My tu ovšem máme ještě speciální úkol navíc. Vyzkoušet, jak moc velký rozdíl je mít na autě obuté třeba čtyři roky staré zimní pneumatiky a naopak zcela nové a s vyspělou technologií. Ty nám zapůjčil výrobce Pirelli, jmenují se Powergy Winter a mají být extratřídou: mají totiž lamely s proměnnou geometrií, které mění tvar v závislosti na postupném opotřebování běhounu, čímž se zvětšuje jejich povrchová plocha a účinnost.
Teorie před jízdou: co se děje při smyku
Ráno jsme začali dvěma hodinami teorie v učebně. Instruktor vysvětloval principy smyku, přetáčivosti a nedotáčivosti, fungování ABS a ESP, a jak správně reagovat při krizových situacích. „Klíčem je klid, kontrola a cit pro auto. Smyk není katastrofa, je to jen informace od vozu, jak se chová,“ zdůrazňuje a ukazuje přitom na graf, jak se mění přilnavost pneumatiky v závislosti na teplotě. Na projektoru sledujeme animace krizových situací, od smyku na mokré vozovce po prudké brzdění na sněhu.
Losí test: zkouška, která nic neodpustí
A teď to hlavní: polygon, střídání stanovišť s různými situacemi. Nejprve losí test. Prudké vyhnutí se překážce v rychlosti, který simuluje situaci, kdy vám do cesty vyskočí zvíře nebo nečekaný překážející vůz. Manévr se provádí bez brzdění, jen rychlým otočením volantu, objetím překážky a rychlým návratem do pruhu. Právě tady se ukáže, jak dobře pneumatika drží v bočním směru. Zatímco většina aut začala v rychlostech nad 60 km/h klouzat, naše Toyota Corolla obutá na Pirelli Powergy Winter projela celou sekvenci stabilně a s přehledem. I při vyšší rychlosti se auto nezlomilo do smyku a pneumatiky držely stopu s nečekanou jistotou, jako by se doslova zakously do mokrého asfaltu.
Mokrá zatáčka: kde staré gumy nestíhají
Rozdíl mezi námi a ostatními auty se ukázal zejména na dalším cvičišti, kdy jsme v asi padesátikilometrové rychlosti najížděli do mokré zatáčky a snažili se auto utrhnout do smyku. Kolegům se staršími gumami stačila tato rychlost, nám ale auto drželo. A neutrhlo se. Museli jsme tedy deset kilometrů přidat, takže další dobrá vizitka.
„Pevně držte volant a nenechte se překvapit. Plynule korigujte smyk a vyhněte se prudkým pohybům. Brzdit, ale rychle dát kola rovně, a jakmile se auto uklidní, vyjet ze zatáčky plynule,“ zněla rada při náhlém přetáčivém smyku.
Aquaplaning a smykové kruhy: lekce klidu
Nechyběla ani jízda přes vodotrysky a smykové kruhy, kde jsme simulovali aquaplaning a přetáčivost. Instruktor nám připomínal: „Nepanikařte, držte volant a mírně korigujte smyk. Auto se snaží řídit samo, my jen doplňujeme jeho pohyby.“
Toyota se při prudkých manévrech chovala stabilně, guma perfektně seděla a dovolila nám vyzkoušet limity krizových situací, aniž bychom se cítili ohroženi.
Pak přišla nakloněná plošina a jízda přes kyvnou rampu simulující náhlé boční smyky a nerovnosti. Instruktor křičel: „Uvolněte brzdu a dejte plyn – uvidíte, jak auto reaguje samo! Nepokoušejte se bojovat s vozem, spolupracujte s ním.“ Bylo fascinující cítit, jak technologie pneumatik a správná technika spolupracují.
Kurz, který dává smysl: zkušenosti i bezpečnost
Kurz bezpečné jízdy stojí za to, samozřejmě funguje i pro odpočet trestných bodů, pokud je někdo nasbírá. Zahrnuje několikahodinový pronájem polygonu, instruktorský dohled, dvě hodiny teorie a všechny praktické disciplíny. K dispozici je i rozšířená varianta s večerní jízdou, pro motorkáře nebo nákladní auta. Celý den byl neuvěřitelnou zkušeností – jak získat radost z přesného vedení při smyku.
Tip na dárek