Jak nové elektrické Vitary schytaly dakarskou nakládačku od Aleše Lopraise

Petr Holeček
  14:01
Na bok? Klid. eVitara drží jak přibitá, říká Loprais Pražské Hummer Centrum Praha nepřipomínalo v úterý jen offroadovou dráhu, ale spíš zmenšenou kopii Dakaru. Prudké výjezdy, boční náklony, křížení náprav a povrch, který střídá hlínu, štěrk i kamení. Do toho přijíždí Aleš Loprais – sympaťák, který má terén v malíku a běžně ho krotí v několikatunovém kamionu. Tentokrát ale usedá za volant Suzuki eVitara, prvního elektromobilu značky.
Elektrická čtyřkolka, která překvapí i dakaristu

Elektrická čtyřkolka, která překvapí i dakaristu | foto: Suzuki

První metry jsou tiché, skoro až klamavé. Jenže pak přichází ostrý nájezd na šikmou plochu, kde se auto opře do náklonu, který už nevypadá komfortně ani pro zkušeného řidiče. Aleš Loprais ale zůstává v klidu: „Tohohle se nebojím. Drží to krásně.“ Nízké těžiště díky baterii v podlaze, rozvor 2 700 mm a rozumná světlá výška 180 mm tady dělají přesně to, co mají, auto se nepřeklápí, necuká, jen se opře a pokračuje. V tu chvíli si uvědomíte, že tohle není jen městský elektromobil s vyšší karoserií, ale reálně použitelný stroj do terénu.

Aleš přidává plyn: na verzi obuté do offroadových pneumatik se eVitara pouští do rychlé jízdy přes rozbitý povrch, kde byste čekali spíš kompromisy. Jenže auto drží stopu, nepůsobí nervózně a díky okamžitému nástupu výkonu zvládá i prudké pasáže bez zaváhání. Nejlepší na tom je, že tohle všechno si za volantem zkoušíme i my a potvrzujeme, že ten pocit jistoty není jen dojem profesionála.

Legenda položila květinu mezi vraky. Terénnímu Fordu to v Prasečáku slušelo

To nejzajímavější se ale skrývá pod povrchem. Suzuki eVitara používá systém ALLGRIP-e, tedy elektrickou čtyřkolku se dvěma nezávislými jednotkami eAxle – jednou vpředu, druhou vzadu. Každá náprava má vlastní elektromotor, což znamená okamžitou reakci bez jakéhokoli zpoždění. Žádné mechanické spojky, žádné čekání na připojení zadní nápravy. Jakmile jedno kolo ztratí trakci, systém okamžitě přesměruje točivý moment tam, kde je potřeba. V režimu Trail mode si navíc pomáhá přibrzďováním protáčejících se kol, čímž simuluje uzávěrku diferenciálu, a přesně tohle se v terénu ukazuje jako klíčové. Loprais to komentuje jednoduše: „Tohle jsem fakt nečekal. Výjezdy to zvládá jako klasický offroad.“

Ceny, které udiví

Základem celého auta je nová platforma HEARTECT-e vyvinutá čistě pro elektromobily. Lehká konstrukce, pevná struktura a baterie v podlaze vytváří ideální základ pro stabilitu i prostor v interiéru. Suzuki eVitara má dvě kapacity baterie – 49 a 61 kWh – a výkonové varianty od 106 do 135 kW. Vrcholná čtyřkolka pak přidává i zadní elektromotor (48 kW) a celkový točivý moment až 300 Nm, což je přesně to, co v terénu chcete. Na silnici to znamená svižné reakce, v terénu pak precizní dávkování výkonu bez zbytečných prodlev.

A teď to zásadní: ceny. Podle aktuálního akčního ceníku startuje základní verze 49 kWh Premium (4x2) na 747 500 Kč. Silnější 61 kWh Premium (4x2) vyjde na 847 500 Kč, čtyřkolka 61 kWh Premium (4x4) stojí 902 500 Kč. Vrcholné provedení Elegance pak začíná na 922 500 Kč (4x2) a končí na 977 500 Kč (4x4). Všechny ceny už počítají s bonusem 50 tisíc korun. V kontextu toho, co auto předvede na svahu, v terénu i na silnici, to najednou přestává být jen zajímavost. Začíná to být velmi reálná alternativa offroadů.

