Jaké to je, držet v ruce svoji první knížku? Mladá spisovatelka o fantasy příběhu pro děti

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  19:59
Barbora Šídová vystudovala gymnázium a nyní je studentkou prvního ročníku archeologie. Od dětství se zajímala o knihy i divadlo a tento zájem rozvíjela literárně-dramatickým oborem v ZUŠ, kde účinkovala v nejrůznějších studentských inscenacích.
Fotogalerie4

Studentka archeologie a nyní už také spisovatelka Bára Šídová si vydáním knihy splnila sen | foto: ARCHIV BÁRY ŠÍDOVÉ

Záhy začala psát příběhy z žánru fantasy a jejím cílem a snem bylo vydání vlastní knihy. Ten se stal skutečností, právě jí u nakladatelství Práh vyšel dobrodružný fantasy příběh pro čtenáře 8–15 let s názvem Kristián a Kryštof a podtitulem Princové na útěku.

Co všechno se může stát, když neposlušný princ uzavře sázku se svým otcem a zaplete se tak do nečekaného dobrodružství? To zjišťuje Kristián, který je ke svému obrovskému nadšení nucený opustit rodný hrad. Tuto radost však příliš nesdílejí jeho sourozenci vyhnaní spolu s ním. Když se záhy připletou do politických problémů sousedního království, všechno se ještě zkomplikuje...

Kristián a Kryštof od Báry Šídové

Vaše kniha začíná sázkou mezi princem a králem. Co vás přivedlo právě k tomuto motivu a co pro vás ta „sázka“ symbolizuje?

Celý příběh Kristiána a Kryštofa vznikl díky dvěma snům, které se mi zdály. Ten první byl o králi, který vyhnal své čtyři potomky do světa. Sen byl velmi živý, takže když jsem se probudila, měla jsem potřebu příběh dokončit a začala jsem psát. V první verzi knihy se král, podobně jako ve snu, na sourozence rozzlobil a pak je vyhnal. Když jsem pak ovšem začala knihu upravovat a promýšlet před jejím vydáním, potřebovala jsem najít důvod, který bude dávat větší smysl a zároveň příliš nezmění tok knihy. Motiv sázky nakonec napadl moji babičku, se kterou jsem vše konzultovala a knížku jí dávala číst. Mně se líbil, protože krásně odráží Kristiánovu povahu a dává mu možnost mít kontrolu nad příběhem už od samého začátku. Kdybych měla říct, co sázka symbolizuje, asi by to byla právě ta jeho rozpustilost a touha po svobodě.

Hrdinové se brzy ocitnou uprostřed politických intrik a nečekaných dobrodružství. Když jste psala, myslela jste i na to, jak a co to má dětskému čtenáři ukázat?

Do jisté míry ano. Mám tam třeba jednu scénu, těsně před závěrečnou bitvou, kdy postava kapitána Vnislava přemýšlí o tom, jestli vůbec existuje něco jako dobrá a špatná strana. Na to mu Kristián odpovídá, že oni se přece jen brání, na což mají nárok. Chtěla jsem tím poukázat na to, že předtím, než člověk přijme nějakou myšlenku se vším všudy, měl by se zamyslet nad celým kontextem a teprve potom učinit rozhodnutí. Určitý paradox totalitního režimu je obsažen v postavě generála Renvalda, který si vytvoří systém špehů, kterým ale nevěří, takže pověří další špehy, aby je špehovali. Je tedy sice nejmocnějším mužem v zemi, ale i tak je sám.

Ilustrace k vaší knize vytvořil známý komiksový autor Nikkarin. Jak probíhala vaše spolupráce? Překvapilo vás, jak vaše postavy ztvárnil?

Musím říct, že spolupráci s Nikkarinem si neskutečně považuji. Byl tak hodný, že se mnou všechny ilustrace již během kresby konzultoval, abychom se později vyhnuli nějakým dějovým nepřesnostem. Navíc je poznat, že jakožto komiksový autor je také vypravěč příběhů, díky čemuž dovede úžasně rozpoznat a zachytit právě ty nejsilnější scény v knize. Pokud mě něco překvapilo, je to způsob, jakým se mu podařilo všechny postavy živě vykreslit a přesně se trefit do toho, jak jsem si je vždycky představovala.

Jste studentkou prvního ročníku archeologie. Promítá se váš zájem o minulost nebo o dobrodružství z reálného světa i do psaní fantasy?

Rozhodně ano. On vlastně už příběh Kristiána a Kryštofa je zasazený do prostředí, které bylo inspirované vrcholným středověkem – i když historicky přesné to rozhodně není ani nemá být. I tu potřebu prožívat různá dobrodružství si v podstatě plním skrze příběhy, které píšu. Každopádně i teď se ráda inspiruji minulostí a myslím, že mi to vydrží ještě hodně dlouho. Popravdě se těším na nápady, které třeba dostanu právě při studiu archeologie. Sama jsem zvědavá, kam mě to zavede.

Studentka archeologie a nyní už také spisovatelka Bára Šídová si vydáním knihy splnila sen

Každý autor má jiný rituál při psaní – někdo píše po nocích, jiný v kavárně nebo u čaje. Jak to máte vy? Jak se přepínáte do světa fantazie?

