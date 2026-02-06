Jak vzniká pivní etiketa? Designéři a malé pivovary prozradili, co funguje v regálu

Jak vzniká pivní etiketa, která vás zaujme už v regálu? Oslovili jsme malé pivovary a samotné designéry, kteří stojí za originálními etiketami i plechovkami. Prozradili nám, kde berou inspiraci a čím chtějí zaujmout. Někdo sází na zářivé barvy, jiný na humor.
Etiketa piva Babí léto hraje všemi barvami.

Etiketa piva Babí léto hraje všemi barvami. | foto: Metro.cz

Na tvorbě etikety často pracují milovníci piva a práce na produktu je tak i zábava. „Kreativní proces začíná pivním brainstormingem a extenzivními ochutnávkami, z čehož vyjde kostra nápadu a lidé s kocovinou,“ říká Jiří Kůrka, který společně s Petrem Kudláčkem stojí za designem piv Létajícího minipivovaru Board. „Většinou příběh piva tvoříme kolem jeho názvu a postupnými iteracemi dojdeme k dokonalosti, nebo ryzí absurditě, kterou nám k našemu velkému podivu klient s nadšením schválí,“ dodává Kůrka.

Tvorba etikety ale není jen zábava, proces má pevný řád. „Piva jsou rozdělená do řad, které dávají určitý smysl, takže každá řada pracuje s určitým typem ilustrace nebo grafiky a odráží se v něm,“ popisuje Zbyněk Ryba ze studia Tovar Works, který vytvořil etikety pro Pivovar Mazák. Ryba zároveň zmiňuje konkrétní příklad: „U ilustrovaných etiket, jako je Babí léto, spolupracujeme s kyjovským umělcem a tatérem Jakubem Koki Dobešem. Etikety kreslí ručně autorským stylem, pak se naskenují a já je poté integruju do konceptu etiket.“

Design piv Board vytvořili Petr Kudláček a Jiří Kůrka.

Snaha být jiný

Pivovarů jsou stovky, piv tisíce. Když zákazník dorazí do pivotéky, stojí proto před paletou možností. Čím může design zaujmout? „Dobře fungují zářivé barvy, zajímavé ilustrace a neotřelý přístup,“ míní Jakub Sychra, sládek Pivovaru Clock.

Odlišit se snaží také piva Board. „Snažíme se vždycky na zadní stranu etiket vtisknout i malý příběh, který se dá propojit s pivem a jeho designem – vytváříme například pohyblivé fiktivní svátky, na jednom pivu je dialog z čekání před sjezdem na skejtech, na Desítku jsme použili místo textu matematickou rovnici,“ sdílí své nápady Kůrka.

Nabídka Pivovaru Prokopák

Mark Hirschler, designér Pivovaru Prokopák, má zase trochu jiný přístup. „Barvy, které jsem si vybral, jsou v podstatě klasické, teplé, lámané tóny hnědé a krémové. Nic z toho nekřičí,“ říká Hirschler a dodává: „Sleduji, jak se některé velké pivovary snaží zaujmout pozornost různými změnami, a přemýšlím, jak úspěšné tyto kroky vlastně jsou. Nejsem si jistý, zda nové etikety skutečně přivádějí nové zákazníky. Zato ale mohou odradit ty stávající.“

Piva jako děti

Designéři většinou vytvoří celou řadu etiket a je pro ně těžké vybrat tu úplně nejlepší. „A které z vašich dětí máte nejradši vy?“ reaguje s trochou nadsázky Hirschler. Nakonec ale přece favorita zvolí: „Moje nejoblíbenější pivo bude asi Kluk. Ten byl totiž první. Piva Pantáta a Panímáma rychle následovala, ale vše podstatné jsem už vyřešil u toho Kluka. Má takovou rošťáckou jiskru, která je mi moc sympatická.“

Pivovar Hostivar náměty čerpá ze sousedských setkání.

Martin Holub z Dynama design má pro změnu nejraději tu etiketu, na které se právě pracuje. „Baví nás rozvíjet dané téma a hledat nové souvislosti. Fotbalové desítce tak dominuje výkon sudího a zásah HOSTI–VARU, ragbisté pokládají pětku ve tvaru šišky, v nealko příběhu si připíjejí řidiči s policajty. Z posledních přírůstků jsme si vychutnali hlavně vodácké Nealko APA a turistickou 13,“ říká spoluautor vizuální identity Pivovaru Hostivar.

Moderní trendy

Pivovary se také snaží jít s dobou. „Tradiční příležitosti konzumace se spolu s ilustrátorem Janem Vajdou snažíme interpretovat tak, aby vedly k vizuálním pointám s vtipným vyzněním. Moderní grafické trendy se přitom snažíme nejen sledovat, ale i spoluvytvářet,“ říká Holub.

Etikety pro Pivovar Mazák vytvořil Zbyněk Ryba ze studia Tovar Works.

Zbyněk Ryba ze studia Tovar Works sice také moderní trendy sleduje, ale moc ho neovlivňují. „Pro mě je důležitější si budovat vlastní rukopis tvorby. Zaměřuju se spíš na proces a experimentuju vždy s nějakým vizuálním stylem, z něhož pak vzejde konkrétní výsledek,“ vysvětluje. Právě experimenty jsou často cestou k úspěchu i jinde. „Některé obrázky, které to dopracovaly až na etiketu, byly prvotními skicami na dětskou kreslicí tabulku za pár korun určenými pouze k inspiraci, ale art director o nich prohlásil, že mají syrovou energii, a tak se bez většího zásahu propracovaly až do finálního vizuálu,“ zmiňuje další proces tvorby Jiří Kůrka.

