Jackie Chan a Chris Tucker znovu spolu? Brett Ratner chystá novou Křižovatka smrti

  18:08
Zakázaný režisér odletěl hledat lokace na palubě Air Force One a podle zákulisních informací už rozjíždí přípravy nečekaného hollywoodského comebacku. Donald Trump má údajně podporovat návrat akční série Křižovatka smrti s Jackiem Chanem a Chrisem Tuckerem, přestože režisér Brett Ratner po letech čelí kontroverzní pověsti i odporu části filmového průmyslu. Více o chystaném projektu i jeho politickém pozadí přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.
V žádném pokračování nechyběl Jackie Chan.

Americký prezident Donald Trump chce ve své funkci oživit hlučné macho komedie a akční filmy z konce 80. až sklonku 90. let. Mezi jeho oblíbené počiny patří zápasnické béčko Krvavý sport s Van Dammem a také trilogie Křižovatka smrti, která prostořekého Američana Cartera (Chris Tucker) s východním detektivem Leem (Jackie Chan) poprvé spojila roku 1998.

Trump najal kontroverzního režiséra trilogie Bretta Ratnera pro manželčin dokumentární portrét Melania a nyní jej přizval na palubu Air Force One cestou na čínský summit, během něhož Ratner údajně zahájil preprodukci.

Série, která definovala svou dobu

Akční buddy komedie, v níž kulturně nesourodí hrdinové nejprve zachraňovali unesenou dceru čínského diplomata, je součástí poněkud přežitého žánru, který Donaldu Trumpovi podle všeho imponuje.

Křižovatka smrti zůstává nejznámějším západním počinem Jackieho Chana, mistra bojových umění a náročné fyzické komedie, a především první dva díly zaznamenaly výborné tržby a relativně pozitivní divácké přijetí. Třetí část Tentokráte v Paříži ale roku 2007 zklamala možná i proto, že tandemům zodpovědného a ležérního vyšetřovatele už v kinech obecně zvonil umíráček.

Ratnerův pád a návrat

Ratner přitom tehdy po třetích X-Menech režíroval komediální blockbuster, za který oba herci dostali nekřesťanskou sumu peněz. Chan si přišel na dvacet milionů dolarů a Tucker, známý též z Pátého elementu či Jackie Brown, dostal ještě víc.

Od této premiéry ale brzy uběhne dvacet let a mnohé se změnilo – nejenže podobný styl komedií už dlouho nefrčí, ale jeho osvědčené hvězdy rychle stárnou a režiséra Ratnera koncem minulé dekády mnoho hereček osočilo ze sexuálního obtěžování. Přestože on jakýkoli přešlap odmítá, jeho posledním hraným filmem zůstává průměrný Herkules s Dwaynem Johnsonem z roku 2014.

Antiwoke tah Bílého domu

Trump ale svého oblíbence v rámci dalšího „antiwoke“ kroku proti systému cancel culture vytahuje z bahna a Ratner pro Amazon, spíš ale výhradně pro prezidenta, pořídil čtyřicetimilionový dokument o Melanii Trump, který kritici začátkem roku pasovali na hlavní zrůdnost nadcházející sezony.

Producent Křižovatky smrti Arthur Sarkissian zase roku 2024 vytvořil Trumpovi nakloněný dokument The Man You Don’t Know a návraty dvaasedmdesátiletého Chana a čtyřiapadesátiletého Tuckera jsou rázem žádané i realistické. A to i přesto, že jednání s Paramount Pictures se dle webu Puck minulý měsíc zasekla na výši honoráře – oběma hercům měli nabízet osm milionů dolarů, tedy výrazně méně než roku 2007.

Hollywood, politika a miliardová hra

Chan a Tucker se mohou zdráhat přijmout zakázku amerického prezidenta, jenž se kamarádí s dynastií Ellisonů v čele Paramountu. Společnost chystá obří fúze v podobě akvizice Warner Bros. Discovery, která vyjde až na 111 miliard dolarů, a publiku i akcionářům bude muset předhazovat tučná sousta.

Čtvrtá Křižovatka smrti by jím pravděpodobně byla a minimálně Trumpův kabinet v tomto směru nezahálí.

Trump se do světa filmu a televize míchá desítky let. Po vstupu do politiky začal kritizovat Hollywood za woke obsah.

Brett Ratner se dle South China Morning Post ve středu 13. května připojil k Trumpově obchodní delegaci na palubě Air Force One na cestě na summit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Během třídenní cesty pátral po vhodných lokacích a jal se také koordinovat práci se členy štábu, setkávat se s herci a jednat s distributory.

Natáčení po celém světě

Protežovaný čtvrtý film údajně pošle agenty Leeho a Cartera na misi kolem světa, během níž budou vyšetřovat pytláctví divokých zvířat a rozkrývat zločineckou síť zapojenou do nelegálního obchodu. Natáčení by mělo probíhat v Číně, Africe a Saúdské Arábii, a to s tak mocnou individuální i úřední podporou, jakou Hollywood zvlášť v posledních vzpurných letech nepamatuje.