Pro mě to jsou primárně písničky. Navykla jsem si vždycky při psaní pouštět do sluchátek hudbu. Je to pro mě způsob, jak se odstřihnout od okolního světa a soustředit se na psaní. Někdy si třeba playlist poupravím podle toho, co zrovna chci psát. Veselé písničky mám pro odlehčené kapitoly a smutné pro nějaké vážnější téma. Většinou si však spíš pustím oblíbený playlist a nechám vše volně plynout. Co se týče místa, mám pocit, že jsem schopná psát v podstatě všude. Na střední jsem si dokonce jednu dobu nosila speciální sešit a psala o hodinách, které mě tolik nebavily…

Kdybyste se mohla stát na jeden den postavou ze své knihy, kdo by to byl a proč?

Byl by to Kristián. O tom ani nemusím moc dlouho přemýšlet. Jako malá jsem byla docela pometlo, ale když jsem začala chodit do školy, stala se ze mě taková ta hodná holčička. Ani nevím, jestli to bylo školským systémem, nebo mým vlastním vývojem. Každopádně v určitou chvíli jsem potřebovala znovu začít zlobit. A tak se zrodil Kristián, který všechno to, co jsem nemohla nebo se bála udělat, provedl za mě. Nijak neřeší, co si o něm ostatní myslí – něco, s čím mám třeba velký problém – a dělá to, co mu zrovna dělá radost. Prostě žije svůj život naplno. Jestli bych ale zvládla všechno co Kristián, to skutečně nevím. Ráda bych řekla, že ano, ale dokud se člověk do určitých situací nedostane, nemůže odhadnout, jak se opravdu zachová.

Jaký je to pocit, když poprvé držíte v rukou svou vlastní vydanou knihu?

Pocit je to úžasný. Popravdě tomu ale stále tak docela nemůžu uvěřit, a to ani teď, když ji fyzicky držím v ruce. Nejsilněji to asi vnímám, když dělám autorské čtení. Když můžu vidět reakce dětí naživo, slyšet, že se smějí na stejných místech, jako jsem vždycky doufala, že se budou smát… To mi teprve dochází, že se to opravdu povedlo.

Co byste vzkázala ostatním mladým lidem, kteří mají svůj sen, ale zatím se ho bojí uskutečnit?

Mně nejvíce pomohlo nevzdávat se a jít si tvrdohlavě za svým, zároveň ale být ochotná svému snu věnovat hodně práce a úsilí. Protože jediný, kdo je schopný nám sny splnit, jsme my sami. Musím však říct, že i tak se někdy nedaří, cíl, který jsme si stanovili, se nám třeba nepodaří splnit nebo je v nedohlednu. Pak je dobré začít se rozvíjet i jiným směrem a stanovit si další menší cíle. Protože když je pak zvládneme splnit, dodá nám to sebevědomí a sílu pokračovat dál právě v plnění si toho svého velkého snu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

U Dolní Radechové začaly práce na tunelu pro obchvat Náchoda

U Dolní Radechové na okraji Náchoda už začaly trhací práce na tunelu v trase obchvatu města. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic i města se minulý týden setkali u vznikajícího portálu, děkan Zdeněk...

22. října 2025  21:02

Tragická nehoda na Zlínsku uzavřela silnici mezi Napajedly a Topolnou

Kvůli vyšetřování tragické dopravní nehody je uzavřen úsek silnice mezi Napajedly a Topolnou. Došlo zde k čelnímu střetu dvou osobních automobilů, při kterém zemřel člověk. Událost vyšetřují zlínští...

22. října 2025  19:42,  aktualizováno  21:01

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  20:54

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si dnes odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel řidič osobního auta, řekla policejní...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  20:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jaké to je, držet v ruce svoji první knížku? Mladá spisovatelka o fantasy příběhu pro děti

Barbora Šídová vystudovala gymnázium a nyní je studentkou prvního ročníku archeologie. Od dětství se zajímala o knihy i divadlo a tento zájem rozvíjela literárně-dramatickým oborem v ZUŠ, kde...

22. října 2025  19:59

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Auto s lidskými ostatky, které dnes odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže na Českokrumlovsku, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Oba mohli být ve voze, nevylučuje...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:22

Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:42,  aktualizováno  19:21

Při požáru bytu ve Svitavách zemřel člověk, vznikla škoda 4,4 milionu korun

Při požáru bytu ve Svitavách v noci na dnešek zemřel člověk, patrně jeho majitel. Hasiči našli bezvládné tělo pod okny domu, uvedli na facebooku. Požár...

22. října 2025  17:35,  aktualizováno  17:35

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, provoz svedli na objízdné trasy

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní informace přitom...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  18:57

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

NSS ověří součet preferenčních hlasů SPD v některých okrscích Pardubického kraje

Nejvyšší správní soud (NSS) ověří součet preferenčních hlasů pro kandidáty SPD v některých okrscích v Pardubickém kraji. Vyžádal si kvůli tomu volební...

22. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:21

FN Olomouc chce zprovoznit nový ústřední pavilon v polovině roku 2028

Fakultní nemocnice Olomouc plánuje zprovoznění nového ústředního pavilonu B v polovině roku 2028. Stavba budovy zhruba za 3,5 miliardy korun byla zahájena loni...

22. října 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.