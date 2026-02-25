Jak je na tom streaming v Česku? Netflix ztrácí náskok, HBO Max a Disney+ rychle posilují

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:30
Český streamingový trh ve čtvrtém čtvrtletí 2025 zůstává stabilní jen na první pohled. Netflix si sice drží první místo s 26 procenty, jeho náskok se však ztenčuje. HBO Max a Disney+ systematicky posilují, Apple TV+ roste a konkurenční boj o každé procento trhu nabírá na intenzitě. Deník Metro prozkoumal data populárního on-line vyhledávače a průvodce streamováním.

Netflix vznikl v roce 1997 a jeho původní byznys model spočíval v zasílání DVD domů. Streaming videí přišel až v roce 2007. | foto: Netflix

Český streamingový trh má za sebou napínavé finále roku 2025. Zatímco Netflix si dál drží korunu krále, jeho náskok se tenčí. A konkurence? Ta rozhodně nespí. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti JustWatch, která v Česku sleduje chování přibližně tří set tisíc měsíčních uživatelů. Report za čtvrté čtvrtletí 2025 ukazuje, že trh je sice stabilní na první pohled, pod povrchem se ale odehrává tichý boj o každé procento.

Jak jsou na tom jednotlivé streamovací platformy? Podívejte se na graf.

Varování pro Netflix?

Streamovací gigant s velkým červeným písmenkem N ve znaku zakončil rok s podílem dvacet šest procent. To mu sice pohodlně stačí na první místo, mezikvartálně však oslabil o jeden procentní bod. V číslech jde o drobný pokles, v kontextu konkurenčního prostředí ale může jít o první náznak slabosti.

Druhou příčku si drží platforma Amazon Prime Video s dvaceti procenty, která rovněž klesla o jeden procentní bod. Mezi dvěma největšími hráči tak nedošlo k dramatickému přeskupení sil, jejich náskok před zbytkem trhu se pomalu, ale jistě ztenčuje.

Prime Video je v tuzemsku oficiálně dostupné od prosince 2016, kdy Amazon rozšířil svou videoslužbu do více než 200 zemí.

Střed pole nabírá sílu

Největší dynamika je patrná ve střední části trhu. HBO Max si polepšilo na šestnáct procent a upevnilo třetí pozici. Ještě před rokem byl odstup od lídrů výraznější, nyní už je situace podstatně vyrovnanější. Stejný růst zaznamenalo také Disney+, které se posunulo na čtrnáct procent. Platforma těží z kombinace silných značek i stabilní nabídky rodinného obsahu a postupně si buduje pevné místo na českém trhu.

Disney+ je placená streamovací služba vlastněná The Walt Disney Company, která nabízí rozsáhlou knihovnu filmů, seriálů a dokumentů od Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star.

Pozvolné posilování hlásí i Apple TV+. Ta si mezikvartálně polepšila na osm procent a potvrzuje trend pomalého, ale soustavného růstu. Z outsidera se tak postupně stává relevantní hráč.

Menší služby pod tlakem

Ve spodní části žebříčku je situace napjatější. SkyShowtime zůstává stabilní na pěti procentech, zatímco tuzemské Oneplay ztratilo jeden procentní bod a kleslo rovněž na pět procent. Ostatní platformy si mezi sebe rozdělují zhruba šest procent trhu a jejich podíl zůstává beze změny. Právě v této části trhu lze očekávat největší tlak, Menší služby totiž budou muset bojovat nejen o nové předplatitele, ale i o udržení těch stávajících.

Rok 2026 a nové pořadí

Čtvrté čtvrtletí 2025 nepřineslo převrat na špici, ale jasně naznačilo trend. Dominance Netflixu už není tak nedotknutelná, HBO Max a Disney+ systematicky posilují, Apple TV+ roste a trh se postupně rozděluje. Sečteno, podtrženo, streamingová válka v Česku zdaleka nekončí. Pokud bude současný vývoj pokračovat, letošní rok může být pro rozložení sil přímo klíčový.

Justwatch

Největší světový průvodce streamovacími službami s více než šedesáti miliony měsíčních uživatelů ve sto čtyřiceti zemích.

  • Na jednom místě JustWatch umožňuje zjistit, kde je možné legálně sledovat filmy, seriály a sportovní přenosy napříč stovkami platforem po celém světě, včetně Amazonu Prime Video, Netflixu, Disney+, Applu TV+ a mnoha dalších.
  • Sídlo společnosti se nachází v Berlíně. Firma má kanceláře v New Yorku, Los Angeles, Paříži, Mnichově a Londýně a zaměstnává více než dvě stě lidí.
  • Zjištění v textu na této stránce vycházejí z aktivity přibližně tři sta tisíc uživatelů JustWatch v České republice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Ve škole vám pomohou opravit rozbitý nábytek. Praha na to přispěje 673 tisíc korun

Truhláři z kateřinského učiliště při práci.

Překáží vám doma rozbitá židle nebo je vám líto rozbitého šperku? Nevyhazujte je! Hlavní město Praha i pro letošní rok podpoří projekt Reuse na školách, v rámci kterého si může kdokoli zrenovovat...

25. února 2026

Festival Jeden svět v H.Králové bude od 16.do 20.března,nabídne přes deset filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Hradci Králové uskuteční v kině Bio Centrál 16. až 20. března. Festival nabídne...

25. února 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha, pivo a zákoutí zapadlých putyk: Petr Sojka odhaluje příběhy, které baví i straší

Petr Sojka, pražský autor a šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček

V nejnovějším dílu podcastu Linka M jsme si povídali s Petrem Sojkou, autorem knihy Na dvě: Padesát příběhů pražských pohostinství, pivnic a putyk, která vychází z jeho dlouholetého bádání po...

25. února 2026  19:10

Praha přivítá světovou špičku krasobruslení. Na MS přijede Malinin i olympijská vítězka Liu

Krasobruslař Ilia Malinin si bude chtít v Praze vybojovat svůj třetí titul...

Když před několika lety přidělila Mezinárodní bruslařská unie (ISU) pořadatelství mistrovství světa 2026 Praze, mnozí z fanoušků zalitovali, že je to zrovna poolympijský šampionát. Stávalo se totiž,...

25. února 2026  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V šumavském parku budou v sezoně opět jezdit autobusy určené hlavně turistům

ilustrační snímek

V šumavském národním parku (NPŠ) budou v letní sezoně opět jezdit takzvané zelené autobusy určené hlavně pro turisty. Jejich více než pětiměsíční provoz vyjde...

25. února 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Zoopark Zájezd opět odchoval mláďata chameleona zeleného, je jediný na světě

ilustrační snímek

Zoopark Zájezd letos opět odchoval mláďata chameleona zeleného, který žije v přírodě pouze na Madagaskaru. Zoopark druh rozmnožuje jako jediný na světě, poprvé...

25. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Syn a správce dědictví továrníka Řípy podá kvůli pohledávce za 1,9 mld. dovolání

ilustrační snímek

David Řípa, který je správcem pozůstalosti svého otce, továrníka Františka Řípy, hodlá podat v soudním sporu o pohledávku 1,94 miliardy korun za firmou Karsit...

25. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

NSS potvrdil půlmilionovou pokutu pro ŘSD od ÚOHS za nesprávné zadání zakázek

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 500.000 korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Ředitelství silnic a dálnic...

25. února 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Farnost vystaví Madonu z Veveří na jeden víkend v kostele ve Veverské Bítýšce

ilustrační snímek

Gotický obraz Madona z Veveří bude poprvé od návratu do majetku farnosti Veverská Bítýška k vidění v tamním kostele sv. Jakuba. ČTK to řekl farář Marek Hlávka....

25. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Humpolec bude projektovat opravu památkově chráněné Medovy vily

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku nechá vyprojektovat opravu památkově chráněné Medovy vily. Zakázku za 1,48 milionu bez daně dnes schválili městští zastupitelé....

25. února 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Koalice nevydávání? Poslanci projednají žádosti o stíhání Babiše a Okamury

Šéf ANO Andrej Babiš a lídr SPD Tomio Okamura

Sněmovna se bude zabývat žádostmi o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový výbor doporučil politiky nevydat, opozice mluví o ochraně vlivných.

25. února 2026

Dobřany odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s pozemky

ilustrační snímek

Dobřany na Plzeňsku odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s okolními kurty a pozemky. Zařadí je do městských sportovišť a rekreačních...

25. února 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.