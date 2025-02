Než se svátek svatého Valentýna stal synonymem lásky, zažil velmi komplikovanou historii. Existuje totiž několik historických postav, které by mohly být skutečným Valentýnem. „Mísí se zde životní příběhy dvou zbožných mužů – biskupa Valentýna z Terni a římského kněze Valentýna. Oba měli podle tradice žít ve 3. století, v době, kdy byli křesťané pro svou víru pronásledováni, oba dva byli odsouzeni k smrti stětím právě za šíření křesťanství. Datum jejich smrti je spojováno právě se 14. únorem,“ přibližuje pro deník Metro historička Eva Doležalová. O obou Valentýnech se více dočtete v boxu. Často se mluví právě o římském knězi Valentýnu, který žil ve 3. století a byl popraven 14. února roku 269. Legenda praví, že císař Claudius II. zakázal sňatky vojáků, protože ženatí muži byli podle něj horší bojovníci. „Valentýn měl navíc právě tyto svobodné muže oddávat, aby nemuseli do války. Také přesvědčil nemálo Římanů konvertovat ke křesťanství. V dané době byli však křesťané cílem perzekuce, a proto císař Claudius II. nechal Valentýna uvěznit a následně mu setnout hlavu,“ líčí pro Metro Steven Clark, americký učitel na pražském gymnáziu Fostra. Podle historičky Doležalové Valentýn jako světec se do martyrologií, tedy seznamů křesťanských mučedníků, dostal někdy na přelomu 5. a 6. století. „Jeho svátek byl spojen s datem 14. února asi od roku 496, a to i přesto, že tehdejší papež Gelasius I. o něm právě v této souvislosti prohlásil, že jeho život je známý pouze Bohu, ale úctu k němu povolil. Je tedy zřejmé, že už v raném středověku existovala určitá nejistota v tom, kdo přesně uctívaný Valentýn byl a zda pro jeho život existují naprosto nezpochybnitelné důkazy,“ vysvětluje pro Metro Doležalová.

Každý byl jiný Jak jste se dočetli v textu, Valentýni byli podle legendy dva. První z nich žil ve střední Itálii. Vykonal řadu zázraků, mimo jiné vrátil zrak adoptivní dceři tamního soudce.

Druhý Valentýn, římský kněz, podle legend šířil křesťanství a oddával křesťanské páry. Právě za to byl uvězněn, odsouzen a popraven.

Historická stopa v Česku

Ve středověku začal být Valentýn spojován s romantickou láskou, byť jsou pro to doklady pouze nepřímé. „Anglický básník Geoffrey Chaucer ve svém díle Parlement of Foules (v překladu Ptačí sněm – pozn. redakce) odkazuje ke svátku svatého Valentýna jako ke dni, kdy si každý ptáček volí svého partnera. Podle mínění některých historiků má navíc báseň českou historickou stopu, protože ji měl Chaucer napsat na počest sňatku anglického krále Richarda II. a Anny České, dcery Karla IV. Ve velmi blízkém vyznění je den svatého Valentýna připomínán i v Shakespearově Hamletovi,“ líčí Doležalová.

Posílání valentýnek

Moderní pojetí oslav valentýnského svátku přichází až v 19. století a postupně se proměnilo nejen v den zamilovaných, ale také tento svátek poskytoval prostor pro vyjádření sympatií a citů všem blízkým osobám. „K rozšíření takto pojatého svátku v celém anglosaském světě snad přispěl mimo jiné i rozvoj poštovních služeb a relativně snadné posílání valentýnských přání,“ vysvětluje Doležalová. Valentýnky ale vznikly už několik století předtím. „Legenda praví, že biskup Valentýn napsal vzkaz jedné z jím uzdravených slepých dívek, kde v závěru bylo uvedeno ‚od tvého Valentýna‘. Odtud nejspíš valentýnky pocházejí,“ míní pro Metro americký učitel Clark a dodává, že v 19. století vylepšené poštovní služby umožnily valentýnky posílat – nejprve ručně psané, později už vyráběné v papírnictvích. „Roku 1868 se objevila první srdcovitá krabička čokolád, kterou představila čokoládovna Cadbury,“ dodává pro Metro Clark.

Podle Doležalové ve stejném století začalo být také zvykem připojit k přání drobný dárek – sladkosti a květiny. „Byly prodávány speciální valentýnské čokoládové bonboniéry a čokoládová srdíčka. Odsud pak byl jen krok k dnešní komercionalizaci, jak je tomu ostatně u jakéhokoli jiného svátku, Vánoc či Velikonoc,“ líčí Doležalová. S příchodem průmyslové revoluce se začala přáníčka hromadně vyrábět a ve 20. století se přidaly čokolády a květiny.

Do střední Evropy valentýnská tradice přicházela pozvolna až ve druhé polovině 20. století. „Někteří historici uvádějí, že zvyk se sem dostal mimo jiné i díky americkým vojákům sloužícím v Německu po druhé světové válce. V našich zemích se pak obliba svátku svatého Valentýna prosadila ještě později, v podstatě až na přelomu 20. a 21. století,“ prozrazuje pro Metro historička Doležalová.

Komerce vytváří očekávání

V současnosti je Valentýn obrovským byznysem – jen v USA se každý rok utratí miliardy dolarů za dárky a oslavy. Tento komerční tlak může romantické vztahy ovlivňovat.

Podle Kristýny Mertlové, seznamovací koučky a ředitelky seznamovací agentury Date2K, by vztahy vždy měly stát na opravdovém spojení, na tom, jak se s druhým skutečně cítíme, nikdy ne na ceně dárků. „Bohužel komerční tlak může vytvářet nereálná očekávání zejména u nás žen. Od mužů se pak očekává, že nám budou dávat drahé dary, od žen zase, že budou romantické a vstřícné. A když se konkrétní pár neshodne na tom, jak Valentýn slavit, může to dokonce vést ke konfliktům,“ avizuje Mertlová.

Pro mnohé může být Valentýn navíc připomínkou samoty, což může být emočně náročné. „Zejména když vidíte všude romantická srdce, růže, reklamy na romantické valentýnské večeře a víte, že nemáte s kým na takovou večeři vyrazit. Na druhou stranu, stále více lidí tento den slaví jinak – věnují se sami sobě, užijí si hezký čas péčí o sebe, tráví čas s přáteli nebo využívají Valentýn jako příležitost pro seznámení. Právě kolem Valentýna bývá na seznamkách nejvyšší aktivita, což z něj dělá ideální čas na hledání vztahu,“ uzavírá pro Metro koučka Mertlová.