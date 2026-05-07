Zatímco v pátek 1. května na Svátek práce byly obchody otevřené, na Den vítězství v pátek 8. května budou mít velké prodejny ze zákona zavřeno. Některé obchody ale přece jen zůstanou otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.
Co se slaví 8. května?
Státní svátek osmého května letos vychází na pátek. Den vítězství připomíná ukončení druhé světové války v Evropě v roce 1945, kdy nacistické Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.
Den vítězství připomíná:
- konec druhé světové války v Evropě
- porážku nacistického Německa
- oběti války – vojáky i civilisty
- osvobození Československa spojeneckými armádami
Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno