Toyota rozšiřuje svou nabídku užitkových vozidel o model Proace Max, který je největší dodávkou v portfoliu značky. Ačkoli se jedná o novinku v nabídce japonské automobilky, ve skutečnosti nejde o zcela nový vůz. Proace Max je technicky vzato dobře známý Fiat Ducato třetí generace, který spatřil světlo světa v roce 2006.

Toyota tímto krokem vstupuje do segmentu velkých dodávek, kde doposud chyběla. Model se vyrábí v Itálii na stejné výrobní lince jako Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano a samozřejmě Fiat Ducato. Toto spojení není náhodné – jde o důsledek spolupráce Stellantisu a Toyoty, díky níž už vznikly i menší modely Proace a Proace City.

V Italské Atesse sjíždí ze stejné linky jak ducata, jumpery, boxery, movana, tak i Proace Max. Toyota má ale vlastní výstupní kontrolu kvality.

Tempomat nás potěšil, umí auto zcela zastavit

Proace Max se nabízí ve třech výkonových verzích: 120 koní (88 kW), 140 koní (103 kW) a 180 koní (132 kW). My jsme měli možnost otestovat nejvýkonnější variantu s naftovým čtyřválcem o výkonu 180 koní a 450 Nm točivého momentu. Motor byl spojen s osmistupňovým automatem od výrobce ZF. K dispozici je také manuální šestistupňová převodovka.

Verze Heavy také utáhne až třítunový přívěs. Ostatní provedení o půl tuny lehčí náklad. Vyzkoušeli jsme to i na poli.

Velice nás potěšil adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení s rozjížděním v koloně. Ten doplňovala i funkce automatického udržování vozidla ve středu jízdního pruhu. Fakticky tak nemusíte mít po dobu několika vteřin nohy na pedálech ani ruce na volantu a vozidlo se řídí samo. Po přibližně patnácti vteřinách se ale ozve upozornění, které nutí řidiče opět položit ruce na volant.

Jízdní vlastnosti odpovídají očekáváním – jde o velkou dodávku, která si nejlépe vede na dálnicích a rychlostních silnicích. Motor s výkonem 180 koní zvládne i plně naloženou dodávku s rezervou a dynamika je více než dostačující.

Elektrická varianta a verze Heavy

Kromě klasických naftových verzí je v nabídce i elektrická varianta s označením Toyota Proace Max Electric. Ta disponuje výkonem 270 koní, kapacitou baterie 110 kWh s udávaným dojezdem okolo 400 km.

V italské Atesse sjíždí ze stejné linky jak ducata, jumpery, boxery, movana, tak Proace Max. Zde stojí vedle nového modelu Ducato.

Další variantou je verze Heavy, která umožňuje maximální užitečné zatížení až 1500 kg. Důležitým parametrem pro řemeslníky a firmy je také schopnost táhnout přívěs o hmotnosti až 3000 kg.

Toyota nabízí na Proace Max velmi zajímavou záruku v délce pěti let nebo do ujetí 250 tisíc kilometrů. Ceny začínají na 815 tisících korunách bez DPH. Předprodejní cena nejpoptávanější verze Proace Max 2.2 D-4D se silou 140 koní a šestistupňovým manuálem v délce L3H2 a verzí Active s paketem Multimedia a zadními dveřmi otevíratelnými do 270° je milion a deset tisíc korun k tomu, opět bez daně.