Jak si ženy v Česku kupují čas? Možností je zamrazení vajíček i umělé oplodnění

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  6:27
Plodnost se v Česku mění, což je předmětem debat nejen odborníků, ale i veřejnosti. Zatímco před třiceti lety mívaly ženy první dítě v průměru ve třiadvaceti, v současnosti je prvorodičkám okolo třiceti a tato hranice se nenápadně dál posouvá. Mezi důvody patří například delší studium, soustředění na práci a partnerství, touha cestovat nebo ekonomická nejistota.
Fotogalerie2

O social freezing se mluví jako o investici do budoucna. Nejvíce se doporučuje ženám, které ještě nechtějí mít děti nebo si těhotenství chtějí odložit „na později“. | foto: Metro.cz

Biologie ale běží po své trati. Po pětatřicátém roce věku klesá kvalita ženských vajíček, u mužů se po čtyřicítce zhoršují parametry spermií. Podle statistik se s neplodností setkává přibližně každý pátý pár.

Do hry vstupují i životní styl a psychická zátěž, které problematiku ovlivňují. Odborníci proto zdůrazňují, že právě čas je v reprodukční medicíně klíčová proměnná.

Když vlastní buňky nestačí

„Ženy k nám na první vyšetření přicházejí průměrně ve 28 letech, muži ve věku kolem 32. Včasná diagnostika hraje zásadní roli,“ říká Helena Nohelová, ředitelka brněnské kliniky Unica Clinic. Podle ní už v současnosti asistovaná reprodukce dávno není krajní řešení, ale běžná součást péče. A když vlastní buňky nestačí, nastupují dárcovské programy, které na klinice tvoří přibližně pětinu všech IVF cyklů.

Zkratka IVF znamená in vitro fertilizaci, jde o základní metodu umělého oplodnění, během níž dochází k oplodnění vajíček spermiemi partnera nebo dárce mimo tělo ženy.

Podle čeho vybrat zařízení, kde vám „vyrobí“ dítě ze zkumavky

Za statistikami samozřejmě stojí konkrétní životy. Redakce deníku Metro proto oslovila pár, který musel podobnému osudu čelit. Kvůli citlivosti tématu si pár nepřál prozrazovat příjmení. Proto dál budeme zmiňovat pouze křestní jména.

Osobní zpověď

Mladý pár Luděk a Eva se o dítě pokoušel tři roky. Eva věděla, že její šance nejsou velké. Po interrupci v mládí a následných komplikacích jí lékaři sdělili, že přirozené početí je velmi nepravděpodobné. „Dítě jsem si vždy přál a po třech letech jsem navrhl, že zkusíme odbornou pomoc,“ říká pro Metro Luděk.

Vhodnou kliniku spolu vybírali podle recenzí, úspěšnosti, a hlavně podle atmosféry. Do léčby Eva šla podle svých slov s opatrností. „Řekla jsem si, že zkusíme jeden cyklus a pokud to nevyjde, smíříme se s tím,“ vzpomíná.

Eva a Luděk se o o dítě snažili tři roky. Podstoupili IVF metodu, díky které mají zdravého syna.

Personál páru podrobně představil možnosti a nastavil postup bez zbytečných prodlev. Léčba proběhla bez komplikací a k překvapení obou vyšla hned napoprvé. Eva se rozhodla pro transfer dvou embryí, těhotenství zpočátku probíhalo jako dvojčetné, nakonec se však do termínu vyvíjelo jedno zdravé miminko. „Hormonální léčba pro ženu není jednoduchá, ale díky jasným instrukcím a termínům jsme měli pocit, že situaci držíme v rukou,“ říká Luděk, který partnerce aplikoval injekce a byl přítomen každému kroku. Otevřenost v rodině pomohla i finančně, když přišla první větší zálohová platba. „Nevzalo nám to vlastně nic. Jen měsíc času a něco z úspor. Zato nám to dalo všechno,“ říká pár jednohlasně. V současnosti mají zdravého syna.

Po čtyřicítce už jen pětiprocentní šance

V průběhu let se proměnil profil pacientů. Přibývá žen starších pětatřiceti let, u nichž se více než dříve uplatňuje faktor věku, tedy stárnutí vaječníků a nižší kvalita vajíček. O to častěji se proto zvažují možnosti, které šanci do budoucna uchovají. Jednou z nich je preventivní zmrazení vajíček, takzvaný social freezing.

Zatímco ve 31 letech je pravděpodobnost otěhotnění kolem 20 procent, po 40. roce je to v průměru už jen okolo pěti procent. To jsou zásadní fakta, která vedou ženy k vědomému rozhodnutí preventivně si zamrazit vajíčka. „Je to způsob, jak si v době, kdy jsou vajíčka v nejlepší kondici, uchovat budoucí možnost stát se maminkou. Ve chvíli, která bude správná,“ vysvětluje Lucie Sovová, lékařka a IVF poradkyně na klinice Repromeda.

Češi budou o Vánocích znovu šetřit. Téměř 40 procent lidí doplňuje rozpočty z úspor či investic

Zmrazení vajíček dává smysl zejména ve věku do pětatřiceti let, kdy jsou vajíčka kvalitní a jejich případné pozdější využití zvyšuje šance na úspěch. Pro řadu žen je to způsob, jak si koupit čas. Uvědomí si, že dítě chtějí, ale okolnosti, jako jsou práce, zdraví, vztah či ekonomika, nejsou ještě sladěné.

Mít vajíčka bezpečně uložená pak může být rozdíl mezi dárcovským programem a vlastní genetickou rodičovskou cestou.

Hormonální stimulace v jakékoli fázi cyklu

Kromě plánovaného odložení mateřství je social freezing i klíčovou záchrannou sítí pro ženy, které se musí náhle potýkat s onkologickým onemocněním.

Chemoterapie či radioterapie totiž často vedou mimo jiné ke snížení ovariální rezervy, poškození folikulů a genetické integrity oocytů (celistvost a kvalita vajíček – pozn. redakce) nebo k poruše ovariální funkce a mohou takto plodnost ženy výrazně ohrozit. „V těchto případech jednáme rychle. Hormonální stimulace může začít v jakékoli fázi cyklu, tak aby se stihla před zahájením onkologické léčby. „Onkologickým pacientkám proces hradí zdravotní pojišťovna,“ vysvětluje Sovová.

Zachování anonymity versus získání informací o původu

Na obor asistované reprodukce zároveň míří nové evropské standardy, které mají v následujících letech sjednotit pravidla napříč členskými státy a zvýšit kvalitu péče. Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii připravila novou direktivu, jež by měla vstoupit v platnost v roce 2027. Podle odborníků může ovlivnit i podobu dárcovských programů.

Dlouhé sezení mění celé tělo, následují bolesti, otoky i migrény. Odbornice radí, jak to zastavit

Například, zda bude v budoucnu zachována plná anonymita dárců, nebo zda se Evropa přikloní k takzvanému otevřenému dárcovství, při kterém může dítě v dospělosti získat určité informace o svém biologickém původu. Konkrétní podoba změn pro Českou republiku však zatím není známá. „Čekáme na přesný výklad pravidel. Měl by být zveřejněn do konce letošního roku,“ uvádí Marcel Štelcl, vedoucí lékař reprodukční kliniky ReproGenesis a člen Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Česká centra už nyní splňují většinu požadovaných parametrů a odborníci očekávají, že adaptace na nové požadavky nebude zásadním problémem. Přesto však může změna pravidel znamenat úpravu některých procesů.

