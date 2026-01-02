Jaké změny čekají rybáře v roce 2026? Prozradíme taky, kde si v lednu nezachytáte

Rybářský magazín   18:15
S příchodem nového roku nekončí jen oslavy. Důležité termíny se týkají také rybářů. Kdo na ně zapomene, tomu by se mohl začátek roku prodražit.
Fotogalerie2

Michal Sedláček, přední osobnost českého rybaření, ulovil takového kapra v zimních měsících. | foto: MICHAL SEDLÁČEK

Přelom roku je v rybářském kalendáři kritickým bodem. Pokud podceníte termíny odevzdání dokladů nebo si nepohlídáte změny v dobách hájení, může se vaše první cesta k vodě v roce 2026 nepříjemně prodražit nebo skončit sankcí.

Deník Metro pro vás připravil ucelený přehled všeho, co musíte v následujících týdnech zařídit, kolik vás budou stát nové povolenky a na co si dát pozor přímo u vody.

Čas na vrácení povolenek se krátí. Blíží se 15. leden

Prvním a nejdůležitějším úkolem každého rybáře po silvestru je vyúčtování minulé sezony. U většiny místních organizací Českého rybářského svazu (ČRS) platí striktní pravidlo: starou roční povolenku musíte odevzdat nejpozději do 15. ledna 2026.

Proč je včasné odevzdání tak důležité? Pokud termín nestihnete, územní svazy uplatňují citelné postihy. U dospělých rybářů se cena nové povolenky často navyšuje o sankční poplatek, například 500 Kč, v krajním případě vám může být vydání nové povolenky pro daný rok zcela odepřeno.

Na povolence nesmí chybět známka, která je dokladem o zaplacení.

Dobrou zprávou je, že od roku 2024 probíhá v mnoha organizacích digitalizace. Povolenky se vydávají elektronicky a v mnoha případech již není nutné ručně vyplňovat sumář úlovků, což šetří čas i papírování. Přesto je fyzické či elektronické vrácení dokladu vaší zákonnou povinností.

Na kolik vyjde rybařina?

Investice do povolenky je základním krokem k legálnímu lovu. Ceny pro rok 2026 reflektují rozsah revírů, na kterých můžete lovit. Obecně se dělí na celosvazové (nejširší platnost) a územní (lokální platnost).

Celosvazové povolenky Českého rybářského svazu jsou ideální pro rybáře, kteří rádi cestují. Platí na všech revírech ČRS napříč republikou včetně prestižních vod pod správou Republikové rady. Pokud lovíte převážně ve svém kraji, je ekonomičtější variantou územní povolenka. Pozor však na to, že neplatí na velkých nádržích pod celorepublikovou správou, jako třeba na Orlíku. Oproti loňsku si rybáři připlatí například v Praze tři stovky. Přesto je Praha mezi územními svazy ČRS nejlevnější. A to je dobrá zpráva. Třeba Vltava skýtá mnohá rybářská tajemství.

Morava si drží vlastní systém. Ceny jsou zde tradičně o něco nižší, ale povolenka platí výhradně na revírech MRS. Například roční mimopstruhová či pstruhová vyjde zhruba na 1 300 Kč za dospělého, 700 až 800 za mládež a 400 Kč za děti do 14 let.

Rybolov od 1. ledna 2026

Zaplacením povolenky to však nekončí. Je třeba uhradit také členské příspěvky jednotlivým svazům. V Českém rybářském svazu je to na rok 700 Kč pro dospělé, 300 Kč pro mládež a 150 Kč pro děti do 15 let. Na Moravě, což je důležitá informace například pro čtenáře deníku Metro v Brně, je členský příspěvek pro dospělé 1 550 korun a pro děti a mládež do 15 let 200 Kč.

Kde si v lednu nezachytáte?

