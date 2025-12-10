VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:25
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko Dobrovodský. V roce 2005 strávil v uzavřené vile pod neustálým dohledem kamer 114 dní a v závěrečném finále si odnesl ceny v hodnotě jedenácti milionů korun. Co dnes vítěz VyVolených dělá?
Vladko Dobrovodský

Vladko Dobrovodský | foto: FTV Prima

Tereza Pergnerová a vítěz Vyvolených Vladko Dobrovodský
Vladko Dobrovodský se po osmi letech vrátil do Vily. Bude bojovat o pět milionů
Lucie a Vladko v Duelu VyVolených. Vlado Dobrovodský se stal vítězem první...
Vladko Dobrovodský v Show Jana Krause
8 fotografií

První velká reality show v Česku, která v roce 2005 otřásla televizní zábavou. To jsou VyVolení. Finále sledovalo více než dva miliony diváků. Soutěž, která vznikla podle maďarského formátu Való Világ, nabídla divákům televize Prima neobvyklý pohled na soužití soutěžících pod nepřetržitým kamerovým dohledem, jejich úkoly, duely a soukromé okamžiky. Vladko Dobrovodský si mezi soupeři vždy udržel výraznou popularitu. Právě díky ní se stal 11. prosince 2005 prvním vítězem VyVolených.

Kde nyní žije Vladko?

Vladko se do vily vrátil i v roce 2013, v rámci čtvrté série VyVolených, a opět se stal vítězem. Tentokrát si odnesl pět milionů korun. Poté se z veřejného života stáhl.

Před svou televizní slávou pracoval jako kuchař v Motolské nemocnici. O jeho současném životě se příliš neví. Naposledy se v médiích objevily spekulace, že nyní sedmačtyřicetiletý rodák z Brna žije ve španělské Valencii.

Vladko dostal klíče od bytu, který teprve vznikal

  • Vladko Dobrovodský v roce 2005 v reality show VyVolení vyhrál ceny v celkové hodnotě 11 milionů korun. Největší radost měl z makety klíče od bytu v hodnotě 5 milionů korun. „To byla pro mě bez debaty nejhezčí cena, strašně jsem si ji přál,“ uvedl tehdy Vladko.
  • Byt 3+1 s terasou a zimní zahradou na pražské Harfě se tehdy teprve stavěl a Vladko se do něj měl nastěhovat až na jaře 2007. Zatím bydlel u svého přítele Roberta Votruby a od března 2006 získal prozatímní byt na pražském Barrandově, který mu zajistila televize Prima.

Akční letáky
