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Blížící se červencové svátky 5. a 6. 7. 2026 s sebou opět přinášejí otázky, jak bude v obchodech otevřeno. Lidé si je často pletou s Vánocemi či Velikonocemi, ale letní volné dny se řídí jinými pravidly. Zákonný zákaz prodeje pro prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních se totiž na tyto dva dny nevztahuje. Nakupování během nich proto funguje ve zcela jiném režimu než při většině ostatních státních svátků.
Jak je otevřeno 5. a 6. července 2026?
V oba červencové svátky budou všechny obchody otevřené podle běžné otevírací doby.
- V neděli 5. července 2026 na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje neplatí žádné omezení, co se týče otevírací doby obchodů.
- Zákaz prodeje se nevztahuje ani na pondělí 6. července 2026 na Den upálení mistra Jana Husa, obchody budou otevřené bez omezení.
- Všechny velké řetězce, hobbymarkety a obchodní domy budou mít otevřeno podle standardní pondělní otevírací doby.
U menších prodejen, na které se zákonná regulace nevztahuje, závisí otevírací doba čistě na rozhodnutí jejich majitelů. Je proto možné, že některé z nich zůstanou během svátku uzavřené. Provozovatelé menších živností totiž často využívají prodloužený víkend k tomu, aby dopřáli volno sobě i svému personálu.
Co se stalo Janu Husovi?
Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, myslitel a reformátor, který byl kvůli své kritice tehdejší církve prohlášen za kacíře. Jelikož odmítl odvolat své učení, byl 6. července 1415 upálen na hranici v německé Kostnici. Jeho popel byl následně vhozen do řeky Rýna, aby si jeho stoupenci neudělali z hrobu poutní místo.
Mezi jeho hlavní zásluhy a důvody, proč si ho připomínáme jako státní svátek, patří:
Kdo byl Jan Hus?
- Boj za pravdu a reformu církve: Ostře kritizoval tehdejší církevní nešvary, zejména prodej odpustků a hromadění majetku. Žádal návrat k chudé a morální církvi, přičemž morální autoritu stavěl nad autoritu papeže, pokud byla v rozporu s biblí.
- Překládání bible: Prosazoval překládání biblí do jazyka prostého lidu, čímž chtěl víru přiblížit široké veřejnosti.
- Přínos pro českou kulturu a jazyk: Je mu přisuzováno anonymní dílo Český pravopis (Ortographia Bohemica), které zjednodušuje český pravopis zavedením diakritiky, tedy háčků a čárek namísto složitých spřežek.
Přehled státních svátků a otevírací doby 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno