem, který vám už v prvních minutách jasně a bez příkras ukáže, čím bude. A pak to poctivě doručí. Bez překvapení, bez studu, ale i bez jakýchkoliv větších ambicí.
Jestli hledáte revoluci v akčním žánru, Demoliční četu si nepouštějte. Pokud ale chcete nenáročný výplach, který se tváří jako přerostlá epizoda seriálového Magnuma (tuhle metaforu jsem si půjčil jinde), jste doma. A je vlastně jedno, jestli toho s knírem, nebo bez něj.
Svalnatý vesmír od Amazonu
Platforma Prime Video si v posledních letech vypěstovala vlastní akční biotop. Pohybují se v něm pořád ta samá jména, ty stejné grimasy a nedávno tam ve vodě naměřili několikanásobně vysokou hladinu testosteronu. Bautista, Cena, Ritchson… teď Momoa, vyměňte kulisy, přidejte či uberte exotiku, prdněte přes kameru dvacet filmtrů a můžete jet znovu.
Aktuálním výsledkem je film, který nikdy není vyloženě špatný, ale taky nikdy nepůsobí, že by si na něj někdo za měsíc vzpomněl. Streamovací fast foodová novinka jako když vyšije. Demoliční četa je přesně ten typ snímku, který si pustíte v pátek večer a v sobotu už googlíte „jakže se jmenoval ten film s Momoou?“.
Bráchové, co si jdou po krku
Zápletka by se pohodlně vešla na zadní stranu VHSky: dva bratři, mrtvý otec, staré křivdy, hodně potlačených emocí a ještě víc pěstí, malíkových hran a kopanců. Jeden havajský policajt se superschopností vyhledávat trable, druhý voják s pohledem člověka, který už viděl příliš mnoho explozí. Chemie mezi Momoou a Bautistou funguje přesně tak, jak byste čekali. Pošťuchování, hádky, „já to říkal“ pohledy a nakonec společná destrukce všeho, co se připlete do cesty.
Vedlejší postavy jsou tu hlavně proto, aby bylo koho unést, zastřelit, zachránit, případně všechno zmíněné dohromady. Jako bonus se tu mimoděk oslavuje havajský lore. A camea herců, kteří mají alespoň trochu té havajské krve si za chvíli přestanete stíhat odškrtávat.
Akce podle návodu
Co se samotné akce týče, úvodní přestřelky a povinný „kamarádský“ souboj dvou hlavních hrdinů patří k tomu lepšímu, co Demoliční četa nabízí. Jenže pak se děj přepne do režimu autopilota. Havaj je tu tak naleštěná, že by se záběry daly rovnou prodat cestovce. Exotika, duch přírody, zpomalené pohledy do dálky – a mezi tím generická akce, která odškrtává položky seznamu: bitka jeden proti všem, bitka dva proti všem, honička, výbuch, další výbuch. Technicky zvládnuté? Ano. Zapamatovatelné? Spíš ne.
Jestli je to tím, že film měl původně režírovat David Leitch, ale zdržel se na place Kaskadéra, nechám rozhodnout někoho zkušenejšího. Četu nakonec točil Angel Manuel Soto, který má na kontě zaměnitelnou komiksárnu Blue Beetle. A některé jeho zlozvyky se propsaly i do aktuálního snímku.
Digitální chaos a dlouhé loučení
Finále sází na velké automobilové honičky a digitální bordel. Místy to trochu připomíná fanouškovské video z YouTube, kde auta létají vzduchem, protože prostě můžou, ale vlastně mi to ani nevadí. Možná by se tady hodil někdo s odvahou vzít nůžky a bez lítosti odstřihnout dvacet minut, aby to celé trochu lépe šlapalo. To by ale nejspíš bylo hodně drahé stříhání. Co se naopak dere do popředí vyloženě nepříjemně je hudba. Naštěstí tu jsou Momoa a Bautista, kteří dokážou utáhnout scénu i jen pohledem a zavrčením. A přesně tohle film zachraňuje.
Verdikt
V devadesátkách bychom u podobného filmu tleskali, dnes jen pokýveme hlavou a řekneme si něco jako „jo, tohle bylo celkem OK“. Demoliční četa neurazí, zabaví a zmizí z hlavy rychleji než pinta Guinessu v Momoově hrdle. Ideální volba, když chcete vypnout mozek, dát si u toho něco k snědku a neřešit, co se bude dít za pět minut. Algoritmus Prime Video ví, co dělá. Na podobné kousky si nejlépe kouká na párty s kamarády. S nimi si můžete nejlépe dělat legraci z faktu, že má Dave Bautista k typickému Havajci daleko. Jeho filipínské kořeny ale bez problému zmatou nejednoho Evropana.
Demoliční četa
