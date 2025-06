Podle dostupných dat je více než polovina rodinných firem v rukou zakladatelů, ale jen menšina má formálně vyřešené, komu a jak předat zodpovědnost. Přitom právě srozumitelně nastavená pravidla a hodnoty mohou rozhodnout o tom, zda firma přežije další dekádu.

Pokud se to podcení, může se místo kontinuity dostavit zmatek, vnitřní napětí a v nejhorších případech i rozpad celého podniku – nebo rodiny.

Předání otěží

„U nás nikdy nešlo jen o zisk nebo růst za každou cenu. Od začátku jsme to stavěli jako něco, co má přesah do života celé rodiny,“ říká zakladatel společnosti Anglo česká Petr Chlup.

Zlomový moment přišel nenápadně – když poprvé nedostal pozvánku na poradu vedení. „Zeptal jsem se dcery, jestli na mě nezapomněla. Odpověděla mi, že už nemám chodit. V tu chvíli mi došlo, že nastal čas předat otěže mladší generaci,“ vzpomíná. Význam rodiny pro podnikání se tím ale nevytratil, naopak, ještě víc se ukotvil ve struktuře firmy.

Z původního ředitele se stal spíš průvodce a mentor. Formálně sice zůstal jednatelem, ale rozhodovací váhu přenechal dětem. S provozní ředitelkou Šárkou Liškovou a finančním ředitelem Tomášem Chlupem se schází pravidelně, další dvě děti – Martin Chlup a Tereza Pohanová – se zapojují projektově.

Důležité jsou také společné rodinné porady, kde se řeší nejen byznys, ale i vztahová rovina. Právě tento mix osobní blízkosti a provozní struktury drží podle rodiny firmu pohromadě. „Když víte, že se každý týden sejdete, je menší šance, že v sobě budete něco dusit. Věci se řeší průběžně, ne až když je pozdě,“ doplňuje syn Martin.

Rodinná firma v praxi

V rodině je tedy čtveřice dospělých dětí, každý má jiný styl, jiné myšlení i priority. Aby spolupráce fungovala dlouhodobě, bylo nutné nastavit si rámec. Klíčovým nástrojem se stala rodinná ústava – dokument, který společně ladili téměř dva roky. Pomáhal jim externí poradce David Krajíček, zakladatel platformy Family Business Week. Ten se dlouhodobě věnuje otázce generační výměny a strategii rodinných firem. „Rodinnou ústavu jsme tvořili dva roky. Bez externího poradce bychom to nezvládli. Vedl nás, stanovoval termíny, udržoval rytmus. A hlavně vytvářel prostor, kde jsme mohli otevřeně mluvit o tom, co pro koho znamená firma, odpovědnost i budoucnost,“ říká Petr Chlup.

Dokument sice nemá právní váhu jako notářský zápis, ale pro rodinu je závazný. Vymezuje role, odpovědnosti, způsob rozhodování i řešení konfliktů. „Mnoho věcí jsme měli nepsaně nastavené, ale když jsme je museli dát na papír, začali jsme o nich mluvit úplně jinak. A to byl ten největší přínos,“ dodává.

Rovnováha ve vztazích

Schopnost mluvit otevřeně a pravidelně se potkávat považují všichni za základ. Rodinné porady se konají každých čtrnáct dní. Kromě toho má každý z členů jasnou kompetenci – ať už jde o provoz, finance, obchod, nebo marketing.

Klíčové je, že se spolupráce neodehrává jen v kanceláři. Často probíhá i on-line, projektově nebo neformálně a vždy s vědomím, že cílem není jen výsledek, ale i kvalita vztahu.

Značka Hygee, která dnes pod Anglo česká spadá, vznikla jako reakce na potřebu rozšířit portfolio směrem k ekologii a efektivitě v oblasti hygieny.

Nešlo o náhodný podnikatelský záměr, ale o výsledek dlouhodobé debaty a otevřenosti vůči nápadům mladší generace.

„Je to logické vyústění naší spolupráce, jsme zvyklí o věcech mluvit otevřeně, zvažovat dopady a jít cestou, která dává smysl i v dlouhodobém měřítku,“ říká dcera Tereza, která má v rodině mimo jiné na starost marketing.

Firma tak roste pozvolna. „Nechceme honit čísla za každou cenu. Když přibudou jeden dva lidé za rok a zvládneme je dobře zapojit, je to lepší než raketový růst, který by narušil ducha firmy,“ vysvětluje Martin. Automatizace, efektivní procesy a kvalitní delegování jsou pro ně důležitější než skokové navyšování obratu.

Co bude dál

Budoucnost rodinných firem v Česku bude častěji záviset na tom, zda dokážou přirozeně předávat nejen kompetence, ale i hodnoty. Důležité je, aby mezi generacemi zůstala důvěra a ochota mluvit o věcech včas. Bez toho hrozí, že se rodina rozpadne dřív než firma sama.