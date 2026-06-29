Jste políbeni štěstěnou. Patříte mezi statisíce čtenářů, kteří mohou vtipně vyzrát na africké tropy! Postačí jediné: Následujte tipy a triky, které vám na této stránce nabídnou dvě nápadité děti, Zuza a Dáda. Vzali do ruky Metro, nůžky, izolepu a zapojili fantazii. Před barákem se svými „drtiči vedra“ zapózovali a k tomu si smlsli na nanukovém dopingu – ten se díky obložení novinami v tašce jen tak neroztekl.
Klimatizace není? Poslouží chytrá harmonika
Daneček, notorický piják chladivých limonád, vsadil na výtečnou termoizolaci novinového papíru. S Metrem se nepáral, rozložil je a šikovně jím obalil svou picí flaštičku. Výsledek si pochvaloval, stejně jako efekt „večerníčkovských“ čepic složených z dvojlistů novin – postačilo jen citlivě odejmout vnitřní sponky. Další velmi užitečný nápad míří ke složení novin do harmoniky. Odměnou je vějíř, který skvěle využijete v rozpáleném autobuse či tramvaji.
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Řešení nejen pro zadek
Nažhavené děti si poradily také s lavičkou, která připomínala rozpálenou plotnu. Postačilo pár výtisků Metra pod zadek a bylo po problému. A když už bylo nejhůř, Zuzanka sáhla po vodě, zkropila jí stránky novin a přiložila je k ručičce. Odměnou byla náramná úleva.
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