Režisér James Gunn dokázal popudit diváky Supermana ještě před jeho premiérou. V rozhovoru pro britský deník Times prohlásil: „Superman je příběh o Americe. Z jiného místa přijde imigrant a zabydlí se tu, nicméně pro mě je to příběh o základní laskavosti, kterou jsme ztratili.“ Přirovnání Supermana k migrantům, obzvláště teď kdy Donald Trump nahání politické body zběsilým stíháním imigrantů, rozhněvalo především konzervativní média.

Americké hodnoty

Ke Gunnovu prohlášení se vyjádřil jeden z dávnějších představitelů Supermana, převážně televizní herec Dean Cain. Ten se v roli dobrosrdečného mimozemšťana objevil prostřednictvím seriálu Superman z počátku devadesátých let. Seriál byl koncipovaný jako kriminální i romantická fikce, využíval podvratný humor a díky charizmatickým hercům, nápaditým příběhům, dobře vypointovanému humoru a sympatickým postavám se udržel po čtyři série. Pro Caina představoval Superman kariérní vrchol.

Dean Cain coby seriálový Superman z let 1993–1997

Herec se ale od Supermanova odkazu úplně neodstřihl, objevil se například jako padouch v seriálu Smallville nebo jako adoptivní otec Supergirl ve stejnojmenném seriálu. V médiích a na sociálních sítích je nicméně momentálně známý jako podporovatel Trumpovy vlády.

„Jak moc woke chce Hollywood Supermana udělat? Jak ještě Disney změní svou Sněhurku? Proč mění postavy tak, aby šly s dobou? Pro Supermana to vždy bylo o pravdě, spravedlnosti a amerických hodnotách. To poslední nakonec pustili a stala se z toho pravda, spravedlnost a lepší zítřek,“ nechal se herec slyšet v rozhovoru pro americký deník TMZ. „Podle mě není dobrý nápad měnit oblíbené postavy. Když chcete vytvořit novou postavu, prosím, do toho. Pro mě ale Superman představuje pravdu, spravedlnost a americké hodnoty. Americké hodnoty byly vždy přátelské k migrantům, až moc, ale musí tu být hranice.“

Superman vstoupil do českých kin minulý čtvrtek.

Superman ve válce

Nutno podotknout, že Supermanovi stvořitelé Jerry Siegel a Joe Shuster jsou sami potomci židovských imigrantů a tento rozměr do Supermana otiskli. Druhou věcí je, že Superman se za dobu své dlouhé existence změnil mnohokrát, povahově i politicky. Koneckonců na počátku všeho stála Siegelem napsaná a Shusterem ilustrovaná povídka The Reign of the Superman, v níž je titulní hrdina padouchem. V dobách, kdy byl Superman populárním hrdinou, byl využit jako druhoválečná propagační figurka, což nám dosvědčí například krátký animovaný film z roku 1942 Japončíci.

A nebyl v tom ostatně sám, téměř každý komiksový hrdina, který existuje několik dekád, je v tom či onom smyslu odrazem své doby. Není tedy divu, že poslední Superman se tematicky dotýká ruské agrese na Ukrajině nebo Trumpovy zvláštní migrační politiky. Chtít po superhrdinech, aby byli i po letech zakonzervovaní v jedné politické náladě, je poněkud nepraktické. Nicméně i když se nám politické sdělení filmů nemusí líbit, stále je tu plno dalších věcí, díky nimž si můžeme film užít. To ostatně přiznává i Dean Cain: „Těšil jsem se na ten film, pořád se těším, James Gunn má smysl pro humor a poslední zpracování Supermana moc humoru neměla. Přeji filmu úspěch, ale nelíbil se mi ten politický komentář.“