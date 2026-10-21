Radost, smutek, vztek i strach. Třináctý ročník dětského filmového festivalu Malé oči se zaměří na duševní pohodu a poznávání emocí.
Jak se vyrovnat se strachem, smutkem nebo velkou životní změnou? I na tyto otázky chce dětem pomoci hledat odpovědi letošní ročník festivalu Malé oči. Pod mottem Emoce na scénu se zaměří na dětské prožívání a duševní pohodu. Program je určen dětem už od tří let i jejich rodičům.
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„Chceme ukázat pestrý svět emocí, který si každý nosí v sobě, a vytvořit prostor, kde o pocitech můžeme otevřeně mluvit,“ přibližuje letošní zaměření festivalu jeho mediální zástupce Filip Linhart.
Festival se uskuteční v sedmnácti kinech a kulturních institucích napříč Českem. Pražský festivalový víkend připadne na 7. a 8. listopadu, kdy se diváci mohou těšit také na slavnostní premiéru filmu Papája v Biu Oko.
„Snímek beze slov zaujal už na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary,“ dodává pro deník Metro Linhart.
Od snímku V hlavě po Totora
Filmový program nabídne tituly pro různé věkové skupiny. Na své si přijdou předškoláci i starší děti, které už složitěji vnímají vztahy a svět kolem sebe.
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Mezi vybranými snímky nechybí animovaný hit V hlavě, vizuálně výrazné Coco ani bláznivá Panika v městečku.
Program doplní také oblíbené filmy japonského studia Ghibli, například Můj soused Totoro a Doručovací služba čarodějky Kiki. Pro nejmenší diváky je připravena Panda a malá panda: Cirkus v dešti.
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Festival Malé oči ale podle Linharta nechce zůstat jen u „obyčejného“ promítání. „Děti si budou moci vyzkoušet stop-motion animaci, 360° animaci a pixilaci, zapojit se do her se stíny nebo navštívit výtvarně-dramatické dílny. Konkrétní doprovodný program se bude lišit podle jednotlivých kin,“ doplňuje pro Metro Linhart.
Program i pro školy
Festival myslí také na filmovou výchovu. Druhý ročník programu Edu Industry propojí pedagogy, kinaře a tvůrce vzdělávacích materiálů. Cílem je podpořit práci s filmem ve školách i mimo ně.
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„Vybrané projekce budou určeny také školním třídám a družinám. Na některé z nich je nutné se předem přihlásit. Školy mohou získat informace a rezervovat místa prostřednictvím e-mailu info@skolniprojekce.cz,“ upozorňuje Linhart.
Festival už svůj program zahájil před pár dny ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Zde děti zhlédly animovaný seriál Zahrada inspirovaný dílem Jiřího Trnky. Následně se zapojily do animačního workshopu. Další projekce a doprovodné akce se budou postupně objevovat na webu maleoci.cz a na stránkách jednotlivých kin.