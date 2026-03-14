K rybářskému prutu jste se dostala už jako velmi malá. Jaká je vaše úplně první vzpomínka na rybaření nebo nahazování?
Už jako malé děti jsme s bráchou trávili hodně času s dědou na rybách, hlavně na naší „domácí“ přehradě Orlík. Tam vlastně začínala naše rybářská vášeň. Postupně jsme se pak přirozeně dostali i do kroužku casting sportu, kde jsme začali trénovat společně s dalšími dětmi, právě pod vedením dědy a našeho táty. Bylo to něco, co u nás v rodině vzniklo úplně přirozeně.
Pamatujete si okamžik, kdy jste si poprvé řekla, že byste mohla být nejlepší?
Myslím, že to nepřišlo v jeden konkrétní moment. Odmalička jsem prostě dělala něco, co mě hrozně bavilo, věnovala jsem tomu spoustu času a poměrně brzy jsem začala vyhrávat i větší závody. Postupně jsem začala vnímat reakce svého okolí, a hlavně uznání od zkušenějších a velmi dobrých závodníků. A právě ve chvíli, kdy přicházely tyhle reakce od lidí, kterých si člověk váží, jsem si začala uvědomovat, že v sobě asi mám určitý talent a že by se to mohlo posunout ještě dál. Tehdy mi asi poprvé došlo, že bych v tom sportu jednou mohla být opravdu hodně dobrá.
|
Mnoho lidí zná klasické rybaření, ale rybolovnou techniku už méně. Jak byste tento sport jednoduše vysvětlila někomu, kdo o něm neslyšel?
Rybolovná technika je vlastně sportovní disciplína, při které se pomocí rybářského náčiní soutěží v přesnosti a délce hodu. Závodí se na hřišti, v hale nebo na stadionu, ne u vody, takže při ní vůbec nepřicházíme do kontaktu s rybou. Cílem je buď trefit terče, nebo dohodit zátěž či závodní umělou mušku co nejdál do vyznačené výseče. Celý sport je rozdělený do devíti různých disciplín a každá z nich vyžaduje trochu jiné vybavení i techniku. Závodník tak musí umět pracovat s muškařskými pruty, smekacími navijáky i multiplikátory. Dá se říct, že je to taková technická a atletická verze rybaření, která vychází z reálných rybářských technik – jen místo chytání ryb soutěžíme v tom, kdo hodí přesněji nebo dál.
Co podle vás nejvíc rozhoduje o úspěchu v castingu – technika, psychika, nebo dlouhodobý trénink?
Všechno dohromady. Technika je základ, bez ní se člověk nikam nedostane. Dlouhodobý trénink je to, co vás posouvá. Ale ve chvíli, kdy stojíte na startu velkého závodu, rozhoduje hlavně hlava. Já často říkám, že nejdřív musíte vyhrát ve své hlavě – a teprve potom můžete vyhrávat na hřišti.
V čem podle vás spočívá tajemství dokonalého hodu?
Určitě v jednoduchosti a v opakování. Dokonalý hod není o síle, ale o načasování, rytmu a technice. A hlavně o tom, že ten pohyb máte v těle tolikrát zažitý, že o něm už vlastně nemusíte přemýšlet. Paradoxně totiž ve chvíli, kdy člověk začne hod příliš analyzovat, často ho pokazí. Proto hodně spoléhám na svalovou paměť a na to, že tělo udělá přesně to, co má za ty roky tréninku naučené. V ideálním případě je to velmi plynulý a automatický pohyb, který vychází z dlouhodobé praxe a jistoty v technice.
Jak vypadá váš běžný trénink a kolik času mu věnujete?
Samotný trénink většinou vypadá tak, že se přesunu na hřiště – často trénuji i u nás na zahradě – připravím si terče jednotlivých disciplín, nachystám pruty a postupně procházím všechny disciplíny. Rybolovná technika má celkem devět disciplín, takže obsáhnout je všechny je poměrně časově náročné. Není výjimkou, že trénink trvá čtyři nebo pět hodin a člověk má stejně pocit, že by potřeboval ještě víc času. Ten sport je navíc poměrně komplexní i po technické stránce. Nejde jen o samotný výkon – závodník totiž musí rozumět i vybavení, prutům, navijákům, šňůrám nebo návazcům a umět si všechno správně připravit podle podmínek. Často rozhodují i technické detaily a dobrá příprava materiálu než pouze samotná fyzická výkonnost.
Jak moc se během let změnila technika nebo vybavení, které závodníci používají?
Materiály, pruty i navijáky se samozřejmě za ty roky posunuly obrovsky dopředu. Technologie jde pořád dál a dnešní vybavení je lehčí, přesnější a často i specializovanější. Já ale pořád zastávám názor, že prut je vlastně jen prodloužená ruka závodníka a že vyhrávat se dá i s vybavením, které není zrovna nejnovější nebo nejdražší. Sama jsem toho možná dobrým příkladem. Dodnes házím s pruty, se kterými jsem vyrostla – některé z nich mám skoro dvacet let. Stejné je to i s navijáky. Pokud fungují, nemám důvod je měnit.
|
Patříte mezi nejúspěšnější závodnice na světě. Kterého svého titulu nebo výsledku si vážíte nejvíc a proč?
