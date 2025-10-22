Záhy začala psát příběhy z žánru fantasy a jejím cílem a snem bylo vydání vlastní knihy. Ten se stal skutečností, právě jí u nakladatelství Práh vyšel dobrodružný fantasy příběh pro čtenáře 8–15 let s názvem Kristián a Kryštof a podtitulem Princové na útěku.
Co všechno se může stát, když neposlušný princ uzavře sázku se svým otcem a zaplete se tak do nečekaného dobrodružství? To zjišťuje Kristián, který je ke svému obrovskému nadšení nucený opustit rodný hrad. Tuto radost však příliš nesdílejí jeho sourozenci vyhnaní spolu s ním. Když se záhy připletou do politických problémů sousedního království, všechno se ještě zkomplikuje...
Vaše kniha začíná sázkou mezi princem a králem. Co vás přivedlo právě k tomuto motivu a co pro vás ta „sázka“ symbolizuje?
Celý příběh Kristiána a Kryštofa vznikl díky dvěma snům, které se mi zdály. Ten první byl o králi, který vyhnal své čtyři potomky do světa. Sen byl velmi živý, takže když jsem se probudila, měla jsem potřebu příběh dokončit a začala jsem psát. V první verzi knihy se král, podobně jako ve snu, na sourozence rozzlobil a pak je vyhnal. Když jsem pak ovšem začala knihu upravovat a promýšlet před jejím vydáním, potřebovala jsem najít důvod, který bude dávat větší smysl a zároveň příliš nezmění tok knihy. Motiv sázky nakonec napadl moji babičku, se kterou jsem vše konzultovala a knížku jí dávala číst. Mně se líbil, protože krásně odráží Kristiánovu povahu a dává mu možnost mít kontrolu nad příběhem už od samého začátku. Kdybych měla říct, co sázka symbolizuje, asi by to byla právě ta jeho rozpustilost a touha po svobodě.
Hrdinové se brzy ocitnou uprostřed politických intrik a nečekaných dobrodružství. Když jste psala, myslela jste i na to, jak a co to má dětskému čtenáři ukázat?
Do jisté míry ano. Mám tam třeba jednu scénu, těsně před závěrečnou bitvou, kdy postava kapitána Vnislava přemýšlí o tom, jestli vůbec existuje něco jako dobrá a špatná strana. Na to mu Kristián odpovídá, že oni se přece jen brání, na což mají nárok. Chtěla jsem tím poukázat na to, že předtím, než člověk přijme nějakou myšlenku se vším všudy, měl by se zamyslet nad celým kontextem a teprve potom učinit rozhodnutí. Určitý paradox totalitního režimu je obsažen v postavě generála Renvalda, který si vytvoří systém špehů, kterým ale nevěří, takže pověří další špehy, aby je špehovali. Je tedy sice nejmocnějším mužem v zemi, ale i tak je sám.
Ilustrace k vaší knize vytvořil známý komiksový autor Nikkarin. Jak probíhala vaše spolupráce? Překvapilo vás, jak vaše postavy ztvárnil?
Musím říct, že spolupráci s Nikkarinem si neskutečně považuji. Byl tak hodný, že se mnou všechny ilustrace již během kresby konzultoval, abychom se později vyhnuli nějakým dějovým nepřesnostem. Navíc je poznat, že jakožto komiksový autor je také vypravěč příběhů, díky čemuž dovede úžasně rozpoznat a zachytit právě ty nejsilnější scény v knize. Pokud mě něco překvapilo, je to způsob, jakým se mu podařilo všechny postavy živě vykreslit a přesně se trefit do toho, jak jsem si je vždycky představovala.
Jste studentkou prvního ročníku archeologie. Promítá se váš zájem o minulost nebo o dobrodružství z reálného světa i do psaní fantasy?
Rozhodně ano. On vlastně už příběh Kristiána a Kryštofa je zasazený do prostředí, které bylo inspirované vrcholným středověkem – i když historicky přesné to rozhodně není ani nemá být. I tu potřebu prožívat různá dobrodružství si v podstatě plním skrze příběhy, které píšu. Každopádně i teď se ráda inspiruji minulostí a myslím, že mi to vydrží ještě hodně dlouho. Popravdě se těším na nápady, které třeba dostanu právě při studiu archeologie. Sama jsem zvědavá, kam mě to zavede.
Každý autor má jiný rituál při psaní – někdo píše po nocích, jiný v kavárně nebo u čaje. Jak to máte vy? Jak se přepínáte do světa fantazie?
Pro mě to jsou primárně písničky. Navykla jsem si vždycky při psaní pouštět do sluchátek hudbu. Je to pro mě způsob, jak se odstřihnout od okolního světa a soustředit se na psaní. Někdy si třeba playlist poupravím podle toho, co zrovna chci psát. Veselé písničky mám pro odlehčené kapitoly a smutné pro nějaké vážnější téma. Většinou si však spíš pustím oblíbený playlist a nechám vše volně plynout. Co se týče místa, mám pocit, že jsem schopná psát v podstatě všude. Na střední jsem si dokonce jednu dobu nosila speciální sešit a psala o hodinách, které mě tolik nebavily…
Kdybyste se mohla stát na jeden den postavou ze své knihy, kdo by to byl a proč?
Byl by to Kristián. O tom ani nemusím moc dlouho přemýšlet. Jako malá jsem byla docela pometlo, ale když jsem začala chodit do školy, stala se ze mě taková ta hodná holčička. Ani nevím, jestli to bylo školským systémem, nebo mým vlastním vývojem. Každopádně v určitou chvíli jsem potřebovala znovu začít zlobit. A tak se zrodil Kristián, který všechno to, co jsem nemohla nebo se bála udělat, provedl za mě. Nijak neřeší, co si o něm ostatní myslí – něco, s čím mám třeba velký problém – a dělá to, co mu zrovna dělá radost. Prostě žije svůj život naplno. Jestli bych ale zvládla všechno co Kristián, to skutečně nevím. Ráda bych řekla, že ano, ale dokud se člověk do určitých situací nedostane, nemůže odhadnout, jak se opravdu zachová.
Jaký je to pocit, když poprvé držíte v rukou svou vlastní vydanou knihu?
Pocit je to úžasný. Popravdě tomu ale stále tak docela nemůžu uvěřit, a to ani teď, když ji fyzicky držím v ruce. Nejsilněji to asi vnímám, když dělám autorské čtení. Když můžu vidět reakce dětí naživo, slyšet, že se smějí na stejných místech, jako jsem vždycky doufala, že se budou smát… To mi teprve dochází, že se to opravdu povedlo.
Co byste vzkázala ostatním mladým lidem, kteří mají svůj sen, ale zatím se ho bojí uskutečnit?
Mně nejvíce pomohlo nevzdávat se a jít si tvrdohlavě za svým, zároveň ale být ochotná svému snu věnovat hodně práce a úsilí. Protože jediný, kdo je schopný nám sny splnit, jsme my sami. Musím však říct, že i tak se někdy nedaří, cíl, který jsme si stanovili, se nám třeba nepodaří splnit nebo je v nedohlednu. Pak je dobré začít se rozvíjet i jiným směrem a stanovit si další menší cíle. Protože když je pak zvládneme splnit, dodá nám to sebevědomí a sílu pokračovat dál právě v plnění si toho svého velkého snu.