Na řidičský průkaz skupiny B nemusíte čekat až do osmnáctých narozenin. České zákony nabízejí několik možností, jak získat větší samostatnost už dříve. Některá vozidla lze řídit dokonce bez řidičského oprávnění, od 15 let je možné získat řidičský průkaz AM, od 16 let A1 a sedmnáctiletí mohou využít také systém L17 nebo řídit mikroauto skupiny B1.
První zkušenosti se samostatným pohybem po silnici většina mladých sbírá na kole. V posledních letech přibývá také elektrokol, elektrokoloběžek a elektrických skútrů. Právě některé z nich lze řídit i bez řidičského průkazu. Má to ale háček. Taková vozidla nesmějí jet rychleji než 25 kilometrů za hodinu, takže se hodí hlavně na kratší cesty po městě.
Jak na to?
- A1 a B1: další možnosti
od 16 a 17 let
- Už od 16 let lze získat řidičské oprávnění skupiny A1 pro lehké motocykly a skútry do 125 cm³ s výkonem do 11 kW. Oproti skupině AM nabízí vyšší rychlost i širší možnosti využití. Od 17 let je k dispozici také skupina B1 určená pro lehká čtyřkolová vozidla, například některá mikroauta. Na rozdíl od klasického řidičského průkazu skupiny B s ní ale nelze řídit běžný osobní automobil. Jde spíše o kompromis mezi skútrem a autem.
- Auto už v 17 letech? Díky systému L17 je to možné
- Od roku 2024 funguje v České republice také systém L17. Ten umožňuje získat řidičské oprávnění skupiny B už v 17 letech. Mladý řidič absolvuje standardní výcvik v autoškole a složí stejnou zkoušku jako dospělý uchazeč. Rozdíl spočívá v tom, že do dovršení 18 let smí řídit pouze za přítomnosti mentora. Ten musí splňovat několik podmínek: být držitelem řidičského oprávnění skupiny B minimálně 10 let; mít v posledních pěti letech bezproblémovou řidičskou historii; nebýt ve výkonu zákazu řízení; být zapsán v registru řidičů jako schválený mentor.
- Během jízdy musí sedět na místě spolujezdce a dohlížet na mladého řidiče. Smyslem systému je získání zkušeností v reálném provozu ještě před dosažením plnoletosti.
Zájem o lehká elektrická vozidla přitom roste. Podle Ministerstva dopravy je v Česku registrováno téměř 15 tisíc elektrických vozidel kategorie L. Jen v roce 2025 přibylo 2826 nových registrací, což představovalo 10,4 procenta všech nově registrovaných motocyklů. Do této kategorie ale patří nejen skútry bez řidičského průkazu, ale i elektrické mopedy, výkonnější skútry a motocykly, které už řidičské oprávnění vyžadují.
První řidičák už v 15 letech
První skutečný řidičský průkaz mohou mladí získat už v patnácti letech. Jde o skupinu AM.
„Řidičské oprávnění AM lze získat už od 15 let. Žadatel musí absolvovat teoretický i praktický test stejně jako u klasického oprávnění skupiny B, výcvik je ale kratší,“ vysvětluje majitel autoškoly Vlastimil Seidl.
Držitel oprávnění AM může řídit mopedy, skútry a další vozidla s maximální konstrukční rychlostí 45 kilometrů za hodinu. U spalovacích motorů platí objem do 50 cm³, u elektromobilů odpovídající technické parametry.
Na trhu už přitom nejsou jen klasické skútry. „Elektrická vozidla pro skupinu AM dnes nemusí připomínat jen běžný skútr. Například kompaktní vozítko Tuligo nabízí uzavřenou kabinu pro dvě osoby. S dojezdem až 80 kilometrů a nabíjením z běžné zásuvky může sloužit nejen na cesty po městě, ale i na pravidelné dojíždění do školy nebo na brigádu,“ říká Jiří Meisner ze společnosti InSPORTline.
Odborníci ale upozorňují, že jakýkoli zásah do omezovače rychlosti, který zvýší maximální rychlost nad povolených 45 kilometrů za hodinu, znamená, že vozidlo už nespadá do skupiny AM. K jeho řízení je pak potřeba vyšší řidičské oprávnění.
Co si pohlídat při koupi prvního auta
- Data Leasingu České spořitelny za posledních 10 let (2016–2026) ukazují, že mladí klienti ve věku 18 až 26 let pořizují prostřednictvím úvěrového financování nejčastěji ojeté vozy, tvoří 93,3 % všech aut.
- Průměrná pořizovací cena prvního auta je 337 tisíc korun. Průměrná financovaná částka přesahuje 251 tisíc korun.
- Nejčastěji mladí vybírají auta za 250 až 400 tisíc korun (40,2 % případů). Dalších 34,1 % pořizuje vozy do 250 tisíc korun.
- Mladí si běžně financují většinu ceny vozu. V průměru úvěr pokrývá přibližně 77 % jeho hodnoty. Ve více než 900 případech byl sjednán dokonce bez akontace.
- Nejčastější volbou je Škoda (44,7 %), následovaná značkami Volkswagen (12,9 %), Hyundai (6,5 %) a Ford (4,1 %).
- „U auta na začátku řidičského života se často řeší hlavně značka, cena nebo měsíční splátka. To je ale jen část rozhodování. Zvlášť u ojetého auta je důležité vědět, co kupuji – tedy znát jeho historii, technický stav a reálné náklady, které s ním mohou přijít v dalších měsících,“ říká Petr Vacek, generální ředitel Leasingu České spořitelny.
- Na pořizovací ceně přitom výdaje nekončí. Do rozpočtu je potřeba započítat také povinné ručení, případně havarijní pojištění, servis, pneumatiky, palivo nebo dobíjení, parkování, dálniční známku i rezervu na nečekané opravy.