Dálniční známky pro elektromobily? Je to problém. Česko může přijít o hodně peněz

Plán na zavedení dálničních známek pro elektroauta se ministerstvu dopravy zásadně komplikuje....

Světový den kreativity na kolech: auto složené z 223 dílů z hobbymarketu

VIDEO Místo volantu má závaží na činku, funkci plynového pedálu plní naběračka na těstoviny, přední část...

Boom čínských značek nebude, nenabízejí nic zásadního, říká šéf leasingovky

VIDEO Čínská auta nenabízejí nic tak inovativního, aby mohla zásadně změnit trh a získat dominantní podíl...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

V Tesle plyne čas jinak. Trojce je deset let a stále je na vrcholu

VIDEO Deset let je v autoprůmyslu nekonečně dlouhá, i strašlivě krátká doba, záleží, jak se na do díváte....

Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

VIDEO Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

V národním parku České Švýcarsko hoří les, hasiči nasadili dva vrtulníky

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti deseti hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S...

2. května 2026  14:42,  aktualizováno  16:07

Ženskou Tour de France pojedou na koloběžkách. Pětice se nejvíc bojí o mytí vlasů

Pětice z týmu Kick France Femmes 2026 se chystá ujet ženskou variantu Tour de...

Trať dlouhá 1 175 kilometrů s celkovým převýšením přibližně 19 tisíc metrů. Pro pětici jezdkyň na koloběžkách je to jen další výzva. V nohách mají desítky tisíc kilometrů a na svém kontě několik...

2. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Na Šlakhamru u Žďáru nad Sázavou zahájili sezonu kováři u výhní a bucharu

Na Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou na Žďársku při dnešním zahájení nové turistické sezony ukazovala řemeslo parta kovářů. Početní návštěvníci je viděli ve...

2. května 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Pět hasičských jednotek likviduje požár skládky na Břeclavsku

ilustrační snímek

Hasiči z Jihomoravského kraje likvidují požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlášen je první stupeň požárního poplachu, řekl ČTK mluvčí...

2. května 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Karlovy Vary dnes zahájily 669. lázeňskou sezonu, očekávají zase více hostů

Karlovy Vary dnes zahájily svou 669. lázeňskou sezonu. Největší lázeňské město v ČR a jedno z nejznámějších i v Evropě je stále navštěvovanějším cílem turistů,...

2. května 2026  13:38,  aktualizováno  13:38

V holešovské zámecké zahradě byla k vidění koňská spřežení s historickými kočáry

Koňská spřežení s historickými kočáry byla dnes k vidění v zahradě u zámku v Holešově na Kroměřížsku. Konalo se tam Jarní setkání spřežení, na programu byla...

2. května 2026  12:48,  aktualizováno  12:48

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák. Skončil v zahrádkářské kolonii

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. (2....

Na Strakonicku přistál v sobotu nouzově kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. Letoun je poškozený, dvoučlenná posádka však utrpěla pouze lehčí poranění.

2. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Trolejbusy v metropoli slaví devadesát let.

vydáno 2. května 2026  13:16

Nový informační systém, který zobrazuje návazné spoje jsem viděl i v trolejbusu Škoda Solaris 24M linky 59 jedoucím z Letiště Václava Havla Praha směr Nádraží Veleslavín .Je to velmi užitečné.

vydáno 2. května 2026  13:15

Dráha z časů císaře se začne měnit, na trať do Kladna už brzy nastoupí stavební firmy

V Kladně se po zimě rozběhla stavba nové nádražní budovy.

Na nejdelším, patnáctikilometrovém úseku modernizované železniční trati Praha–Kladno, konkrétně mezi Ruzyní a okrajem největšího středočeského města, už začaly přípravné práce.

2. května 2026  13:02

VIDEO: Po Pražském majálesu zůstaly v Letňanech hromady odpadků

Po pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. (2....

Po Pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. V trávě ležely hromady plastových kelímků, lahví, plechovek i sáčků od jídla.

2. května 2026  12:52

