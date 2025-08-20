NeverMore 68 je největší akcí připomínající si srpnové události roku 1968. Víte i o dalších akcí v regionech? Čím si vysvětlujete, že podobně velké akce nejsou organizovány také v dalších městech, podobně jako je to s událostmi pojící se ke konci druhé světové války?
Myslím si, že jedním z důvodů je fakt, že na rozdíl od oslav konce druhé světové války nebo sametové revoluce, toto není připomínání pozitivní a šťastné události, ale jedné z největších tragédií, která tento národ v novodobé historii potkala. Druhým důvodem může být, ale to je jen moje domněnka, že organizací zabývající se tímto tématem nebo jednotlivců z řad občanské společnosti, není mimo Prahu tolik.
Vy jste mi totiž minulý rok říkala, že srpen 1968 je pro Čechy, Slováky a pro ostatní evropské státy, které byly v područí Sovětského svazu, důležité... V souvislosti s válkou na Ukrajině je často zmiňováno, že okupaci nařídil Ukrajinec a že i Ukrajinci byli součástí okupace. Jak byste na takové tvrzení reagovala?
Tohle je jedna z nejčastěji opakujících se dezinformací, které se objevují víceméně od roku 2023, nejen třeba u našich příspěvků, ale hlavně ve veřejném prostoru, kde se úspěšně dále šíří díky propagandě a ruské dezinformační válce. A co se toho tvrzení týče, tak je to samozřejmě naprostý nesmysl, to vám potvrdí každý historik.
Jak okupaci Československa viděl svět?
Festival NeverMore 68 se během několika let stal největší občanskou připomínkou srpna 1968. Co vás osobně vedlo k tomu, aby tento projekt vznikl právě na Výstavišti a jak se jeho podoba postupně vyvíjela?
Komplexní připomínka Srpna 68 mi ve veřejném prostoru chyběla delší dobu, protože tady byly menší izolované akce a široká veřejnost neměla kromě piety u Českého rozhlasu žádné místo, kde by bylo možné si události připomenout společně. NeverMore 68 je zároveň i platformou pro historické a občanské organizace, které se tomuto a příbuzným tématům věnují, aby mohli svou činnost představit široké veřejnosti.
Letošní tématem akce je, jak na okupaci tehdejšího Československa reagovala zahraniční média, vlády a instituce. Máme tam jak západní tak i východní. Proč jste vybrali právě tento úhel pohledu?
Letošní téma reaguje na dramatické změny v geopolitice a mezinárodních vztazích po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. Zároveň už čtvrtý rok Rusko každý den útočí nejen na Ukrajinu, ale formou hybridní útoků na celou Evropu a to velmi úspěšně. Dochází k rozdělování společností, relativizaci hodnot a historických událostí. My jsme teď součástí té zahraniční perspektivy, my se koukáme v médiích na ruské tanky na Ukrajině, stejně jako se na to tehdy koukali občané Polska nebo Velké Británie. A musíme se ptát sami sebe, jak jsme se jako národ cítili tehdy, když přicházeli ze zahraničí jen opatrné reakce, sice odsuzující, ale jen na papíře. Myslím, že ve světle této historické paralely, můžeme být pyšní na to, že stojíme na té správné straně a oběti okupace aktivně pomáháme nejen humanitárně ale i vojensky třeba skrze velmi úspěšnou muniční iniciativu nebo skrze sbírky jako je Dárek pro Putina. A někteří naši spoluobčané dokonce v řadách ukrajinské armády a zdravotníků, za což jim náleží můj obrovský obdiv.
Srpen 68 je přirovnáván k událostem na Ukrajině. Tady bych potřeboval nějaký Váš poznatek. Události srpna 1968 se nesou v duchu „malé země přepadené mocným agresorem“. To rezonuje s dneškem – válkou na Ukrajině. Vnímáte tuto paralelu i vy?
Když se na tuto otázku ptají různých historiků, tak ti odpovídají tím, že historie nedělá paralely, ale opakuje se v cyklech. Já osobně tam některé paralely vidím. Tou nejvýraznější je podle mě naše tehdejší touha po svobodnějším životě a touha jít vlastní cestou, velmi podobná touze Ukrajinců po vlastním svobodném směřování. V obou případech byla tato přání svobodných národů zastavena stejnými tanky, tehdy sovětskými, dnes ruskými.
Mnozí říkají, že historie se sice neopakuje, ale rýmuje. Co nám události roku 1968 říkají o dnešních autoritářských režimech v Rusku, Bělorusku nebo jinde ve světě? Ve společnosti se šíří zpráva, že Rusko má chuť obnovit svoje sovětské impérium. Evropské země zbrojí. Ve velkém Poláci, Pobaltí, do NATO vstoupily i skandinávské země. Je opravdu ta obava opodstatněná? Máme nějaké poznatky o tom, že Putin něco takového chystá?
