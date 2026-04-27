Jak si mohou senioři udržet zdraví a kvalitu života? Poradíme, co jíst a kolik nachodit

Autor: Metro.cz
  20:10
Kvalitu života ve vyšším věku zásadně ovlivňuje kombinace pohybu, vyvážené stravy a včasné prevence. Odborníci zdůrazňují, že klíčem je nejen aktivní životní styl, ale i pravidelné lékařské kontroly a screeningy, které mohou odhalit závažná onemocnění včas.

Pravidelný pohyb či lehký silový trénink jsou základem pro zdravý životní styl. | foto: Profimedia.cz

V posledních letech se stále častěji v souvislosti se stárnutím mluví také kvalitě života. Ale jak na to, aby život byl kvalitnější? U seniorů hraje klíčovou roli pravidelná kontrola zdravotního stavu, pohyb, vyvážená strava, psychika i včasný záchyt onemocnění.

Pět kilometrů denně

Pravidelný pohyb a zdravá strava jsou základ. Snižují riziko onemocnění srdce a cév, ale i obezity, cukrovky a také psychických problémů. Jak by ale měl takový zdravý život u seniorů vypadat? „Chůze je nejzdravější typ pohybu, dnes už víme, že deset tisíc kroků není nutných. U mladších seniorů stačí, když nachodí kolem pěti kilometrů denně – to je asi sedm tisíc kroků. U méně zdatných je ideální alespoň polovina zmíněného,“ popisuje Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie IKEM.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Pokud se senior zvládá hýbat, je podle něj dobré zařadit i lehké aerobní aktivity, jako jsou nordic walking nebo plavání. I ve starším věku je pak dobré alespoň dvakrát týdně zařadit posilování s vlastní vahou nebo lehkými činkami a cvičení rovnováhy. Zdravá strava by měla obsahovat dostatečné množství bílkovin, které pomáhají zabránit úbytku svalové hmoty. Senioři by také měli omezit sůl, nasycené tuky a dodržovat pitný režim.

Vyšetření odhalí vysoký krevní tlak, zvýšenou koncentraci nebezpečných krevních tuků a diabetes nebo jeho riziko.

Jan Piťha z Kliniky kardiologie IKEM

Pravidelná kontrola

Senioři by neměli vynechávat pravidelné kontroly u praktického lékaře. Ty by měly být zaměřené i na stav srdce a cév. Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou úmrtí až u 80 procent seniorů a častou příčinou velmi těžkých průběhů běžných viróz.

Mezi základní vyšetření patří změření krevního tlaku, stanovení cholesterolu a cukru v krvi odběrem. Důležité je i natočení křivky EKG. „Tato vyšetření odhalí vysoký krevní tlak, zvýšenou koncentraci nebezpečných krevních tuků a diabetes nebo jeho riziko. A na EKG lze zjistit i nebezpečnou a ve vyšším věku velmi častou poruchu srdečního rytmu – fibrilaci síní, která může způsobit mozkovou mrtvici,“ vysvětluje profesor Jan Piťha z Kliniky kardiologie IKEM. „Důležité je nezapomenout ani na očkování, hlavně proti chřipce, jež je právě u seniorů doslova život zachraňující,“ doplňuje.

Lidé mysleli, že bohatneme na problémech starých lidí, říká ředitel sítě domovů pro seniory

Muži mezi 65 a 67 lety by měli dorazit také na ultrazvukové vyšetření břišní aorty, bezbolestnou jednorázovou kontrolu největší tepny v těle. Lékaři tak mohou odhalit její výduť – nenápadné onemocnění, které postihuje hlavně kuřáky a způsobuje, že se tepna postupně rozšiřuje. Pokud praskne, většina pacientů se nestihne včas dostat do nemocnice a umírá.

