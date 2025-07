Jak podle vás vypadá ideální letní den z pohledu pohybu a péče o tělo?

Ideální letní den pro mě začíná ranním pohybem. Je prima naslouchat svému tělu a vnímat, na jakou aktivitu mám chuť a co by mě potěšilo. V mém případě to nejčastěji bývá posilovací trénink v posilovně nebo běhání v přírodě. Cvičení vám pomůže krásně se nastartovat a naladit se do celého dne – na vaše pracovní i rodinné aktivity.

Spousta lidí má pocit, že v létě „musí“ být ve formě. Co si o tom myslíte vy?

Myslím si, že tento pocit je často důsledkem mediálního tlaku. Dokonalá těla na sociálních sítích, bezchybné postavy v časopisech… Už ve slovním spojení „muset být ve formě“ je cítit tlak na sebe a na to, aby člověk splnil nějaké očekávání. Kdybych mohla něco doporučit, tvořte si krůček po krůčku zdravý a udržitelný životní styl, zařaďte do svého života pravidelný pohyb, který vás bude bavit, vědomě přemýšlejte o tom, co jíte a dáváte do svého těla, a dbejte o sebe celoročně, nejen v létě.

Lucie Životská působí jako osobní trenérka ve fitness centru a vede individuální tréninky jeden na jednoho.

Jak se v létě cvičí vám? Změní se vám režim?

Léto mám hodně ráda. Je dlouho světlo, teplo, dobře se mi vstává a snadno se naladím na celý den. Všeobecně cvičím tak, že kombinuju posilovací tréninky s kardio aktivitami. S příchodem léta a pěkného počasí mě to přirozeně táhne více do přírody, takže kromě posilování ve fitness centru si ráda chodím zaběhat, projet se na kole nebo si občas zaplavat. Myslím vždy na to, abych sportovala tak, aby mi to bylo příjemné, a to mi často nabízí právě příroda, kde můžu vypnout mysl a jen vnímat šumění stromů, zpěv ptáků nebo čerstvou vůni lesa po dešti.

Jak si v letním horku zacvičit tak, abychom se nezničili?

V létě je při sportu opravdu důležité myslet na dostatečný přísun tekutin. Pokud sportujete venku na slunci, určitě je fajn mít s sebou také kšiltovku. Při aktivitách uvnitř je výhodou, že velká část sportovišť má klimatizaci, takže prostředí bývá příjemné. Každý snáší teplo trochu jinak, a tak jednoduše naslouchejte svému tělu. Pokud patříte k těm, kteří horko snáší hůř, je ideální naplánovat si trénink na ráno ještě před prací nebo až na večer, kdy jsou teploty mírnější.

Na sociálních sítích často zdůrazňujete, a padlo to už také ve vašich odpovědích, že pohyb má být radost. Jenže jak si ji udržet, i když zrovna není motivace?

Svým klientům ráda doporučuji spojit si cvičení s tím, co je jim příjemné. Pokud jsem extrovert a mám ráda kontakt, můžu si jít zacvičit s blízkým člověkem, kterého mám ráda. Pokud miluju hudbu, můžu si pustit svoje oblíbené písničky, které mě hezky naladí. Každý si to může udělat po svém a zpříjemnit si cvičení tak, aby se z něj stala pěkná chvilka.

Pojďme i trochu od toho léta... Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Nejvíc mě baví ten proces – společná cesta s klientem. Každý za mnou přichází s nějakým cílem. Nejčastěji chce zhubnout, zbavit se bolesti zad nebo zpevnit tělo. A mě opravdu těší být u jejich proměny a sledovat, jak se postupně mění jejich postava, držení těla i celková kondice. Dělám vše pro to, aby tréninky byly hravé, zábavné a aby si k nim klienti vytvořili pěkný vztah a aby věděli, že cvičení nemusí být jen dřina, ale může být zábavné a zároveň přinášet výsledky, které si přejí.

S instruktorskou činností začala Lucie Životská už na gymnáziu.

Jsou nějaké chyby, které klienti při cvičení opakují častěji?

Hodně mi při cvičení záleží na správném nastavení a držení těla, a proto často upozorňuji na chyby, které s tím souvisí. Při cvičení musíte dávat pozor na více věcí najednou, a pokud jste nováček a s posilováním teprve začínáte, může se stát, že uhlídáte jednu věc, ale uteče vám druhá, protože těch informací je ze začátku hodně. Je to proces, postupně si utváříte správné návyky a je krásné vidět, že pokud tréninkům věnujete svůj čas a energii, uděláte velký pokrok.

Kdybyste mohla lidem poradit jednu jedinou věc pro zdravější tělo, co by to bylo?

Je těžké vybrat jen jednu věc, protože zdraví vnímám komplexně. Kdybych ale měla dát jednu jedinou radu, byla by to tahle: nastavit si a udržovat zdravý a vyvážený životní styl. Nejde jen o pohyb, ale i o to, jak jíme, odpočíváme, jak zvládáme stres a jak pečujeme o svoji vnitřní energii.

Nedávno jste spustila vlastní aplikaci. Pro koho je určená a co v ní uživatelé najdou?

Je určena především ženám, které chtějí efektivně zpevnit a vytvarovat svoji postavu, zlepšit držení těla a kondici a zároveň naladit mysl ve svůj prospěch, podpořit svoji vnitřní energii, harmonii a celkovou spokojenost. Najdete v ní čtyřtýdenní on-line cvičební program Body Love Workout – jedinečné spojení posilovacího cvičení a meditací. Každý týden se zde postupně otevírá nová sada videí. Hlavní posilovací sestava, dále pak detailní instruktáž ke správnému provedení jednotlivých cviků a také vedená meditace na konkrétní témata blízká nám ženám. Aplikace je jednoduchá na ovládání a všechny materiály mají uživatelky přehledně uložené na jednom místě. K dispozici po dobu šesti měsíců od zakoupení.

V čem je aplikace jiná než ostatní?

Program propojuje posilovací cvičení a meditace. Nabízí komplexnější přístup, kdy ladíte nejen svoje tělo, ale také svoje vnitřní nastavení a psychickou pohodu. Nejde jen o fyzický trénink. V každém týdnu je prostor pro zastavení, zklidnění a vědomou práci se sebou.

Co bylo pro vás při tvorbě aplikace nejdůležitější? Co jste chtěla lidem předat?

Chtěla jsem vytvořit projekt s přesahem – prostor, kde si ženy najdou chvilku pro sebe a mohou pečovat nejen o své tělo, ale i o duši. Záleželo mi na tom, aby všechno bylo srozumitelné, přehledné a pochopitelné i pro ty, které se cvičením třeba teprve začínají. Ráda bych tímto programem ukázala svoji životní cestu, která se mi osvědčila a která mi funguje. To je projekt Cvičení s láskou.