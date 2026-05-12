Protože moc dobře víme, že pokud se má společný den s dětmi vydařit, musí se bavit komplet celá rodina. Na místech, která jsme pro vás vybrali, to nebude sebemenší problém!
Jsou osli opravdu tak hloupí?
Farmapark Soběhrdy
Kde vedle sebe uvidíte exotické velbloudy, klokany, pštrosy emu a lamy společně s důvěrně známými oslíky, ovcemi a kozami? Tihle všichni spolu šťastně žijí ve Farmaparku Soběhrdy. Každého ze zvířecích kamarádů si tu můžete pohladit a ani děti se nebudou bát, protože v Soběhrdech mají jen ta nejmilejší a nejpohodovější zvířátka.
Farma Oslí stezka
Jen málokteré zvíře si od člověka vysloužilo tolik nefér pojmenování jako oslíci. O opaku vás přesvědčí na zážitkové rodinné oslí farmě. Oslíky poznáte, až se s nimi vypravíte na pouť přírodním parkem, který se rozprostírá hned za humny farmy. Od průvodců se o oslích členech expedice dozvíte tolik zajímavostí, až vám půjde hlava kolem. Projet se budete moci na Bobíčkovi, Josefině nebo Luisovi.
Tady ryby „zobou“ z ruky
Poznání může být zábava, zvlášť když se za ním vydáte do Vodního domu v Hulicích. Vodu tu děti prozkoumají všemi smysly, seznámí se se způsoby její ochrany, s jejími obyvateli i se stavbami, které mají za úkol ji zkrotit. Z výletu si můžete odnést o zážitek víc. V areálu najdete jezírko plné ochočených ryb. Pokud pro ně koupíte rybí mlsání, můžete je nakrmit přímo z ruky.
Do obřího včelího úlu
Dovedete si představit svět bez včelky Máji a Vilíka? Viďte, že ne! Ale ono se to může stát a ne v tak vzdálené budoucnosti. Pilné včelky, které jsou nezbytnou součástí přírodního koloběhu, se staly ohroženým druhem. Vezměte své děti na výlet do Včelího světa v Hulicích. Tamní Včelí svět je úplně jiným druhem muzea – tady se děti prochází vnitřkem obřího úlu a poslouchají, jak to v jejich příbytcích zní.
Spousta legrace v České Sibiři
Zní to podezřele, ale nepřekročíte hranice středních Čech. Česká Sibiř se totiž nachází asi 80 kilometrů od Prahy. Přivítá vás sportovní areál Monínec, který po zimě uzavřel své sjezdovky a otevřel trasy pro kola různých úrovní. Bikepark a okolí areálu jsou protkány skvělými cyklostezkami. Součástí moníneckého areálu je Aktivity park, kde na lanové dráze prověříte svoji zdatnost, na dráze kuličkové si užijete spoustu legrace. A ve vedru vás osvěží vodní skluzavka.