In vitro fertilizace v Česku

  • První takzvané dítě ze zkumavky na světě se narodilo v roce 1978, československý průlom přišel 4. listopadu 1982 v Brně zásluhou týmu vedeného profesorem Ladislavem Pilkou.
  • V současnosti se u nás díky metodám asistované reprodukce rodí zhruba pět tisíc dětí ročně, přibližně pět procent všech novorozenců. V laboratořích se objevují moderní postupy, technologie a také umělá inteligence, která embryologům pomáhá hodnotit kvalitu spermií a embryí a vybírat ta s největší šancí na uchycení.
  • Lékaři ale upozorňují, že jde zatím o nástroje ve fázi testování a vždy pod kontrolou člověka, i tak představují významný krok k přesnější a citlivější péči.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Těšení se na Vánoce zkrátí jarmarky, nevšední Mikulášské jízdy, výstavy i sportování

Mikulášské jízdy v Ostravě.

Nejen akce s vánoční tematikou nabízí nastávající víkend. Vybírat si můžete také ze sportovních aktivit, zajít si na výstavu, či si vyzkoušet Mikulášské jízdy.

5. prosince 2025

Melodie muzikálů vystřídá basketbalové drama

ilustrační snímek

Unikátní charitativní projekt opět propojí dva zdánlivě odlišné světy v pardubické enteria areně.

5. prosince 2025  6:48

Jak si ženy v Česku kupují čas? Možností je zamrazení vajíček i umělé oplodnění

O social freezing se mluví jako o investici do budoucna. Nejvíce se doporučuje...

Plodnost se v Česku mění, což je předmětem debat nejen odborníků, ale i veřejnosti. Zatímco před třiceti lety mívaly ženy první dítě v průměru ve třiadvaceti, v současnosti je prvorodičkám okolo...

5. prosince 2025  6:27

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat...

Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a...

5. prosince 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rapové legendy ve Žluťáku

ilustrační snímek

Klubovou sezónu v Music clubu Žlutý pes rozproudí hip-hopová stálice Peneři strýčka Homeboye, která do Pardubic přiveze svou aktuální Nekonečný tour.

5. prosince 2025  4:57

Brněnský soud se bude zabývat dalšími dohodami o vině a trestu v kauze Stoka

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes bude v kauze Stoka zabývat dalšími třemi dohodami o vině a trestu, které obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem. Ve čtvrtek jich...

5. prosince 2025,  aktualizováno 

Vlak srazil na Blanensku ženu. Provoz je zaveden na jedné traťové koleji

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:32,  aktualizováno  21:55

V Blansku vznikla nová koalice, dohodu podepsalo pět stran či uskupení

ilustrační snímek

V Blansku oficiálně vznikla nová koalice, utvořily ji ODS, Volba pro Blansko, sociální demokracie a nově KDU-ČSL a Fórum Blansko. Jejich zástupci dnes večer...

4. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Teplické muzeum zavede návštěvníky do 300 let staré osecké klášterní knihovny

TeplickĂ© muzeum zavede nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ky do 300 let starĂ© oseckĂ© klĂˇĹˇternĂ­ knihovny

Výstava v teplickém muzeu zavede návštěvníky alespoň zprostředkovaně do 300 let staré klášterní knihovny, která se nachází v Oseku. Bibliotéka není přístupná...

4. prosince 2025  19:46,  aktualizováno  19:46

Olomoucké Arcidiecézní muzeum zdobí unikátní betlém výtvarníka Jana Knapa

OlomouckĂ© ArcidiecĂ©znĂ­ muzeum zdobĂ­ unikĂˇtnĂ­ betlĂ©m vĂ˝tvarnĂ­ka Jana Knapa

Olomoucké Arcidiecézní muzeum vystavuje v období adventu originální betlém výtvarníka Jana Knapa. Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře...

4. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žďár nad Sázavou příští rok investuje půl miliardy Kč, podstatně víc než letos

ilustrační snímek

Žďár nad Sázavou má v plánu vydat v příštím roce za investice 532 milionů korun, což je v porovnání s rozpočtem schváleným pro letošek navýšení kapitálových...

4. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:09

GASK se v příštím roce zaměří na české konstruktivisty i nová média

ilustrační snímek

Retrospektivní pohled na tvorbu českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara nebo rozsáhlou instalaci Lukáše Machalického chystá...

4. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.