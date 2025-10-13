Jak číst podzimní vodu? Rybáři říkají, že je to trochu alchymie a přidávají několik zkušeností

Rybářský magazín   13:35
Nástrahy jako tanečnice. Zkušení rybáři vědí, co funguje. Vydejte se s námi do vod na konci roku.
Fotogalerie3

David Havlíček s nádherně vybarvenou podzimní štikou | foto: ARCHIV D. H.

Je říjen. Listí šustí pod nohama a voda pomalu chladne. Ráno je mlhavé, vítr se drží při zemi a rybářův krok míří tiše k řece, k jezeru, k tiché zátoce. Právě teď přichází chvíle vláčkařů– těch, kteří svým prutem kreslí pod vodní hladinou taneční linky z nástrah a nadějí. Ryby vědí, že zima už není daleko, a s ní také čas půstu. Je třeba se nasytit!

Jak vyzrát na říjnové kapry? Máme zaručené tipy pro úspěšný lov

Právě v tuto dobu začíná alchymie výběru nástrahy. „Podzim je čas pomalých nástrah,“ říká David Havlíček, zkušený vláčkař s citem pro vodu. Rotačky, ty jarní tanečnice se svými agresivními pohyby, odchází do ústraní. Stejně tak spinnerbaity, propery a další divoké umělky. „V chladné vodě je třeba zpomalit. Přestat vířit a spíš jen naznačit pohyb. Oslovit rybu jemností.“

To potvrzuje i Karel Skalický, který na podzim dává sbohem nástrahám s přílišnou vibrací. „Spinnerbaity a cikády odkládám. Ve studené vodě tohle dravce spíš plaší. Místo toho přicház íčas gumových nástrah, ať už twisterů, nymf, nebokopyt.“

Rybaření láká i ženy! Pošlete svou fotku deníku Metro a vyhrajte 500 korun

Podzimní voda má jiný rytmus. „Ryby jdou hlouběji, vláčkař by měl jít za nimi,“ ví Karel Hrubín a i podle něj je čas agresivní nástrahy vyměnit za ty, které se dají jemně vodit pod hladinou– někdy těsně nad dnem, jindy v pomalém propadu vodním sloupcem.

Karel Skalický se svými úlobky

A právě způsob vedení nástrahy je to, co odlišuje vláčkaře od vláčkaře. Začátečníci často táhnou třpytku, wobler či gumutak,jak jim tonapadne. Bez cíle. Bez citu. Ale ryba vycítí, když se něco děje jinak. Když se nástraha chová přirozeně, když se její pohyb podobá malým, neklidným rybičkám, co se chystají na poslední tanec před zimou.

V Praze se dá rybařit i v centru. Budete turistickou atrakcí. V podcastu Linka M se dozvíte, jak na to

„Každou nástrahu si nejdřív vyzkoušejte u břehu,“ radí Hrubín. „Hoďte ji dva tři metry od sebe a dívejte se. Zkoušejte, co dělá, když zatáhnete, když zastavíte, když špičku prutu jen jemně poškubnete.“

Havlíček to vidí stejně. „Než začnete házet do dálky, zkoumejnástrahunadohled. Cvičte, hrajte si, poznávejte ji. A hlavně– buďte trpělivý. Tři náhozy nic neřeší.“ Rybáři se také podělili o to, jak zacházet s jednotlivými nástrahami. Karel Hrubín máslabost proboleny a daří se mu.

Rotačka – jednoduchá královna proudu

Rotačka je prý nejjednodušší nástrahou. „Nahodíte a přitahujete,“ říká Havlíček. Ale jako vždy– v jednoduchosti se skrývá kouzlo. „Hlídejte rychlost. Když půjdete příliš pomalu,lístek se přestane točit a nástraha padne na dno.“ Hrubín doporučuje vodit rotačku napříč proudem– tehdy pracuje nejlépe. „Po proudu byste ji museli táhnout příliš rychle. A to už není přirozené.“

Karel Hrubín má slabost pro boleny a daří se mu.

Plandavka– lesklýtanečník podzimní vody

Plandavka je více než jen kus kovu. V rukourybáře semění v tanečníka, který dovede zázraky. „Zatáhněte a zastavte. Sledujte, jak setočí připropadu. To je často moment, kdy dravec zaútočí,“ říká Hrubín. Skalický ji doporučuje inasumce a boleny– vedenou rychleji sloupcem, bez pauz, zato s cílem.

