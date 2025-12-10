První velká reality show v Česku, která v roce 2005 otřásla televizní zábavou. To jsou VyVolení. Finále sledovalo více než dva miliony diváků. Soutěž, která vznikla podle maďarského formátu Való Világ, nabídla divákům televize Prima neobvyklý pohled na soužití soutěžících pod nepřetržitým kamerovým dohledem, jejich úkoly, duely a soukromé okamžiky. Vladko Dobrovodský si mezi soupeři vždy udržel výraznou popularitu. Právě díky ní se stal 11. prosince 2005 prvním vítězem VyVolených.
Kde nyní žije Vladko?
Vladko se do vily vrátil i v roce 2013, v rámci čtvrté série VyVolených, a opět se stal vítězem. Tentokrát si odnesl pět milionů korun. Poté se z veřejného života stáhl.
Před svou televizní slávou pracoval jako kuchař v Motolské nemocnici. O jeho současném životě se příliš neví. Naposledy se v médiích objevily spekulace, že nyní sedmačtyřicetiletý rodák z Brna žije ve španělské Valencii.
Vladko dostal klíče od bytu, který teprve vznikal