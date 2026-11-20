„Tam jde kamarád.“ „Tenhle obor má budoucnost.“ Podobné argumenty mohou při výběru školy zaznít jako první. Vyplatí se ale začít u dítěte: co ho baví, v čem se mu daří a jaký způsob učení mu vyhovuje. Samotné vysvědčení na všechny tyto otázky neodpoví.
Začněte tím, co dítěti jde
Zkuste se místo otázky „Čím chceš být?“ ptát konkrétněji. Baví dítě hledat řešení, tvořit, pracovat rukama nebo pomáhat lidem? Vyhovuje mu samostatná práce, nebo spolupráce s ostatními? Odpovědi mohou nasměrovat výběr k oborům, které by rodinu dosud nenapadly.
Studijní kompas
S orientací pomáhá Studijní kompas na webu Přijímačky krok za krokem. U žáků 8. a 9. tříd mapuje zájmy, osobnost, studijní předpoklady i motivaci a doporučuje vhodné obory a typy škol. Výsledný profil nabízí podklad pro společný rozhovor, konečné rozhodnutí zůstává na rodině.
Vyzkoušejte si obyčejný školní den
U vybraných škol porovnejte náplň výuky, podíl praxe a možnosti dalšího studia. Na dni otevřených dveří se ptejte také současných žáků, jak škola funguje v každodenním provozu.
Spočítejte si cestu ode dveří ke dveřím včetně přestupů a čekání. Zůstane dítěti po návratu čas na přípravu, kroužky a odpočinek? I zajímavý obor může být při vyčerpávajícím dojíždění náročnější, než rodina čekala.
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Na gymnázium stačilo i 29 bodů. Přehled pražských škol, kde byla nižší hranice přijetí
Představy porovnejte s daty
Nakonec přichází otázka, jak dosažitelná vybraná škola je. Na webu Přijímačky krok za krokem lze hledat školy a obory a využít nástroj Šance na přijetí. Ten porovnává výsledky historických přijímacích testů s bodovými minimy přijatých ze stejného roku. Takové srovnání pomůže odhadnout výchozí pozici i potřebnou přípravu. Minulé výsledky ovšem přijetí nezaručují. Vždy je třeba ověřit také aktuální kritéria konkrétní školy.
Cílem je najít školu, která odpovídá předpokladům dítěte, dává mu smysl a je pro něj dosažitelná.