Jak nakoupíte 5. a 6. července? Otevírací doba o těchto dvou státních svátcích mate nejvíc

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  9:52
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Návštěvníci nové brněnské prodejny JIP mohou využít i dvě restaurace, bar a další „vychytávky“, které v jiném obchodě v Česku nenajdou. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Začátek července se ponese ve znamení prodlouženého víkendu. Letos připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na neděli a následující Den upálení Jana Husa na pondělí. Otevírací doba obchodů je během těchto státních svátků pro spoustu lidí matoucí. Kdy je bezpečné vyrazit na nákup?

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Státní svátky v České republice sice znamenají příjemné volno, ale přinášejí také řadu zmatků ohledně otevírací doby obchodů. Ne na všechny se totiž vztahuje omezení, které přináší zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě. Ten určuje celkem osm významných dnů, na které se vztahuje zákaz prodeje pro plochy nad 200 metrů čtverečních.

Otevírací doba obchodů v červenci

Oba červencové svátky patří k výjimkám, na které se zákaz prodeje nevztahuje. Jak na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července, tak na Den upálení mistra Jana Husa 6. července nakoupíte v obchodech zcela bez omezení. Supermarkety, hypermarkety a další podniky budou mít oba dny otevřeno.

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Přesto se v některých případech může stát, že narazíte na zamčené dveře. Zavřeno mohou mít drobnější provozovny, které nespadají pod zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě a otevírací dobu určují samy. Majitelé se totiž mohou rozhodnout využít prodlouženého víkendu a dát volno i svým zaměstnancům.

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Jak jsou otevřené obchody 5. července?

Na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který v roce 2026 připadá na neděli 5. července, budou obchody otevřeny podle běžné otevírací doby.

  • Na nákupy potravin nebo hobby sortimentu mohou zákazníci tento den vyrazit bez omezení.

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Jak jsou otevřené obchody 6. července?

Stejná pravidla platí pro následující den, tedy pondělí 6. července 2026, na který připadá státní svátek Den upálení mistra Jana Husa.

  • Podle zákoníku práce se jedná o den pracovního klidu. Zaměstnanci tak mají nárok na placené volno.
  • Přestože se jedná o státem uznané volno, obchody budou mít otevřeno bez omezení.
  • Opět platí, že se menší provozovny mohou rozhodnout v tento den zavřít. Avšak supermarkety, hypermarkety nebo velké obchody s hobby sortimentem budou mít otevřeno podle standardní otevírací doby.

Přehled státních svátků a otevírací doby 2026

Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
DatumDenSvátekOtevírací doba
1. 5.pátekSvátek práceotevřeno
8. 5.pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7.neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7.pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9.pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10.středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11.úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno
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