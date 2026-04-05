Prvním krokem po návratu koledníků domů je důkladná revize výslužky. Vařená vejce by měla v chladničce vydržet zhruba sedm dní, ovšem u těch vykoledovaných buďte obezřetnější. Jelikož netušíte, kdy přesně byla uvařena a jak dlouho ležela v teple na ošatce, snažte se je spotřebovat prioritně během prvních dnů.
Zároveň nezapomeňte zkontrolovat všechna tajná zákoutí dětských batůžků a bund, aby se zapomenuté vajíčko po pár týdnech nepřipomnělo nepříjemným zápachem.
Čím se barví kraslice?
Velký pozor si dejte na způsob, jakým byla vajíčka zdobena. Zatímco klasické potravinářské barvy nebo barvení pomocí cibulových slupek jsou naprosto bezpečné, u jiných technik hrozí riziko.
- Pokud narazíte na kraslice zdobené běžnými fixy, lakem na nehty nebo polepené ubrouskovou metodou pomocí lepidla, raději je nejezte.
- Skořápka je porézní a škodlivé chemické látky z těchto dekorací snadno proniknou až k bílku. Takové kousky si nechte pouze jako jarní dekoraci na stole.
Jak poznat zkažené vejce?
Pokud si nejste jistí stavem vajíčka, existuje jednoduchý test čerstvosti.
Zkažené vejce poznáte nejspolehlivěji po rozbití podle typického štiplavého zápachu a změny barvy či konzistence bílku. U neoloupaných vajec můžete zkusit test vodou:
- Čerstvé vejce klesne ke dnu, zatímco to staré se kvůli zvětšující se vzduchové kapse vznáší.
- U vařených vajec pak po rozkrojení sledujte barvu žloutku. Mírně nazelenalý okraj značí jen dlouhé vaření, nikoliv závadu, ale jakýkoliv slizký povrch je jasným varováním k vyhození.
Jak poznat vařené vejce od syrového?
Přestože většina hospodyněk dává jako výslužku koledníkům vejce natvrdo, která se uvaří během barvení, výjimečně se můžete setkat i se syrovým vejcem. K jejich rozpoznání vám pomůže jednoduchý fyzikální trik.
- Položte vejce na rovnou plochu a roztočte ho jako káču.
- Uvařené vejce má pevný obsah, takže se točí rychle, stabilně a po přiložení prstu se okamžitě zastaví.
- Syrové vejce se kvůli pohybu tekutiny uvnitř točí pomalu, vrávorá a po krátkém doteku se často ještě mírně pohne, protože vnitřek setrvačností rotuje dál.
Co dělat s přebytkem vajec?
Když už víte, která vejce jsou bezpečná, pusťte se do vaření. Nejvděčnější klasikou je vajíčková pomazánka s tvarohem nebo hořčicí. Vařená vejce se skvěle hodí také do koprové omáčky, k masovým roládám, nebo jako sytý prvek do jarních listových salátů.
Pokud jich máte nadbytek, můžete je přidat do zapékaných brambor či těstovin, čímž snadno vykouzlíte vydatný rodinný oběd bez zbytečného plýtvání potravinami.