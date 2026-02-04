Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   7:10aktualizováno  8:32
Curling patří mezi oblíbené zimní sporty a v Česku má už více než třicetiletou tradici. Jde o promyšlenou strategickou hru, kde rozhodují centimetry a spolupráce týmu. Curling se dokonce často hraje bez rozhodčích – klíčová je dohoda hráčů a tzv. duch curlingu.
Fotogalerie4

Curlingové centrum Třešňovka | foto: Centrum TřešňovkaiDNES.cz

O co v curlingu jde

Dva týmy posílají po ledové dráze těžké žulové kameny do cílového prostoru tvořeného soustřednými kruhy. Po odehrání všech kamenů v jednom „endu“ (kole) získává body ten tým, jehož kameny leží blíž ke středu než kameny soupeře. V jednom endu boduje vždy jen jeden tým.

Vybavení: kámen, koště a speciální led

Základem hry je curlingový kámen o váze téměř 20 kilogramů. Kameny jedné dráhy tvoří vždy jednotnou sadu a liší se jen barvou madla (nejčastěji červená a žlutá).

Nepřehlédnutelnou roli hraje koště, kterým hráči zametají led před jedoucím kamenem. Metení prodlužuje dojezd kamene a zároveň ovlivňuje jeho zakřivení.

Program curlingu na ZOH 2026: Mix hraje už dnes, Česko reprezentuje i mužský tým

Jak probíhá hod a metení

Hráč odhazuje kámen z odrazového bloku (hack) v kluzném postoji a musí ho pustit z ruky před čárou zvanou hog line. Kámen se vždy odhazuje s mírnou rotací – právě díky ní je jeho dráha předvídatelná.

Po vypuštění kamene nastupují spoluhráči s košťaty. Metení dokáže prodloužit jízdu kamene o několik metrů a „narovnat“ jeho směr, ale zpomalit ho nelze. Za cílovou čárou může výjimečně zametat i soupeř – jeho cílem je naopak dostat kámen mimo hru.

Zápas, endy a počítání bodů

Zápas se obvykle hraje na 8 nebo 10 endů. Pokud je po jejich odehrání skóre vyrovnané, následuje extraend. Curlingový zápas lze také ukončit předčasně, pokud je rozdíl ve skóre příliš vysoký.

Body se počítají jednoduše: Počítají se kameny jednoho týmu blíž ke středu oproti kamenům soupeře (princip je podobný jako v pétanque). Přesná vzdálenost ke středu kruhů je irelevantní, důležitý je vztah vůči kamenům soupeře. Posuzují se pouze kameny, které se aspoň trochu dotýkají cílových kruhů.

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: Kde se koná olympiáda? Není to jen Milán a Cortina!

Důležité hody: LSD, LSFE a DSC

Speciální kapitolou curlingu jsou hody LSD, LSFE a DSC, které hrají klíčovou roli. O co je?

  • Jedná se o hody, kdy je na dráze jenom jeden tým a kamenu se měří vzdálenost ke středu kruhů. Podle ní se určuje výhoda posledního kamene v prvním endu (LSFE – Last Stone in First End) a proto se odhazuje před zápasem. Nebo se odhazuje hned po zápase a podle lepší (nižší) hodnoty se určuje výhoda pro další utkání v turnaji (Last Stone Draw).
  • Z hodnot LSD se počítá průměr DSC (Draw Shot Challenge), do kterého se někdy nejhorší hodnoty nepočítají. Tato hodnota může sloužit k určení pořadí týmů v žebříčku pokud mají stejný počet výher a proher. Televizní přenosy často začínají až po těchto hodech.

Dnes se nejčastěji hází LSD před samotným zápasem a rozhodují o tom, kdo začne s výhodou. Televizní přenosy často začínají až po jejich odehrání.

Týmy a herní varianty

Tradičně hrají curling čtyřčlenné týmy, kde každý hráč odhazuje dva kameny. Klíčovou postavou je skip, který stojí v cílových kruzích, určuje taktiku a ukazuje směr hodu.

Vedle toho existuje i dynamická disciplína mixed doubles – smíšené dvojice, které jsou součástí olympijského programu od roku 2018. Hra je rychlejší a kameny jsou částečně předem umístěné.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Základní strategie curlingu

Největší výhodou ve hře je poslední kámen v endu. Tým s touto výhodou se snaží získat dva body, zatímco soupeř ho chce „donutit“ jen k jednomu (tzv. force), nebo ideálně skórovat sám – tomu se říká steal.

Existuje i blank end, tedy nulový end bez bodu, kdy si tým záměrně ponechá výhodu posledního kamene do dalšího kola.

Více na najdete na webu Českého svazu curling

  • Jaké jsou nejběžnější otázky o curlingu? Jak se daří curlingu v Česku? A jaké medaile již Češi dovezli? Odpovědi najdete na webu curling.cz. Z něj čerpal informace i tento článek.
  • Pokud si curling chcete vyzkoušet, jděte pro změnu na web hrajcurling.cz
Kde si zahrát curling? Poradí grafika z Facebooku Českého curlingového svazu

Technologie z Česka

Mimochodem, curlingový turnaj na olympiádě v Miláně a Cortině nese velkou českou stopu. Náš tým se představí v mixu a v mužské kategorii. Zároveň se podílíme i na technologické stránce turnaje. Na ZOH 2026 se totiž využijí elektronická madla, která budou hlídat, zda hráč odhodil kámen včas (před příčnou čárou, tzv. hog line).

Barevné diody zajistí přesnější dodržování pravidel, přičemž celý projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.

Elektronická madla se v curlingu používala již dříve, ale kvůli častým výpadkům byla stažena. Nový systém se ovládá podobně jako předchozí: hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování (modrá indikace). Při odhozu signalizuje zelené či červené světlo, zda byl kámen vypuštěn včas. V případě chyby je kámen ze hry odstraněn.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V Olomouckém kraji jsou vozovky sjízdné, mrholí a viditelnost snižuje mlha

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji jsou podle informací správců silnic všechny vozovky sjízdné, ke zvýšené opatrnosti však nabádají dnes především na Šumpersku. V kraji...

4. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

I v mrazech ŘSD pracuje na novém úseku D35

4. února 2026  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022)

Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace...

4. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Poslední vozík, průvod a bohoslužba. V Česku definitivně končí těžba černého uhlí

Elektrikář Lubomír Dvořák na poslední šichtě. V podzemí Dolu ČSM u Karviné...

Horníci ve středu před polednem z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezou symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v...

4. února 2026  9:12

Zejména v kopcích moravskoslezští silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Zejména na silnicích v kopcích dnes v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Na Bruntálsku v Jeseníkách jsou vozovky po chemickém...

4. února 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. V úterý večer v regionu silně sněžilo,...

4. února 2026  7:23,  aktualizováno  7:23

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

V Pardubickém kraji jsou na silnicích místy zbytky sněhu, náledí či námraza

ilustrační snímek

Silničáři v Pardubickém kraji upozorňují na to, že v některých výše položených oblastech mohou být vozovky kluzké. Zůstávají na nich zbytky sněhu, místy se...

4. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Nová role v onkologii si žádá nové centrum pro pacienty. V Česku jsou novinkou koordinátoři

Zhoubná nemoc si nevybírá a na věk nehledí.

Lidský život se neustále prodlužuje. Stojí za tím i stále lepší metody lékařství. V současnosti je potřeba ale nejen špičková medicína, ale také srozumitelné informace.

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.