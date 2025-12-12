Jednou z často přehlížených funkcí je tzv. „Always-On displej“. I když se telefon zdá být zamčený, displej stále zobrazuje hodiny nebo notifikace, což může spotřebovávat nemalé množství energie. Jeho deaktivace může prodloužit výdrž baterie až o desítky procent.
Kromě toho pomáhá snižovat jas obrazovky, vypínat nepotřebné funkce jako Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS a omezit aplikace běžící na pozadí. Moderní telefony také často nabízejí režimy úspory energie, které optimalizují spotřebu a prodlužují dobu mezi nabíjením.
Pokud chcete, aby vám telefon vydržel déle, vyzkoušejte tyto jednoduché kroky — i malé změny mohou přinést velký rozdíl.
PŘEHLEDNĚ: Co můžete udělat hned teď