Odhalení skrytých chronických onemocnění

  • V Česku běží celá řada dalších preventivních vyšetření, na které mají lidé z veřejného zdravotního pojištění nárok: screening rakoviny prostaty, karcinomu děložního hrdla, rakoviny prsu nebo i kolorektálního karcinomu, ten je určený pro lidi od 45 do 74 let, i když nepociťují žádné příznaky choroby. Mohou se jednou za dva roky sami doma otestovat na skryté krvácení ve stolici nebo jít na kolonoskopii. Tu pojišťovny hradí jednou za deset let.
  • Namístě je i pravidelné vyšetření ledvin, které spočívá v odběru krve a vyšetření vzorku ranní moči. Lze tak odhalit i skrytá chronická onemocnění ledvin, která mohou zpočátku probíhat zcela bez příznaků.
  • Snížená funkce ledvin a přítomnost albuminu v moči představuje významný rizikový faktor nejenom pro selhání ledvin, ale i pro onemocnění srdce a cév a předčasné úmrtí.
  • „Máme k dispozici léky, které umějí zpomalit postup chronických onemocnění ledvin. Tyto léky jsou vhodné i pro mnoho starších pacientů, kteří se tak dokonce mohou vyhnout dialýze,“ říká Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie v IKEM.

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Budování nové tramvajové trati do Malešic

vydáno 27. dubna 2026  21:34

Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii, kde zemřel v roce 1940

ilustrační snímek

Válečný pilot Jindřich Beran, rodák z Rožné na Žďársku, bude mít pamětní desku v belgickém městě Wetteren. Odhalená bude 12. května, v den 86. výročí jeho...

27. dubna 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením. Muž se uzamkl v bytě v ulici Valašská. Na místě zasahovaly také další složky IZS včetně hasičů,...

27. dubna 2026  20:12

Eurovize 2026 ve Vídni: Část zemí odstoupila, Česká republika vysílá Daniela Žižku

Daniel Žižka

Celoevropská hudební soutěž Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května. Jubilejní 70. ročník ale provázejí spory kolem účasti Izraele. Několik zemí proto odstoupilo a protest ohlásil i bývalý...

27. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  19:38

Projektový záměr na novou budovu magistrátu v Pardubicích má být do listopadu

ilustrační snímek

Pardubičtí zastupitelé dnes udělali první krok ke stavbě nové budovy magistrátu na nároží u pošty blízko vlakového nádraží. Zastupitelstvo dnes uložilo...

27. dubna 2026,  aktualizováno 

Arcibiskup Graubner se vrací do Olomouce jako emeritní biskup

ilustrační snímek

Arcibiskup Jan Graubner, kterého v sobotu v úřadu pražského arcibiskupa vystřídal litoměřický biskup Stanislav Přibyl, se vrátí do olomoucké arcidiecéze....

27. dubna 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Olomouc udělala další krok ke stavbě nové haly, podporu posoudí Evropská komise

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Olomouc se významně přiblížila možnosti, že v areálu Nová Velkomoravská vyroste multifunkční hala pro sport, kulturu i společenské akce. Po více než tříhodinovém jednání zastupitelé schválili...

27. dubna 2026  18:52

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:42

Zamilovaná zastávka Anděl? ROPID předčasně slaví 1. máj s vzkazy, plackami i dárky

Nebude chybět ani symbol srdce.

„Ve středu s cestujícími společně oslavíme 1. máj – lásky čas. Zastávka Anděl v ulici Nádražní se promění na oblíbenou Zamilovanou.“ S tímhle tvrzením přispěchal Filip Drápal, mluvčí ROPID –...

27. dubna 2026  18:40

Brno-Kohoutovice budou mít klimatický park s vodními prvky za víc než 10 milionů

ilustrační snímek

Na Libušině třídě v brněnských Kohoutovicích vzniká klimatický park za více než deset milionů korun. Osvěžení v horkých letních dnech nabídnou vodní prvky...

27. dubna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Ústecký kraj bude mít kovového mamuta v životní velikosti před úřadem

ilustrační snímek

Ústecký kraj bude mít mamuta v životní velikosti. Stát bude před krajským úřadem v Ústí nad Labem. Odkazovat bude k archeologickému nalezišti v ústecké čtvrti...

27. dubna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

