Letošní novinkou pro obyvatele Evropské unie je mít k odletu do Velké Británie elektronické cestovní povolení ETA, stejně jako při cestování do Spojených států. Na co pražské letiště ještě upozorňuje? Kromě tradičního včasného příchodu – 2,5 hodiny pro odlet v rámci EU a do ostatních států hodiny tři – je nutné mít informace od letecké společnosti. „Mezi jednotlivými aerolinkami se například různí časy pro uzavření gatu. Cestující by se měli dopředu informovat, kolik minut před odletem aerolinka uzavírá gate, a tomu přizpůsobit plánování předcházejících kroků,“ říká mluvčí pražského letiště Jiří Hannich. Ruzyně podle něj posiluje provoz díky moderním technologiím, které napomáhají snadnějšímu průchodu letištěm.

CT rentgeny

„Na centrální bezpečnostní kontrolu v Terminálu 2 jsme instalovali celkem šest nových CT rentgenů. Jejich výhodou je, že při kontrole skrze CT rentgen cestující nemusí vybalovat ze svého příručního zavazadla tekutiny a elektroniku,“ říká Hannich.

Nadále platí omezení tekutin v nádobě o maximálním objemu 100 ml. Všechna tato balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jednoho litru. Pokud by cestující tento sáček neměli s sebou, mohou si ho vyzvednout přímo na letišti před bezpečnostní kontrolou.

Pozor na zubní kartáček

Jakákoli elektronická zařízení se doporučuje přepravovat v příručním zavazadle. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holicí strojek nebo elektrický zubní kartáček, může být přepravena i v odbaveném zavazadle. Cestující by se však měli ujistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí zařízení uvnitř zavazadla.