Na to by jistě lépe odpověděl nějaký bezpečnostní expert, ale na základě informací, které se objevují ve veřejném prostoru nebo odborné literatuře, jsou toto tvrzení, která přicházejí přímo z Ruska (každodenní propagandistické vysílání státem ovládané ruské televize, ve které ruští ideologové otevřeně vyhrožují západu) a upozorňují na to především tajné služby nejen států, které jste zmiňoval. Ruská mentalita je velice rozpínavá a Ruská federace od svého vzniku v roce 1991 napadla několik svobodných států, vyhrožuje silou mnoha dalším a vede hybridní válku vůči celému demokratickému světu, především ale proti Evropě, jíž jsme součástí.
Nejste kritizováni za ten název? NeverMore68? Proč jste takový zavedli?
Název zatím moc kritiky nebo negativních emocí nevzbouzí, některé spíš provokuje naše poslání a obsah, který tvoříme. NeverMore 68 jasně odkazuje k tomu, že nechceme, aby se tato část historie ještě někdy opakovala. V jakékoliv podobě.
Festival se obrací i k mladším generacím – projekce filmu „Vlny“ Jiřího Mádla nebo interaktivní Mapy okupace jasně cílí na mladé. Jak je přesvědčit, že okupace 1968 není jen kapitola z učebnic dějepisu?
To je složitá otázka, na kterou určitě hledají odpověď i učitelé, kteří se snaží žákům toto téma přiblížit. Můj osobní názor a cesta, kterou se snažíme jít i na festivalu NeverMore 68, jsou osobní příběhy a tehdejší osudy a zapojení organizací, které už mají zkušenosti nebo jsou přímo zacíleni především na práci s mladými lidmi jako třeba Díky, že můžeme, se kterým na NeverMore 68 spolupracujeme od začátku.
Na programu je také dokument Velký vlastenecký výlet. Viděla jste ho a co na něj říkáte?
Dokument jsem osobně ještě nestihla, ale těším se na jeho projekci na NeverMore 68. Můj názor je, že je hrozně důležité takové dokumenty tvořit a jsem ráda, že se Robertu Kvapilo něco takového opět podařilo.
V článku na Aktuálně jste řekla, že „Nikdy víc není jen fráze“. Co je pro vás tím vnitřním motorem, že i v roce 2025 má smysl toto poselství opakovat?Jak vy sama vnímáte rozdíl mezi vzpomínáním a aktivní občanskou připomínkou?
Pro mě osobně je to připomínka jedné z největší tragédií v dějinách naší země, která dodnes negativně ovlivňuje náš vývoj. Myslím, vzhledem k hektickému polistopadovému vývoji, neproběhla adekvátní společenská debata o dopadech této události na naši zemi, český národ i jeho identitu a důsledky toho si neseme dodnes. Je to vidět i na společenské debatě k výročí 21. srpna a jak jsou některá historická fakta relativizována a proto si myslím, že je nutné si to toto období naší historie důkladně připomínat. A pro mě osobně nejde jen o okupaci, je to pro mě konec nějakého snu a ideálu spravedlivé a demokratické společnosti, který jsme jako národ měli a chtěli za ním jít a Sovětský svaz ho svými tanky zadupal do země.
Co byste chtěla, aby si návštěvníci festivalu NeverMore 68 odnesli domů – nejen jako vzpomínku, ale i jako závazek do budoucna?
To, že historie se sice neopakuje úplně přesně, ale má tendenci opakovat určité vzorce. Podobný situaci, jako jsme prožívali my v 68, dnes prožívají jinde a nikdy nevíte, na jaké straně dějin se ocitnete. V roce 68 jsme to byli my, kdo bojoval proti ruským tankům. Dnes jsou to Ukrajinci a zítra to mohou být Gruzínci nebo Litevci. Ale vždy bychom měli stát na straně práva a spravedlnosti, i když to třeba není výhodné ani pohodlné. Bylo by super uvést pár nejzajímavějších hostů letošního ročníku. Kdo jsou a čím jsou zajímaví, proč bychom neměli jejich program vynechat. Historik Jan Blažek bude debatovat s pamětníkem východoněmeckých protestů Michaelem Brackem Muzeum paměti XX. století bude s historiky (např. Adam Hradílek) probírat protesty proti okupaci v zemích varšavské smlouvy Historici Martin Groman a Michal Stehlík z podcastu přepišme dějiny Debata o diplomatické perspektivě s Robertem Smithem (náměstek pro bezpečnost britského velvyslanectví), ředitel British Council a velvyslanec Jakub Karfík.