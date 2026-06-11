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Léto je pro mnoho lidí synonymem festivalů. Hudební koncerty pod širým nebem, filmové projekce, setkávání s přáteli i několik dní mimo běžnou rutinu lákají každoročně desetitisíce návštěvníků. Ať už se letos chystáte do Hradce Králové, Ostravy nebo Karlových Varů, vyplatí se myslet nejen na program, ale i na vlastní pohodlí.
1. Nezapomínejte pít
Jednou z nejčastějších chyb bývá podcenění pitného režimu. Celodenní pobyt na slunci, vysoké teploty, tanec pod pódiem nebo dlouhé přesuny mezi scénami představují pro organismus větší zátěž, než si mnozí uvědomují.
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Pravidelné doplňování tekutin pomáhá předcházet únavě, bolestem hlavy i přehřátí. Láhev s vodou by proto měla patřit mezi základní součásti každé festivalové výbavy.
2. Boty jsou důležitější než outfit
Festivalová móda je pro řadu návštěvníků téměř stejně důležitá jako samotný program. Po několika hodinách na nohou však většina lidí zjistí, že pohodlná obuv má větší hodnotu než dokonalá fotografie na sociálních sítích. Dobře padnoucí tenisky nebo lehké sportovní boty dokážou výrazně zpříjemnit celý den a ušetřit nepříjemné puchýře.
Léto plné nejen hudby
Letošní festivalová sezona nabídne opět pestrý program.
3. Myslete na večerní ochlazení
Zatímco odpoledne mohou teploty atakovat tropické hodnoty, večer bývá situace úplně jiná. Otevřené areály, louky nebo festivalové kempy se po setmění rychle ochlazují. Lehká mikina nebo tenká bunda proto patří mezi věci, které se vyplatí přibalit i tehdy, když meteorologové slibují slunečné počasí.
4. Vyrazte nalehko
Přeplněný batoh bývá na konci dne spíše přítěží. Ve většině případů si návštěvníci vystačí s telefonem, doklady, powerbankou, platební kartou a několika drobnostmi.
Praktickým pomocníkem mohou být také chytré hodinky umožňující bezkontaktní platby nebo orientaci v areálu bez nutnosti neustále vytahovat telefon z kapsy.
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5. Chraňte se před sluncem
Klobouk, sluneční brýle nebo opalovací krém možná nepatří mezi nejatraktivnější festivalové doplňky, jejich význam ale oceníte už po několika hodinách na přímém slunci. Úpal nebo spálená pokožka dokážou pokazit i ten nejlepší koncert. Ochrana před sluncem by proto měla být stejně samozřejmá jako vstupenka.
6. Nesnažte se stihnout všechno
Festivalový program bývá nabitý od rána do noci a láká k tomu být neustále v pohybu. Snaha vidět každý koncert nebo navštívit všechny scény ale často vede spíše k vyčerpání.
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Nejlepší vzpomínky přitom mnohdy nevznikají přímo pod pódiem. Posezení s přáteli, objevování areálu nebo ochutnávání místní gastronomie bývají stejně důležitou součástí festivalové atmosféry.