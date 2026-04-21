Režisér Ondřej Sovík natáčí nový celovečerní dokumentární film Portrét vody, který propojuje hudbu, obraz a osobní zkušenost s vodou. Hlavní postavou snímku je skladatel Hanz Sedlář, jenž se vydává na cestu za poznáním vody nikoli jako vědec, ale jako umělec, který se učí dívat a naslouchat. Premiéra filmu je plánována letos na podzim.
Film Portrét vody není klasickým přírodopisným dokumentem. Tvůrci chtějí divákům nabídnout především filmový zážitek a nový pohled na věci, které máme každý den kolem sebe. Film sleduje Hanze Sedláře při putování napříč různými prostředími, od horských oblastí přes lesy a zemědělskou krajinu až po města a podzemní prostory.
|
Po cestě se setkává s odborníky z různých oborů, kteří se stávají jeho průvodci a pomáhají mu pochopit souvislosti pohybu vody v krajině.
„Nechtěli jsme natočit další reportážní dokument o vodě, zahlcovat diváky daty ani je strašit katastrofickými scénáři. Zajímalo nás, jak toto téma uchopit prostřednictvím lidského příběhu a hudby,“ říká režisér Ondřej Sovík a pokračuje: „Najednou se i obyčejná procházka venku mění v úplně jiný zážitek, když člověk alespoň rámcově rozumí tomu, co se kolem něj děje. A přesně tento moment objevování chceme zprostředkovat i divákům.“
Hudba jako paralela
Skladatel Hanz Sedlář se během natáčení vydává přímo do terénu a krok za krokem skládá hudební dílo inspirované konkrétními místy a situacemi. Hudba tak nevzniká jako doprovod hotového filmu, ale paralelně s jeho tvorbou – jako cyklus symfonických básní, které se následně stanou součástí výsledného snímku.
|
Podpora ministerstva
Sedlář komponuje hudbu pro symfonický orchestr a pěvecký sbor, přičemž nahrávání proběhne živě, což je u dokumentárních projektů tohoto typu spíše výjimečné. „Na začátku jsem o fungování vody v krajině věděl velmi málo. Postupně jsem si uvědomoval, jak fascinující systém nás obklopuje. Právě to mě na té cestě baví, učit se, dívat se jinak a přenést tento prožitek do hudby, což šlo velmi přirozeně,“ říká Hanz Sedlář.
Natáčení probíhalo v různorodých lokalitách v Česku i v zahraničí, štáb absolvoval mimo jiné lety horkovzdušným balónem. Projekt vzniká s podporou ministerstva životního prostředí. Tvůrci počítají s uvedením filmu letos na podzim na festivalech a v kinodistribuci, následovat by mělo televizní uvedení.