Tomáš Dytrych, zakladatel e-shopu Grilování.cz, je hrdým vlastníkem certifikátu CBJ od Kansas City Barbeque Society, největší kulinářské organizace na světě zaměřené na barbecue. Díky tomu před deseti lety jako vůbec první Čech zasedl v porotě BBQ soutěže, která se tehdy konala v Praze. V rozhovoru pro Metro prozradil, jaké grily jdou nejvíce na odbyt, jak vybírat, jaké doplňky si pořídit a jak je to s hygienou v horkých dnech.
Léto už je v plném proudu, ale třeba teprve teď někdo uvažuje o koupi grilu. Podle jakých kritérií by měl vybírat?
Každý má ta kritéria jiná. Pro někoho je důležitý vzhled, pro někoho jiného velikost nebo cena. Obecně ale platí, že nejdříve musíte zvolit gril dle používaného paliva. Tam je na výběr plyn, dřevěné uhlí nebo brikety, elektřina a dřevěné pelety. Ve chvíli, kdy víte, jaký druh grilu budete chtít, porovnáváte velikost grilovací plochy, cenu, výbavu a určitě i vzhled, který je zákazníky často opomíjen. Pokud sháníte kvalitní gril s dlouhou zárukou a dostupnými náhradními díly, doporučuji vybírat v odborných prodejnách, které se na prodej grilů specializují. Na levné grily z DIY řetězců většinou nejsou náhradní díly a také kvalita těchto velmi levných grilů není nijak oslnivá.
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Jaké typy grilů zákazníci nejvíce kupují? Ty na dřevěné uhlí, nebo spíše elektrické, či úplně jiné?
Rok od roku vidíme pokles v prodeji kotlových grilů na dřevěné uhlí a naopak každoroční nárůst prodeje plynových grilů. Doba je rychlá, a tak i spousta lidí nemá na grilování tolik času a plynový gril je pro ně ideálním řešením. Současně také vzrůstá obliba peletových grilů, kde grilujete na čistém dřevě a termostat udržuje nastavenou teplotu. Současný zákazník chce mít grilování snadné a rychlé.
Co dalšího byste doporučil si pořídit hned s nákupem grilu?
Určitě bych investoval do ochranného obalu a z náčiní pak minimálně do kleští a kartáče na čištění grilovacího roštu. Bez něj to nejde. A velmi oblíbeným příslušenstvím je i litinový tál, který umožní připravovat smash burgery, krevety, zeleninu, masové směsi, bramboráky či lívance.
Říkal jste sice, že prodej grilů na uhlí klesá, ale přesto se zeptám. Máte nějaké osvědčené rady, jak jej správně zapálit? Často s tím lidé mívají trochu potíže…
Nepostradatelnou pomůckou je komínový startér, což je plechový válec s madlem, vysoký asi 35 centimetrů, do kterého nasypete dřevěné uhlí nebo brikety. Startér má uvnitř mřížku asi 5 centimetrů nade dnem, aby palivo drželo ve startéru. Na nehořlavý povrch položíte podpalovač, zapálíte ho a na něj postavíte startér. Palivo od podpalovače chytne a komínovým efektem se velmi rychle a kvalitně rozhoří. Takto rozžhavené palivo již jednoduše nasypete do grilu. Pozor na ochranu ruky a paže před žárem pomocí rukavic.
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Samozřejmě mě zajímají i praktické rady, je nutné stroj nějak speciálně připravovat před samotným grilováním?
Pokud jej pravidelně čistíte, tak není. Během grilování se průběžně čistí rošt, aby se vám maso k němu zbytečně nepřichytávalo. Čas od času si zaslouží důkladnou péči i vnitřek grilu. Určitě se vyplatí investovat i do špachtlí na odstranění větších nečistot nebo speciálních čisticích přípravků, které vanu vyčistí a zároveň ochrání.
V posledních dnech panovaly opravdu vysoké teploty, máte nějaké speciální rady pro podobné dny?
Pokud máte moderní stroj s víkem, pak teplota kolem grilu není nijak výrazně zvyšována žárem uvnitř. Rozhodně bych ale doporučil umístit jej někam do stínu.
Nelze opomenout ani téma hygieny, co je podle vás nejzásadnější?
Zejména v těchto zmíněných horkých dnech bych rád po ukázal na přepravu a skladování drůbežího a mletého masa, které je nejvíce náchylné k množení nežádoucích bakterií. Zamyslete se nad tím, v jakých teplotních podmínkách přepravujete maso z obchodu domů a jak dlouho. V kufru auta může být i více něž 50 stupňů Celsia a takový půlhodinový pobyt masa v této teplotě může být pro náš zažívací trakt nepříjemný zážitek. Rozhodně doporučuji používat autolednice nebo polystyrenový box s PET lahví plnou ledu, případně alespoň termotašky také s ledem uvnitř.
Mluvíme o masu a jeho rizicích, co ale doporučíte těm, kteří mu příliš neholdují?
Vegetariánské grilování nabízí mnoho zajímavých jídel. Perfektní inspirací může být například grilovací kuchařka od Stevena Raichlena Grilujeme zeleninu. Zelenina se dá grilovat de facto jakákoli, oblíbené jsou brambory, batáty, papriky, cukety nebo rajčata. Potom je velmi oblíbené tofu marinované třeba v sójové omáčce s tymiánem a medem. Můžete si připravit i pevné sýry, například halloumi, a v alobalu pak péct jakýkoli jiný sýr, který se rozteče. Perfektní jsou i burgery z hub portobello nebo ovoce jako například ananas, broskve či hrušky.