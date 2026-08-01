Frontman skupiny Jelen Jindra Polák přichází s osobní a autentickou knihou Jelen – Příběhy písní, ve které poprvé otevírá zákulisí tvorby jedné z nejoblíbenějších českých kapel současnosti.
Příběh Magdalény
„Často se nás novináři i fanoušci ptají, podle čeho poznáme, že písnička bude hit. Odpověď je jednoduchá - nepoznáme,“ píše Jindra Polák v jedné z kapitol knihy, kde vzpomíná na vznik dnes už ikonické skladby Magdaléna, která nechybí na žádném z koncertů oblíbené skupiny.
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Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák
Zatímco kapela původně věřila jiným singlům, právě tato píseň nakonec odstartovala její raketový vzestup. Příběh skladby s názvem oblíbeného ženského jména je součástí knihy vedle dalších 47 unikátních historek, které vedly ke zrodu písní. V knize jsou rozdělené do pěti sekcí podle alb, na kterých vyšly.
Dětství i první lásky
Kniha nabízí jedinečný pohled do zákulisí kapely, která během třinácti let existence projela republiku křížem krážem, odehrála stovky koncertů a získala si srdce tisíců fanoušků. Jindra Polák zve čtenáře nejen do studia a koncertních šaten, ale také do vlastních vzpomínek – k prvním láskám, dětství, životním zlomům i okamžikům, které formovaly jeho autorský rukopis.