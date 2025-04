Celoroční lov A jaké jsou povolené doby rybolovu během celého roku?

Mimopstruhové revíry 1. dubna – 30. září: od 4 hodin ráno do půlnoci

1. října – 31. března: od 5 ráno do 22 hodin

Pstruhové revíry 16. dubna – 31. srpna: od 6 ráno do 22 hodin

1. září – 30. listopadu: Lov je povolen od 7 ráno do 20 hodin.