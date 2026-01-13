Já svou ženu nezabil, dušuje se herec Chris Pratt v novém filmu. Musíte mu věřit

Režisér Noční hlídky Timur Bekmambetov má na svém kontě hodně originální filmy. Uspěje se snímkem pojednávajícím o soudu řízeném AI?
Důkaz viny láká na vizuální hrátky, při kterých režisér používá záběry z telefonů, kamer v autě nebo bezpečnostních kamer. Očekávat samozřejmě diváci musejí i scény, ve kterých herec Chris Pratt sedí v křesle a komunikuje s virtuální soudkyní s tváří Rebeccy Ferguson. | foto: FALCON

Neúspěch loňských snímků Tron: Ares a Mission: Impossible – Poslední zúčtování naplno ukázal, že téma umělé inteligence (AI) do kin davy úplně nenažene. I přesto se o to už příští čtvrtek pokusí režisér Timur Bekmambetov, jenž má na svém kontě známé akční a fantasy filmy jako Wanted (2008) s Angelinou Jolie, ruské hity Noční hlídka (2004) a Denní hlídka (2006), sci-fi horor Apollo 18 (2011) či historické akční béčko Abraham Lincoln: Lovec upírů (2012).

Tento filmař je známý vizuálně propracovanými snímky a inovativními technologiemi. Fanoušci tedy doufají, že jeho sci-fi novinka Důkaz viny (v originále Mercy) nebude výjimkou.

O čem to má být

Podle popisu příběhu však snímek moc originality nejspíš nenabídne. Jde o sci-fi thriller, v němž policista (Chris Pratt) musí dokázat svou nevinu poté, co je obviněn ze zločinu. Před soudem, kde je obviněn z vraždy své manželky, dostane devadesát minut na to, aby přesvědčil soudkyni (Rebecca Ferguson), vytvořenou umělou inteligencí v programu trestního soudnictví Mercy. Pikantérií, která má námět okořenit, je fakt, že jej kdysi detektiv pomáhal sám vytvořit.

Záchrana subžánru?

Desktop thriller je specifický typ filmu nebo seriálu, kde se celý děj odehrává přímo na obrazovce počítače, mobilu nebo tabletu – skrze e-maily, videohovory, chaty, dokumenty, sociální sítě a další digitální rozhraní. Hlavní rysy tohoto subžánru jsou jasné: Sledujeme příběh přímo „na monitoru“, napětí vzniká z každodenních technologií, například hackování, on-line šikana nebo kyberzločin, a režiséři musí využít omezený prostor obrazovky kreativně.

Činí tak například prostřednictvím střihu, notifikací a grafických prvků všeho možného druhu. Příkladem takového filmu jsou relativně kladně přijímané snímky Pátrání (2018) nebo Odebrat z přátel (2014), kde sledujeme příběh kompletně skrze digitální zařízení. Z českých zástupců lze zmínit například seriál #martyisdead z roku 2019. Desktop thrillery ovšem dostaly loni těžkou ránu v podobě nové filmové Války světů, tedy propadáku, pod kterým je producentsky podepsán právě režisér Timur Bekmambetov.

Přesto si spousta fanoušků po našlapaných upoutávkách na novinku Důkaz viny myslí, že by mohl snímek tenhle subžánr, toho času v nemilosti diváků i kritiků, opět vytáhnout na výsluní. Zlé jazyky naopak tvrdí, že se blížící se film tváří, více než cokoliv jiného, jako vykrádačka Minority Report (2002).

Ruský všeuměl

  • Timur Bekmambetov je ruský režisér a producent, známý svým vizuálně nápaditým stylem a rychlým tempem filmů.
  • Proslavil se zejména snímky jako Noční hlídka a Denní hlídka, které kombinují fantasy s moderními vizuálními efekty.
  • Jeho práce často experimentuje s neobvyklými formáty, například filmy vyprávěnými přes obrazovku počítače nebo mobilu.
  • Bekmambetov je také aktivní producent a podporuje mezinárodní projekty.
  • Kromě režie se Bekmambetov aktivně věnuje rozvoji AI v kinematografii a platformě Screenlifer, která podporuje tvůrce v digitálním vyprávění příběhů. JAR

