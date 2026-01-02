Přelom roku je v rybářském kalendáři kritickým bodem. Pokud podceníte termíny odevzdání dokladů nebo si nepohlídáte změny v dobách hájení, může se vaše první cesta k vodě v roce 2026 nepříjemně prodražit nebo skončit sankcí.
Deník Metro pro vás připravil ucelený přehled všeho, co musíte v následujících týdnech zařídit, kolik vás budou stát nové povolenky a na co si dát pozor přímo u vody.
Čas na vrácení povolenek se krátí. Blíží se 15. leden
Prvním a nejdůležitějším úkolem každého rybáře po silvestru je vyúčtování minulé sezony. U většiny místních organizací Českého rybářského svazu (ČRS) platí striktní pravidlo: starou roční povolenku musíte odevzdat nejpozději do 15. ledna 2026.
Proč je včasné odevzdání tak důležité? Pokud termín nestihnete, územní svazy uplatňují citelné postihy. U dospělých rybářů se cena nové povolenky často navyšuje o sankční poplatek, například 500 Kč, v krajním případě vám může být vydání nové povolenky pro daný rok zcela odepřeno.
Dobrou zprávou je, že od roku 2024 probíhá v mnoha organizacích digitalizace. Povolenky se vydávají elektronicky a v mnoha případech již není nutné ručně vyplňovat sumář úlovků, což šetří čas i papírování. Přesto je fyzické či elektronické vrácení dokladu vaší zákonnou povinností.
Na kolik vyjde rybařina?
Investice do povolenky je základním krokem k legálnímu lovu. Ceny pro rok 2026 reflektují rozsah revírů, na kterých můžete lovit. Obecně se dělí na celosvazové (nejširší platnost) a územní (lokální platnost).
Celosvazové povolenky Českého rybářského svazu jsou ideální pro rybáře, kteří rádi cestují. Platí na všech revírech ČRS napříč republikou včetně prestižních vod pod správou Republikové rady. Pokud lovíte převážně ve svém kraji, je ekonomičtější variantou územní povolenka. Pozor však na to, že neplatí na velkých nádržích pod celorepublikovou správou, jako třeba na Orlíku. Oproti loňsku si rybáři připlatí například v Praze tři stovky. Přesto je Praha mezi územními svazy ČRS nejlevnější. A to je dobrá zpráva. Třeba Vltava skýtá mnohá rybářská tajemství.
Morava si drží vlastní systém. Ceny jsou zde tradičně o něco nižší, ale povolenka platí výhradně na revírech MRS. Například roční mimopstruhová či pstruhová vyjde zhruba na 1 300 Kč za dospělého, 700 až 800 za mládež a 400 Kč za děti do 14 let.
Rybolov od 1. ledna 2026
Zaplacením povolenky to však nekončí. Je třeba uhradit také členské příspěvky jednotlivým svazům. V Českém rybářském svazu je to na rok 700 Kč pro dospělé, 300 Kč pro mládež a 150 Kč pro děti do 15 let. Na Moravě, což je důležitá informace například pro čtenáře deníku Metro v Brně, je členský příspěvek pro dospělé 1 550 korun a pro děti a mládež do 15 let 200 Kč.
Kde si v lednu nezachytáte?
Jakmile držíte novou povolenku v ruce, musíte se řídit dobami hájení. Leden a únor jsou měsíce klidu, kdy je mnoho druhů i celých revírů pod ochranou. Od 1. prosince do 15. dubna platí v pstruhových vodách totální zákaz lovu všech druhů ryb. Voda patří přírodě a rybám pro jejich nerušenou regeneraci. Od 1. ledna do 15. března je navíc hájen mník jednovousý, který je v zimě obzvláště zranitelný. Více se dozvíte v boxu výše.
Jak využít rybářský klid?
Pro drtivou většinu rybářů budou následující zimní týdny dobou klidu, domácího přerovnávání výbavy a snění o tom, kam vyrazí na rybářské výpravy v roce 2026. Možným rozptýlením může být pro některé takzvané rybaření na dírkách. Jenže to bude – pokud to počasí dopřeje a led bude dostatečně silný – možné jen na některých soukromých revírech.
Čas se dá ale využít i debatami s ostatními rybářkami a rybáři, třeba na veletrzích, které jsou v tuto dobu tradiční součástí setkání. Nejbližší možností je například v únoru akce For Fishing v pražských Letňanech. A kdo by si chtěl udělat výlet, může vyrazit na Slovensko, konkrétně do Nitry. Právě tam se v březnu uskuteční slovenská obdoba For Fishingu.
Je to jedinečná příležitost si osobně promluvit s řadou rybářů, kteří toho o lovu ryb vědí opravdu hodně. Takové setkání s Karlem Niklem, Michalem Kučerou, Lukášem Krásou, Jakubem Vágnerem, Janem Hubkou, Davidem Havlíčkem, Radkem Filipem nebo Kateřinou Markovou určitě stojí za to.
Říká se ale, že čas strávený na rybách se do života nepočítá. Tak se nebojte a vyrazte na ryby s novou povolenkou třeba hned na začátku roku. Ať už sami, nebo s parťačkou či parťákem.
