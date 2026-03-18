Jak bude otevřeno na Velikonoce 2026? Česko je mírnější než Německo či Rakousko

Zuzana Stiboříková
Zuzana Stiboříková
  17:08
Velikonoce letos připadají na začátek dubna. Ačkoli se jedná o nejvýznamnější křesťanské svátky, v Česku je státní svátek a povinně zavřené obchody jenom na Velikonoční pondělí. Naproti tomu jsou v Polsku, Německu a Rakousku, ale i na Slovensku pravidla výrazně přísnější. Na kdy vychází Velikonoce v roce 2026 a kde budou otevřené obchody?

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti se děti seznámily s velikonočními zvyky, jako je pečení jidášů, pletení pomlázky, malování kraslic nebo výroba píšťalek a hrkačů. (duben 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Velikonoce v roce 2026 začínají na přelomu března a dubna. Zatímco Modré pondělí či Škaredá středa jsou všední dny, Velký pátek je svátek stejně jako Velikonoční pondělí. Školní prázdniny začínají už ve čtvrtek, a trvají tedy pět dní.

Svatý týden 2026: Kdy je volno?
Květná neděle29. března 2026víkend
Modré pondělí30. března 2026všední den
Tlusté úterý31. března 2026všední den
Škaredá středa1. dubna 2026všední den
Zelený čtvrtek2. dubna 2026školní prázdniny
Velký pátek3. dubna 2026svátek
Bílá sobota4. dubna 2026víkend
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)5. dubna 2026víkend
Velikonoční pondělí6. dubna 2026svátek

Kdy budou zavřené obchody o Velikonocích?

Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musejí zavřít na vybrané svátky, mezi nimiž je i Velikonoční pondělí. To stanoví zákon o prodejní době v maloobchodě platný od roku 2016. Naopak na Velký pátek, v sobotu i v neděli mohou obchody běžně otevřít.

Otevírací doba ve velkých prodejnách:

  • Velký pátek 3. dubna: otevřeno
  • Bílá sobota 4. dubna: otevřeno
  • Velikonoční neděle: 5. dubna otevřeno
  • Velikonoční pondělí: 6. dubna: zavřeno

Výjimku tvoří například čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Také malé prodejny mohou otevřít i na Velikonoční pondělí, případně fungují s upravenou otevírací dobou.

Na druhou stranu však mohou některé řetězce na poslední chvíli rozhodnout o změně otevírací doby během velikonočních svátků. Například prodejny Pennyzůstaly v loňském roce zavřené na Velikonoční neděli, aby mohli zaměstnanci prožít tento den bez pracovních povinností.

Kdy je o Velikonocích otevřeno v Polsku, Německu a Rakousku?

Kdo vyráží přes Velikonoce na nákup za hranice, měl by si dopředu ověřit otevírací dobu. Právě kolem těchto dnů se totiž v jednotlivých zemích výrazně liší pravidla pro otevření obchodů. Přitom Česká republika je v tomto mnohem benevolentnější než sousedé.

V Praze už začaly velikonoční trhy. Návštěvníky letos čekají tvořivé dílny i dražší klobásy
  • Na Slovensku je svátek v pátek i v pondělí a oba dny jsou obchody ze zákona zavřené, pokud neprodává sám majitel obchodu.
  • V Německu je režim ještě přísnější. Velký pátek i Velikonoční pondělí jsou celostátní svátky, kdy jsou obchody zavřené. Navíc platí obecné pravidlo, že obchody neotvírají ani v neděli.
  • V Rakousku musejí být prodejny v neděli a o svátcích zavřené. Opět jsou tu však výjimky, které se týkají nádraží či letišť. Naproti tomu tu není Velký pátek vnímán jako svátek, takže se tu běžně může nakupovat.
  • V Polsku platí, že obchody mají v neděli zavřeno stejně jako o svátcích. To se týká i velikonoční neděle a Velikonočního pondělí. Výjimkou je jedna speciální nákupní neděle bezprostředně předcházející prvnímu dni Velikonoc, tedy Květná neděle, která letos vychází na 29. března 2026. O samotném velikonočním víkendu si tak lidé většinou nakoupí hlavně v pátek a v sobotu, čemuž ale odpovídá i nápor zákazníků v obchodech.
Přehledně: Otevírací doba na Velikonoce v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku
DenV roce 2026SlovenskoNěmeckoRakouskoPolsko
Velký pátek3. dubna 2026zavřeno (svátek)zavřeno (svátek)otevřenootevřeno
Bílá sobota4. dubna 2026otevřenootevřenootevřenootevřeno
Velikonoční neděle5. dubna 2025otevřenozavřenozavřenozavřeno (svátek)
Velikonoční pondělí6. dubna 2026zavřeno (svátek)zavřeno (svátek)zavřeno (svátek)zavřeno (svátek)

