Český streamingový trh má za sebou napínavé finále roku 2025. Zatímco Netflix si dál drží korunu krále, jeho náskok se tenčí. A konkurence? Ta rozhodně nespí. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti JustWatch, která v Česku sleduje chování přibližně tří set tisíc měsíčních uživatelů. Report za čtvrté čtvrtletí 2025 ukazuje, že trh je sice stabilní na první pohled, pod povrchem se ale odehrává tichý boj o každé procento.
Varování pro Netflix?
Streamovací gigant s velkým červeným písmenkem N ve znaku zakončil rok s podílem dvacet šest procent. To mu sice pohodlně stačí na první místo, mezikvartálně však oslabil o jeden procentní bod. V číslech jde o drobný pokles, v kontextu konkurenčního prostředí ale může jít o první náznak slabosti.
Druhou příčku si drží platforma Amazon Prime Video s dvaceti procenty, která rovněž klesla o jeden procentní bod. Mezi dvěma největšími hráči tak nedošlo k dramatickému přeskupení sil, jejich náskok před zbytkem trhu se pomalu, ale jistě ztenčuje.
Střed pole nabírá sílu
Největší dynamika je patrná ve střední části trhu. HBO Max si polepšilo na šestnáct procent a upevnilo třetí pozici. Ještě před rokem byl odstup od lídrů výraznější, nyní už je situace podstatně vyrovnanější. Stejný růst zaznamenalo také Disney+, které se posunulo na čtrnáct procent. Platforma těží z kombinace silných značek i stabilní nabídky rodinného obsahu a postupně si buduje pevné místo na českém trhu.
Pozvolné posilování hlásí i Apple TV+. Ta si mezikvartálně polepšila na osm procent a potvrzuje trend pomalého, ale soustavného růstu. Z outsidera se tak postupně stává relevantní hráč.
Menší služby pod tlakem
Ve spodní části žebříčku je situace napjatější. SkyShowtime zůstává stabilní na pěti procentech, zatímco tuzemské Oneplay ztratilo jeden procentní bod a kleslo rovněž na pět procent. Ostatní platformy si mezi sebe rozdělují zhruba šest procent trhu a jejich podíl zůstává beze změny. Právě v této části trhu lze očekávat největší tlak, Menší služby totiž budou muset bojovat nejen o nové předplatitele, ale i o udržení těch stávajících.
Rok 2026 a nové pořadí
Čtvrté čtvrtletí 2025 nepřineslo převrat na špici, ale jasně naznačilo trend. Dominance Netflixu už není tak nedotknutelná, HBO Max a Disney+ systematicky posilují, Apple TV+ roste a trh se postupně rozděluje. Sečteno, podtrženo, streamingová válka v Česku zdaleka nekončí. Pokud bude současný vývoj pokračovat, letošní rok může být pro rozložení sil přímo klíčový.
Justwatch
Největší světový průvodce streamovacími službami s více než šedesáti miliony měsíčních uživatelů ve sto čtyřiceti zemích.