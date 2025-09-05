Pro ty, kdo hledají klidný relax s jistotou úlovku, to není úplně ideální volba. Štěchovice jsou pro dobrodruhy. Pro rybáře, kteří milují výzvu, hlubokou vodu a dávají přednost kvalitě před kvantitou. Tato přehrada, sevřená mezi hrázemi Štěchovic a Slap, skrývá pod hladinou staré koryto Vltavy, zatopené lesy i prudké zlomy, které tvoří ideální prostředí pro kapitální ryby.
Bez lodi se tady obejdete jen těžko. Většina břehů je strmá a špatně přístupná, a tak se příběhy o trofejních úlovcích píší hlavně z paluby. Právě podzim je na takové dobrodružství ideální – voda chladne, dravci se stahují do hloubek a berou s větší agresivitou.
Co je ta opravdová výzva?
Pomalé vláčení velkých gumových nástrah u dna bývá účinné na candáty a štiky, ale největší odměnou je setkání s králem hlubiny – sumcem. Když se prut ohne a cítíte sílu, která připomíná spíš pařez než živou rybu, víte, že právě tenhle okamžik bude jedním z těch, na které se nezapomíná. Zdolávání sumce v hloubce přes 20 metrů je rybářský zážitek, který nelze popsat – to se musí zažít.
Ale Štěchovice umí překvapit i kapraře. I když zdejší voda neoplývá hejny ryb, každý kapr z těchto hlubin má pro rybáře mnohem větší cenu. Ve studené vodě jsou opatrní, silní a zdolat je, často s pomocí sonaru, znamená opravdovou výzvu.
Pouze padesát cenťáků
Co činí tento revír výjimečným, jsou také jeho specifická pravidla. Například přívlač je zde povolena celoročně, což je v rámci mimopstruhových revírů spíše výjimka. Lov na živou nebo mrtvou rybku je zde povolen od 16. června až do konce roku. Zvláštností je i to, že doby hájení se vztahují pouze na pstruha obecného a hlavatku, zatímco ostatní ryby mají hájení pouze formou minimální lovné míry – například štika má stanovenu míru 50 centimetrů.
Na rozdíl od mnoha jiných revírů je zde povoleno zavážení nástrah, lov z plavidel i hlubinná přívlač. Dokonce je možné lovit mníka jednovousého, což zdaleka není v každém revíru běžné. Naopak potoky Třeblová a Krňanský (Kružský), které jsou součástí revíru, jsou zcela chráněné jako chovné úseky – lov je tam zakázán.
Štěchovice nejsou místem na odpočinkový rybolov. Jsou to vody, kde musíte plánovat, přemýšlet a být trpěliví. Ale právě to z nich dělá jednu z nejzajímavějších rybářských destinací v Česku. Sbalte pruty, připravte loď a možná právě vy si tu připíšete další legendární příběh z temné hlubiny Vltavy.