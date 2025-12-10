Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Petr Holeček
Petr Holeček
  20:49
Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat paniku, když v autě dostanete nečekaně smyk,“ říká sympatický instruktor Ivan Jan Novák, jenž je naším průvodcem Kurzu bezpečné jízdy, který zde může vyzkoušet každý, kdo zaplatí bezmála pět tisíc korun a věnuje výcviku čas od devíti ráno do čtyř odpoledne. Jdeme na to.
Fotogalerie4

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu | foto: Metro.cz

My tu ovšem máme ještě speciální úkol navíc. Vyzkoušet, jak moc velký rozdíl je mít na autě obuté třeba čtyři roky staré zimní pneumatiky a naopak zcela nové a s vyspělou technologií. Ty nám zapůjčil výrobce Pirelli, jmenují se Powergy Winter a mají být extratřídou: mají totiž lamely s proměnnou geometrií, které mění tvar v závislosti na postupném opotřebování běhounu, čímž se zvětšuje jejich povrchová plocha a účinnost.

Teorie před jízdou: co se děje při smyku

Ráno jsme začali dvěma hodinami teorie v učebně. Instruktor vysvětloval principy smyku, přetáčivosti a nedotáčivosti, fungování ABS a ESP, a jak správně reagovat při krizových situacích. „Klíčem je klid, kontrola a cit pro auto. Smyk není katastrofa, je to jen informace od vozu, jak se chová,“ zdůrazňuje a ukazuje přitom na graf, jak se mění přilnavost pneumatiky v závislosti na teplotě. Na projektoru sledujeme animace krizových situací, od smyku na mokré vozovce po prudké brzdění na sněhu.

Vystřelující vodní sloupce simulují překážky, které musíte zdolat.

Losí test: zkouška, která nic neodpustí

A teď to hlavní: polygon, střídání stanovišť s různými situacemi. Nejprve losí test. Prudké vyhnutí se překážce v rychlosti, který simuluje situaci, kdy vám do cesty vyskočí zvíře nebo nečekaný překážející vůz. Manévr se provádí bez brzdění, jen rychlým otočením volantu, objetím překážky a rychlým návratem do pruhu. Právě tady se ukáže, jak dobře pneumatika drží v bočním směru. Zatímco většina aut začala v rychlostech nad 60 km/h klouzat, naše Toyota Corolla obutá na Pirelli Powergy Winter projela celou sekvenci stabilně a s přehledem. I při vyšší rychlosti se auto nezlomilo do smyku a pneumatiky držely stopu s nečekanou jistotou, jako by se doslova zakously do mokrého asfaltu.

Mokrá zatáčka: kde staré gumy nestíhají

Rozdíl mezi námi a ostatními auty se ukázal zejména na dalším cvičišti, kdy jsme v asi padesátikilometrové rychlosti najížděli do mokré zatáčky a snažili se auto utrhnout do smyku. Kolegům se staršími gumami stačila tato rychlost, nám ale auto drželo. A neutrhlo se. Museli jsme tedy deset kilometrů přidat, takže další dobrá vizitka.

Prudce zrychlit a vyhnout se překážce. Ustojí to pneumatiky?

„Pevně držte volant a nenechte se překvapit. Plynule korigujte smyk a vyhněte se prudkým pohybům. Brzdit, ale rychle dát kola rovně, a jakmile se auto uklidní, vyjet ze zatáčky plynule,“ zněla rada při náhlém přetáčivém smyku.

Aquaplaning a smykové kruhy: lekce klidu

Nechyběla ani jízda přes vodotrysky a smykové kruhy, kde jsme simulovali aquaplaning a přetáčivost. Instruktor nám připomínal: „Nepanikařte, držte volant a mírně korigujte smyk. Auto se snaží řídit samo, my jen doplňujeme jeho pohyby.“

Toyota se při prudkých manévrech chovala stabilně, guma perfektně seděla a dovolila nám vyzkoušet limity krizových situací, aniž bychom se cítili ohroženi.

Dezén testované pneumatiky má speciální urychlovač úniku vody.

Pak přišla nakloněná plošina a jízda přes kyvnou rampu simulující náhlé boční smyky a nerovnosti. Instruktor křičel: „Uvolněte brzdu a dejte plyn – uvidíte, jak auto reaguje samo! Nepokoušejte se bojovat s vozem, spolupracujte s ním.“ Bylo fascinující cítit, jak technologie pneumatik a správná technika spolupracují.

Praha vede v nehodách. Přinášíme 10 míst, kde nejčastěji řinčí plechy

Kurz, který dává smysl: zkušenosti i bezpečnost

Kurz bezpečné jízdy stojí za to, samozřejmě funguje i pro odpočet trestných bodů, pokud je někdo nasbírá. Zahrnuje několikahodinový pronájem polygonu, instruktorský dohled, dvě hodiny teorie a všechny praktické disciplíny. K dispozici je i rozšířená varianta s večerní jízdou, pro motorkáře nebo nákladní auta. Celý den byl neuvěřitelnou zkušeností – jak získat radost z přesného vedení při smyku.

Tip na dárek

  • Autodrom Most nabízí dárkové poukazy a balíčky: kurzy bezpečné jízdy, vstupenky na závody WorldSBK a Czech Truck & NASCAR Prix 2026, trička, suvenýry nebo limitované hodinky.
  • Univerzální poukaz umožňuje obdarovanému vybrat si ze sedmi variant kurzů – od začátečníků přes teenagery a ženy po sportovní jízdu na závodní dráze. Roční platnost poukazu a doručení elektronicky či tištěně zaručuje flexibilitu.
  • Novinkou jsou dárkové balíčky od 150 Kč doručené do Vánoc při objednávce do 18. 12.
  • Kurzy vede také Ivan Jan Novák, který k motorismu přičichl už v 17 letech a prošel si nejen rallye, ale také prací mechanika, což mu dalo technický rozhled, který nyní využívá i jako instruktor bezpečné jízdy. Díky kombinaci praxe za volantem i u závodních aut se dokázal prosadit až k účasti na Rallye Dakar 2011.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.