„Každoročně na začátku března začínají obojživelníci migrovat ze zimovišť k vodním plochám, aby se spářili a nakladli vajíčka. Mnohdy jim však v cestě stojí silnice, a tak jich až tisíce ročně zahynou pod koly projíždějících aut. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) proto finančně i odborně podporuje aktivity dobrovolníků, kteří v tuto kritickou dobu obojživelníkům pomáhají,“ popisuje pro deník Metro Eliška Prouzová z ČSOP.
Bariéry a přenášení
I letos ochránci přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity zajišťují kritické úseky silnic v několika krajích. Na rizikových úsecích silnic dobrovolníci instalují dočasné zábrany. Ty obojživelníky navedou na bezpečná místa, kudy mohou komunikaci překonat.
Tam, kde taková možnost není, se u bariér instalují speciální lapací nádoby. Do nich obojživelníci spadnou a dobrovolníci je každý den přenášejí na druhou stranu silnice, aby mohli pokračovat v cestě k vodě.
|
Žáby letos zachrání před přejetím také dobrovolníci. Zaměřují se na hlavní silniční tahy
Loni se podařilo zachránit téměř 40 tisíc zvířat
Podle ochránců přírody jsou uvedená opatření sice jednoduchá, ale překvapivě účinná. Loni se tímto způsobem povedlo zachránit téměř čtyřicet tisíc zvířat.
Do záchrany obojživelníků se může zapojit v podstatě kdokoli – většinou jde o dobrovolnickou činnost. Akce ale obvykle koordinují místní organizace Český svaz ochránců přírody, které určují místa, časy i způsob pomoci.
Seznam kontaktů
Středočeský kraj:
Jihočeský kraj:
Ústecký kraj:
Liberecký kraj:
Vysočina:
Jihomoravský:
Zlínský kraj: