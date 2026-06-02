Státní svátky v České republice sice znamenají příjemné volno, ale přinášejí také řadu zmatků ohledně otevírací doby obchodů. Ne na všechny se totiž vztahuje omezení, které přináší zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě. Ten určuje celkem osm významných dnů, na které se vztahuje zákaz prodeje pro plochy nad 200 metrů čtverečních.
Otevírací doba obchodů v červenci
Oba červencové svátky patří k výjimkám, na které se zákaz prodeje nevztahuje. Jak na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července, tak na Den upálení mistra Jana Husa 6. července nakoupíte v obchodech zcela bez omezení. Supermarkety, hypermarkety a další podniky budou mít oba dny otevřeno.
Přesto se v některých případech může stát, že narazíte na zamčené dveře. Zavřeno mohou mít drobnější provozovny, které nespadají pod zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě a otevírací dobu určují samy. Majitelé se totiž mohou rozhodnout využít prodlouženého víkendu a dát volno i svým zaměstnancům.
Jak jsou otevřené obchody 5. července?
Na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který v roce 2026 připadá na neděli 5. července, budou obchody otevřeny podle běžné otevírací doby.
- Na nákupy potravin nebo hobby sortimentu mohou zákazníci tento den vyrazit bez omezení.
Jak jsou otevřené obchody 6. července?
Stejná pravidla platí pro následující den, tedy pondělí 6. července 2026, na který připadá státní svátek Den upálení mistra Jana Husa.
- Podle zákoníku práce se jedná o den pracovního klidu. Zaměstnanci tak mají nárok na placené volno.
- Přestože se jedná o státem uznané volno, obchody budou mít otevřeno bez omezení.
- Opět platí, že se menší provozovny mohou rozhodnout v tento den zavřít. Avšak supermarkety, hypermarkety nebo velké obchody s hobby sortimentem budou mít otevřeno podle standardní otevírací doby.
Přehled státních svátků a otevírací doby 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno