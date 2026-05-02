První metry jsou tiché, skoro až klamavé. Jenže pak přichází ostrý nájezd na šikmou plochu, kde se auto opře do náklonu, který už nevypadá komfortně ani pro zkušeného řidiče. Aleš Loprais ale zůstává v klidu: „Tohohle se nebojím. Drží to krásně.“ Nízké těžiště díky baterii v podlaze, rozvor 2 700 mm a rozumná světlá výška 180 mm tady dělají přesně to, co mají, auto se nepřeklápí, necuká, jen se opře a pokračuje. V tu chvíli si uvědomíte, že tohle není jen městský elektromobil s vyšší karoserií, ale reálně použitelný stroj do terénu.
Aleš přidává plyn: na verzi obuté do offroadových pneumatik se eVitara pouští do rychlé jízdy přes rozbitý povrch, kde byste čekali spíš kompromisy. Jenže auto drží stopu, nepůsobí nervózně a díky okamžitému nástupu výkonu zvládá i prudké pasáže bez zaváhání. Nejlepší na tom je, že tohle všechno si za volantem zkoušíme i my a potvrzujeme, že ten pocit jistoty není jen dojem profesionála.
Elektrická čtyřkolka, která překvapí i dakaristu
To nejzajímavější se ale skrývá pod povrchem. Suzuki eVitara používá systém ALLGRIP-e, tedy elektrickou čtyřkolku se dvěma nezávislými jednotkami eAxle – jednou vpředu, druhou vzadu. Každá náprava má vlastní elektromotor, což znamená okamžitou reakci bez jakéhokoli zpoždění. Žádné mechanické spojky, žádné čekání na připojení zadní nápravy. Jakmile jedno kolo ztratí trakci, systém okamžitě přesměruje točivý moment tam, kde je potřeba. V režimu Trail mode si navíc pomáhá přibrzďováním protáčejících se kol, čímž simuluje uzávěrku diferenciálu, a přesně tohle se v terénu ukazuje jako klíčové. Loprais to komentuje jednoduše: „Tohle jsem fakt nečekal. Výjezdy to zvládá jako klasický offroad.“
Ceny, které udiví
Základem celého auta je nová platforma HEARTECT-e vyvinutá čistě pro elektromobily. Lehká konstrukce, pevná struktura a baterie v podlaze vytváří ideální základ pro stabilitu i prostor v interiéru. Suzuki eVitara má dvě kapacity baterie – 49 a 61 kWh – a výkonové varianty od 106 do 135 kW. Vrcholná čtyřkolka pak přidává i zadní elektromotor (48 kW) a celkový točivý moment až 300 Nm, což je přesně to, co v terénu chcete. Na silnici to znamená svižné reakce, v terénu pak precizní dávkování výkonu bez zbytečných prodlev.
A teď to zásadní: ceny. Podle aktuálního akčního ceníku startuje základní verze 49 kWh Premium (4x2) na 747 500 Kč. Silnější 61 kWh Premium (4x2) vyjde na 847 500 Kč, čtyřkolka 61 kWh Premium (4x4) stojí 902 500 Kč. Vrcholné provedení Elegance pak začíná na 922 500 Kč (4x2) a končí na 977 500 Kč (4x4). Všechny ceny už počítají s bonusem 50 tisíc korun. V kontextu toho, co auto předvede na svahu, v terénu i na silnici, to najednou přestává být jen zajímavost. Začíná to být velmi reálná alternativa offroadů.