Na svém kontě mám několik desítek titulů mistryně světa a každý z nich má svůj vlastní příběh, takže vybrat jen jeden je skoro nemožné. Jedním z nejsilnějších momentů pro mě ale byla účast na Světových hrách v čínském Čcheng-tu v roce 2025. Přestože jsme tam byli jako ukázkový sport, byla jsem komisí Světových her vybrána jako atletka dne ze všech sportovců, kteří se her účastnili. Beru to jako obrovské uznání nejen pro mě osobně, ale i pro celý casting sport.
Pamatujete si závod, který byl pro vás opravdu dramatický nebo nezapomenutelný?
Jedním z velmi silných momentů pro mě byl například šampionát v roce 2025 v Chorvatsku. Až do posledního hodu poslední disciplíny jsem vůbec nevěděla, jestli mi metry, které hodím, budou stačit na vítězství. Pořadí se tam měnilo mezi několika závodnicemi a opravdu jsme se navzájem „přeskakovaly“ až do úplného závěru. Bylo to velmi napjaté a těsné, ale právě tenhle adrenalin je něco, co mě na tom sportu strašně baví.
Jak vnímáte postavení žen v tomto sportu – je mezi nimi velká konkurence?
Pokud se bavíme o poměru mužů a žen, tak mužů je v rybolovné technice samozřejmě o něco víc. Na druhou stranu si troufnu říct, že ve chvíli, kdy už se tomuto sportu žena věnuje, bývá na velmi vysoké úrovni. Často dokáže konkurovat i mužům, a to i v disciplínách, které jsou fyzicky poměrně náročné. Žen sice není tolik, ale o to silnější soupeřky to bývají. A platí to zejména u nás v Česku. Česká ženská špička je v posledních letech opravdu velmi silná a konkurence je obrovská. Dokonce i pro mě jako několikanásobnou mistryni světa je dnes nominace do reprezentace velmi náročná a žádné umístění na stupních vítězů není samozřejmost. Každý výsledek si musíme opravdu vydřít.
Má podle vás casting v Česku dostatečnou popularitu, nebo je to stále spíš trochu skrytý sport?
Myslím si, že v rybářské komunitě už se rybolovná technika dostává poměrně hluboko do povědomí a většina rybářů alespoň tuší, o jaký sport jde. Pro širokou veřejnost je ale stále trochu skrytý. Je to také tím, že je pro diváky poměrně náročný na pochopení – pravidla jsou komplexní, a když někdo přijde na závody poprvé, často přesně neví, co se právě hodnotí nebo jak závodníkům fandit. Zároveň věřím, že velkým impulzem by mohl být návrat na Světové hry, o který se dlouhodobě snažíme. Pokud se to podaří, mohl by se casting sport znovu dostat víc do povědomí veřejnosti – a to by bylo něco, co bych si osobně moc přála.
|
Jaký je podle vás největší mýtus, který o rybolovné technice mezi lidmi koluje?
Největší mýtus je asi ten, že při rybolovné technice chytáme ryby. Ve skutečnosti tenhle sport s lovem ryb vůbec nesouvisí – společné máme jen rybářské náčiní, i když většina prutů je speciálně vyrobená právě pro casting sport.
Sledujete i klasické rybaření nebo moderní přívlač a kaprařinu, nebo se soustředíte hlavně na sportovní disciplíny?
Rozhodně sleduju i klasické rybaření. Vyrostla jsem v rybářském prostředí, vystudovala jsem rybářské školy a během let jsem si vyzkoušela téměř všechny rybolovné techniky. Nejbližší je mi ale lov dravých ryb, takže pokud mám volný čas a vyrážím k vodě, nejčastěji je to právě přívlač. Velmi blízké je mi také muškaření a v posledních letech mě začal hodně bavit i lov kaprů. Dá se říct, že mě zajímá celý rybářský svět.
|
Co byste poradila dětem nebo mladým rybářům, kteří by si tento sport chtěli vyzkoušet?
Nevzdávejte to příliš brzy. Úspěch v tomhle sportu většinou nepřijde za měsíc ani za rok – někdy to trvá mnoho let. Důležitá je trpělivost a chuť na sobě pracovat. Pokud vás to baví, běžte si za tím naplno. Choďte trénovat, klidně i sami. Nebojte se být trochu „divní“ a dělat něco, co ostatní třeba nechápou.
Jaké jsou vaše sportovní cíle do dalších let?
Osobně bych si moc přála jednou vyhrát celou sérii závodů Světového poháru, což se mi zatím nepodařilo. A velmi důležitým cílem je pro mě i moje mladší sestra, kterou trénuju. Moc bych si přála, abychom jednou společně stály na stupních vítězů na mistrovství světa. To by pro mě byl jeden z nejkrásnějších momentů celé kariéry. Pokud by se mi tyhle sny podařilo splnit, možná bych pak začala přemýšlet o tom, že moje sportovní cesta pomalu směřuje ke svému konci.
Kdybyste měla jednou větou vysvětlit, proč by měl někdo casting vyzkoušet, co byste řekla?
V rukách profesionála může casting sport vypadat velmi jednoduše, ale kdo ho nikdy nezkusil, ten často netuší, kolik trpělivosti, disciplíny a let práce stojí za opravdu dobrým hodem – a že pokud v něm chcete být úspěšní, stává se z něj spíš celoživotní cesta než jen sport.