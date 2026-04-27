V posledních letech se stále častěji v souvislosti se stárnutím mluví také kvalitě života. Ale jak na to, aby život byl kvalitnější? U seniorů hraje klíčovou roli pravidelná kontrola zdravotního stavu, pohyb, vyvážená strava, psychika i včasný záchyt onemocnění.
Pět kilometrů denně
Pravidelný pohyb a zdravá strava jsou základ. Snižují riziko onemocnění srdce a cév, ale i obezity, cukrovky a také psychických problémů. Jak by ale měl takový zdravý život u seniorů vypadat? „Chůze je nejzdravější typ pohybu, dnes už víme, že deset tisíc kroků není nutných. U mladších seniorů stačí, když nachodí kolem pěti kilometrů denně – to je asi sedm tisíc kroků. U méně zdatných je ideální alespoň polovina zmíněného,“ popisuje Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie IKEM.
Pokud se senior zvládá hýbat, je podle něj dobré zařadit i lehké aerobní aktivity, jako jsou nordic walking nebo plavání. I ve starším věku je pak dobré alespoň dvakrát týdně zařadit posilování s vlastní vahou nebo lehkými činkami a cvičení rovnováhy. Zdravá strava by měla obsahovat dostatečné množství bílkovin, které pomáhají zabránit úbytku svalové hmoty. Senioři by také měli omezit sůl, nasycené tuky a dodržovat pitný režim.
Vyšetření odhalí vysoký krevní tlak, zvýšenou koncentraci nebezpečných krevních tuků a diabetes nebo jeho riziko.
Jan Piťha z Kliniky kardiologie IKEM
Pravidelná kontrola
Senioři by neměli vynechávat pravidelné kontroly u praktického lékaře. Ty by měly být zaměřené i na stav srdce a cév. Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou úmrtí až u 80 procent seniorů a častou příčinou velmi těžkých průběhů běžných viróz.
Mezi základní vyšetření patří změření krevního tlaku, stanovení cholesterolu a cukru v krvi odběrem. Důležité je i natočení křivky EKG. „Tato vyšetření odhalí vysoký krevní tlak, zvýšenou koncentraci nebezpečných krevních tuků a diabetes nebo jeho riziko. A na EKG lze zjistit i nebezpečnou a ve vyšším věku velmi častou poruchu srdečního rytmu – fibrilaci síní, která může způsobit mozkovou mrtvici,“ vysvětluje profesor Jan Piťha z Kliniky kardiologie IKEM. „Důležité je nezapomenout ani na očkování, hlavně proti chřipce, jež je právě u seniorů doslova život zachraňující,“ doplňuje.
Muži mezi 65 a 67 lety by měli dorazit také na ultrazvukové vyšetření břišní aorty, bezbolestnou jednorázovou kontrolu největší tepny v těle. Lékaři tak mohou odhalit její výduť – nenápadné onemocnění, které postihuje hlavně kuřáky a způsobuje, že se tepna postupně rozšiřuje. Pokud praskne, většina pacientů se nestihne včas dostat do nemocnice a umírá.
Odhalení skrytých chronických onemocnění