Wobler – dýchající rybička

Wobler je složitější kapitola. Tváře se mění podle tvaru alopatek. Pracuje sám– ale nebez dozoru.“Stabilnírychlost je základ, ale škubnutí, zastavení a znovu rozjezd... to je často klíč,“ popisuje Havlíček.Skalický volí woblery hlavně v první části podzimu, a to pomalu, kolmo ktoku, ve spodní části sloupce– právě tehdy loví sumce, kteří pomalu vyráží za potravou.

Twister– král podzimu

Gumová nástraha– aťužtwister, nymfa, nebo kopyto– je podle všech tří rybářů podzimním esem. Každý ji vodí trochu jinak, ale jedno mají společné: dno je klíčem. „Kopírujte dno,“ radí Skalický. „Střídejte otáčky s fází propadu. A počkejte. Často to přijde právě v té vteřině klidu.“ A Hrubín dodává něco, co by si měl zapamatovat každý začínající vláčkař: „Neexistuje jediný správný způsob. Záběr často přijde právě ve chvíli, kdy se přestanete soustředit. Kdy uděláte něco jinak. V tu chvíli musíte vědět, co to bylo.“

Víc nežryba

Vláčka není jen o úlovku. Je to tichý tanec na pomezí světů. Rybář se stává součástí podzimní krajiny, naslouchá vodě a větru, učí se číst z pohybu a tišiny.Každý úlovekje radostí, ale stejně silný je i okamžik, kdy rybu pustí zpět. „Fotka zůstane, ryba přežije. A třebaji potkáteznovu,“ připomínáSkalický a dodává: „Vždy používejte lanko,když máte nástrahu s trojháčkem. Ukousnutý wobler můžebýt pro rybu osudný.“

A pak je tu ten tichý moment– možná poslední slunečný den, kdy boleni útočí nahladině,kdeseještě vyhřívá drobná rybička. „To je moje,“ říká Hrubín. „Přijdu po práci k vodě a jen vnímám. To je ten důvod, proč to děláme.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Dvě specializovaná pracoviště ostravských strážníků sídlí v novém zázemí

Dohledové kamerové pracoviště a úsek prevence Městské policie Ostrava (MPO) sídlí v nových prostorách. Zázemí má v bývalé hasičské zbrojnicí v nejlidnatějším...

13. října 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Omezení kvůli opravě schodiště u zámku v Liberci potrvá až do konce listopadu

V Liberci potrvá o měsíc a půl déle dopravní omezení, které je poblíž zámku v horním centru kvůli opravě opěrné zdi a žulového schodiště. Původně měly práce...

13. října 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Z budovy školy v Ústí zůstaly obvodové zdi, za opravu kraj zaplatí půl miliardy

Z budovy střední průmyslové školy ve čtvrti Severní Terasa v Ústí nad Labem zůstaly pouze obvodové zdi. Za rekonstrukci Ústecký kraj zaplatí přes půl miliardy...

13. října 2025  12:03,  aktualizováno  12:03

Ve Valašském Meziříčí pokračuje dotační program s pomocí po živelních pohromách

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bude i příští rok pokračovat dotační program, který nabízí pomoc lidem zasaženým živelními pohromami. Program vznikl loni,...

13. října 2025  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak číst podzimní vodu? Rybáři říkají, že je to trochu alchymie a přidávají několik zkušeností

Nástrahy jako tanečnice. Zkušení rybáři vědí, co funguje. Vydejte se s námi do vod na konci roku.

13. října 2025  13:35

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i...

13. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Borovcovy texty jsou úžasné, ale některé věci jsem v 27 letech opravdu nechápal, ani nemohl, říká Daniel Hůlka o Draculovi

Muzikál Dracula, který měl premiéru přesně před 30 lety, 13. října 1995 v pražském Kongresovém centru, se pro něj stal osudovým. Zpěvák Daniel Hůlka však za ta léta ztvárnil i mnoho dalších rolí....

13. října 2025  13:27

„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života

Je sychravý podzimní den a v učebně Centra Elpida na Smíchově usedá do lavic šest žen. Přišly na seminář pro seniory Klid v duši lektorky Ivany Skálové. „Vnímám problém nasytit se, nechci cítit, že...

13. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

OLED televizory LG dominují nezávislému hodnocení dTest

13. října 2025  13:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při střetu aut uhořel řidič. Trest vězení neplatí, soud znovu vyslechne znalce

Okresní soud v Chomutově znovu projednává nehodu z prosince 2020, při které po nárazu do protijedoucího vozu uhořel řidič. Zdrogovanému šoférovi druhého vozu, jehož obžaloba označila za viníka, loni...

13. října 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ne jedna, ani dvě, ale hned tři prestižní designové ocenění získala nová řada tepelných čerpadel Stiebel Eltron hpnext

13. října 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.