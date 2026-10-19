Nezisková organizace Pampeliška Přelouč už třetím rokem pomáhá křehkým a osamělým seniorům z Přeloučska. Dobrovolnice je pravidelně navštěvují, povídají si s nimi, chodí na procházky a pomáhají jim i s drobnými každodenními záležitostmi. Tři roky svého působení organizace oslavila koncertem Pocta Haně Hegerové v městském kině v Přelouči.
Pampeliška se zaměřuje především na seniory, kteří žijí ve vlastních domovech, ale kvůli zdravotnímu stavu nebo finanční situaci se už nemohou zapojovat do běžně dostupných aktivit. Pomoc nabízí také těm, kterým v každodenním životě chybí společnost a pravidelný kontakt s druhými.
„Před třemi lety jsem měla odvážnou vizi. Chtěla jsem přispět k tomu, aby se křehkým seniorům v našem okolí žilo lépe. Aby měli, na koho se obrátit, když rodina chybí, aby mohli nadále zažívat radostné chvíle, ač už sil ubývá. A to se mi díky Pampelišce už tři roky daří,“ uvedla zakladatelka organizace Daniela Stráníková.
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Dobrovolnice přinášejí seniorům společnost i praktickou pomoc
Součástí oslav bylo také poděkování dobrovolnicím, které organizaci věnují svůj volný čas. Daniela Stráníková jim předala svícny s motivem pampelišky jako symbolické ocenění jejich práce.
„Budu moc ráda, když vám tenhle svícen bude připomínkou, že i malé světlo dokáže zářit daleko do tmy,“ vzkázala dobrovolnicím.
Jejich pomoc má mnoho podob. Se seniory si povídají, vyrážejí s nimi na procházky a podle potřeby pomáhají s drobnými činnostmi, které už sami nezvládají. Doprovázejí je také na výletech a společenských akcích.
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„Jsem ráda, že mohu také přispět a pomáhat těm, kteří to potřebují. V Pampelišce asistuji při výletech i akcích, navštěvuji také pravidelně jednoho seniora z Přelouče, který je rád, že si společně můžeme popovídat u kávy. Také mu občas zajdu vyzvednout potřebné léky v lékárně,“ popsala dobrovolnice Hanka Špačková.
Rozvoj dobrovolnictví na Přeloučsku letos finančně podpořila také Nadace ČEZ.
Pampeliška nabízí pomoc osamělým seniorům z Přeloučska
Senioři z Přeloučska, kteří se cítí osamělí nebo se ocitli v obtížné životní situaci, se mohou na organizaci Pampeliška Přelouč obrátit na telefonním čísle 739 408 024 nebo e-mailem na pampeliskaseniorum@gmail.com.