Obsah
„Nárok na řidičský průkaz máme všichni, ale ne ze všech může být řidič,“ říká instruktor Radek Vrtal z autoškoly Tacca Car, která sídlí nedaleko Vyšehradu v Praze. Podle něj je důležité, aby člověk do kurzu vstupoval sám za sebe a byl ochotný věnovat čas nejen jízdám, ale i teorii.
|
První jízda s novým Audi Q7: Obří SUV překvapilo tichem, prostorem i pohodlím
Fakt levná nabídka? Bacha
Na první pohled vypadají autoškoly podobně. Rozhodovat se jen podle nejnižší ceny je ale risk. „Výrazně nižší cena může znamenat, že nedostanete teorii a praktický výcvik v plném rozsahu, jak předepisuje zákon,“ upozorňuje Vrtal.
První krok je překvapivě jednoduchý: zeptejte se lidí kolem sebe. Kdo kde dělal řidičák, jak byl spokojený a co by dnes udělal jinak? Potom projděte ověřené recenze na internetu. Nezůstávejte ale jen u hvězdiček. Důležité je, co lidé konkrétně chválí nebo kritizují.
|
Obyčejná dodávka přijede prázdná, za pár týdnů odjíždí jako luxusní domov na kolech
Při návštěvě autoškoly se zajímejte o to, jak probíhá teorie a zdravověda, kde se trénuje na cvičišti a jaká auta se používají. Zjistěte si také, kdo s vámi bude jezdit a jaké má časové možnosti. Kurz totiž může být skvělý na papíře, ale pokud se s instruktorem nesejdete nebo budete na jízdu čekat dlouhé týdny, nadšení rychle vyprchá.
„Může se stát, že si s učitelem nesednete. Proto je dobré zjistit předem, jestli lze během výcviku instruktora změnit,“ říká Marie Svobodová, která autoškolu Tacca car před několika lety založila.
Právě komunikaci a přátelský přístup považuje za jednu z věcí, na kterých si škola zakládá. „Kdyby měl někdo pocit, že je na něj instruktor příliš ostrý nebo mu nevyhovuje, měl by to říct. Změnu lze domluvit. A pokud si například slečna přeje jezdit se ženou, i to umíme zařídit,“ popisuje přístup autoškoly.
Kolik stojí neúspěch?
Cena uvedená na webu nemusí být konečná. Předem si proto zjistěte, kolik zaplatíte za případné opakování zkoušky, další jízdy nebo přechod do jiné autoškoly. Právě tady mohou čekat nepříjemná překvapení.
„U opravných zkoušek může autoškola účtovat vlastní poplatek za související služby. Ten se může pohybovat od několika stokorun až po dva tisíce korun. Pokud je částka vyšší, chtějte vědět, co přesně zahrnuje,“ radí Vrtal.
Rodiče někdy očekávají, že z autoškoly vyjde hotový řidič. To je nereálné. Výcvik dá člověku základní dovednosti.
Radek Vrtal, instruktor autoškoly
Samotné správní poplatky za zkoušky jsou jiná položka než případné platby autoškole. Je proto rozumné chtít kompletní přehled nákladů ještě před přihlášením a zjistit také podmínky, za kterých lze kurz ukončit nebo přestoupit jinam. Další položku na účtu si přitom může člověk vyrobit sám. Kdo podcení teorii, nepřipravuje se doma a při jízdách si nezapamatuje důležité informace, může potřebovat více času i dalších lekcí.
„Na jízdách i při teorii zaznívá spousta důležitých věcí. Když si je člověk doma neprojde a tomu, čemu nerozumí, se nevěnuje, může se celý kurz protáhnout a prodražit,“ upozorňuje Vrtal.
Apeluje také na rodiče, aby přípravu svých potomků nepovažovali za něco, co za ně zařídí autoškola. „Neochotu učit se doma nejsme schopni dohnat.“
Řidičák na sedmnáct
Možnost získat řidičské oprávnění skupiny B už v sedmnácti letech je podle Vrtala skvělá příležitost, jak získat zkušenosti postupně a pod dohledem. Zásadní roli v tom ale hraje rodina.
Kdo je mentor?
„L17 je naprosto skvělá volba, ale fungovat to bude jen v rodinách, kde je relativně harmonický, klidný a na důvěře postavený vztah mezi rodiči a dětmi,“ říká instruktor.
Po úspěšném absolvování autoškoly a závěrečných zkoušek může sedmnáctiletý řidič jezdit pouze s registrovaným mentorem. Ten by měl být zkušeným a zodpovědným řidičem, který dokáže začátečníkovi poradit, uklidnit ho a vysvětlit mu situace, na které při výcviku nemusel narazit.
„V autoškole není reálné udělat z člověka hotového řidiče. Standardní výcvik zahrnuje 28 vyučovacích hodin praktických jízd, tedy 45 minut každou. Při výcviku s žákem najedeme 360 až 420 kilometrů. To je základ, ne celoživotní zkušenost,“ vysvětluje Vrtal.
Během následujících měsíců může mladý řidič s mentorem ujet i tisíce kilometrů. Setká se s hustým provozem, neohleduplnými řidiči nebo vozidly záchranných složek. A právě opakovaná zkušenost může být tím, co mu při samostatném řízení pomůže.
„Mentor musí navázat na práci autoškoly, ne mladého řidiče učit vlastní zkratky. Třeba že v třicítce se třicítkou jezdit nemusí nebo že směrovky nejsou potřeba,“ upozorňuje Vrtal. Smyslem systému je podle něj získávat zkušenosti bezpečně, nikoli si pod dohledem dospělého osvojovat špatné návyky.
|
Peugeot 408. Sexy Francouz, který umí sbalit holku i čtyři tašky do Tater
Autoškola není závod na čas
Řidičák by člověk neměl dělat jen proto, že ho mají spolužáci nebo to rozhodli rodiče. Důležité je mít vlastní motivaci a také čas na přípravu. Podle něj se někdy podceňuje, jak náročná je samotná výuka i odpovědnost, která s řízením přichází.
Není proto ideální přihlásit se do autoškoly v období, kdy člověka čeká maturita nebo náročné přijímací zkoušky. Pokud se k tomu přidá nepravidelná docházka a slabá příprava, může být cesta k řidičáku delší a dražší, než se původně zdálo.
„Rodiče někdy očekávají, že z autoškoly vyjde hotový řidič. To je nereálné. Výcvik dá člověku základní dovednosti a zkušenost s různými situacemi, ale další kilometry a praxe jsou nezastupitelné,“ dodává instruktor.
Komisař není váš nepřítel
Závěrečná zkouška bývá pro řadu žadatelů největším strašákem. Často i kvůli historkám kamarádů, kteří ji neudělali. Jenže neúspěch nemusí znamenat, že komisař někoho úmyslně potopil.
„Komisaři nechodí do autoškol proto, aby lidi vyhodnotili jako „neprospěl“. Chtějí, aby uchazeč předvedl, co se naučil. A nemají žádné provize z toho, že někoho vyhodnotí,“ říká Svobodová.
Mezi chyby, které mohou při praktické zkoušce rozhodnout, patří přehlédnutí chodce na přechodu, nedostatečný boční odstup, špatné vyhodnocení přednosti na neoznačené křižovatce nebo překročení rychlosti v zóně, kde jezdí třicítkou.