Jakmile držíte novou povolenku v ruce, musíte se řídit dobami hájení. Leden a únor jsou měsíce klidu, kdy je mnoho druhů i celých revírů pod ochranou. Od 1. prosince do 15. dubna platí v pstruhových vodách totální zákaz lovu všech druhů ryb. Voda patří přírodě a rybám pro jejich nerušenou regeneraci. Od 1. ledna do 15. března je navíc hájen mník jednovousý, který je v zimě obzvláště zranitelný. Více se dozvíte v boxu výše.

Jak využít rybářský klid?

Pro drtivou většinu rybářů budou následující zimní týdny dobou klidu, domácího přerovnávání výbavy a snění o tom, kam vyrazí na rybářské výpravy v roce 2026. Možným rozptýlením může být pro některé takzvané rybaření na dírkách. Jenže to bude – pokud to počasí dopřeje a led bude dostatečně silný – možné jen na některých soukromých revírech.

Čas se dá ale využít i debatami s ostatními rybářkami a rybáři, třeba na veletrzích, které jsou v tuto dobu tradiční součástí setkání. Nejbližší možností je například v únoru akce For Fishing v pražských Letňanech. A kdo by si chtěl udělat výlet, může vyrazit na Slovensko, konkrétně do Nitry. Právě tam se v březnu uskuteční slovenská obdoba For Fishingu.

Je to jedinečná příležitost si osobně promluvit s řadou rybářů, kteří toho o lovu ryb vědí opravdu hodně. Takové setkání s Karlem Niklem, Michalem Kučerou, Lukášem Krásou, Jakubem Vágnerem, Janem Hubkou, Davidem Havlíčkem, Radkem Filipem nebo Kateřinou Markovou určitě stojí za to.

Říká se ale, že čas strávený na rybách se do života nepočítá. Tak se nebojte a vyrazte na ryby s novou povolenkou třeba hned na začátku roku. Ať už sami, nebo s parťačkou či parťákem.

Jaké změny čekají rybáře v letošním roce?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Horská služba zachraňovala mladíky v teniskách, šestice turistů uvázla na hřebeni

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů dnes v podvečer dostává horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. V pátek už mají její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili na túru jen...

2. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  18:51

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Policejní auto.

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi ve Fakultní nemocnici...

2. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:45

Středočeští krajští silničáři dokončili opravu průtahu obcí Přezletice u Prahy

ilustrační snímek

Středočeští krajští silničáři dokončili opravu průtahu obcí Přezletice u Prahy. Přibyly nové chodníky i dešťová kanalizace. Náklady dosáhly 70 milionů korun....

2. ledna 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

Jaké změny čekají rybáře v roce 2026? Prozradíme taky, kde si v lednu nezachytáte

Michal Sedláček, přední osobnost českého rybaření, ulovil takového kapra v...

S příchodem nového roku nekončí jen oslavy. Důležité termíny se týkají také rybářů. Kdo na ně zapomene, tomu by se mohl začátek roku prodražit.

2. ledna 2026  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

2. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Hasiči v hradeckém kraji zasahovali u více než deseti nehod, zvláště na horách

HasiÄŤi v hradeckĂ©m kraji zasahovali u vĂ­ce neĹľ deseti nehod, zvlĂˇĹˇtÄ› na horĂˇch

Počasí v Královéhradeckém kraji dnes působí řidičům problémy zvláště na horách. Sněží, hasiči zasahovali od rána u více než deseti dopravních nehod, zpravidla...

2. ledna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od...

2. ledna 2026  17:22

Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (leden 2025)

Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských vysokých škol a k tomu 30 doktorandů. Dohromady 55 vědců a výzkumníků přilákal do Zlína projekt CIT...

2. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Plzeňská Fakulta designu a umění ZČU otevírá jarní umělecké kurzy pro veřejnost

ilustrační snímek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (FDU) otevírá osm jarních kurzů umění a designu pro veřejnost. Lze se do nich už...

2. ledna 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.

Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku 2017, narostla. Vedení města předpokládá, že zakázka přijde na zhruba půl miliardy korun.

2. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V případu usmrcení muže při rvačce v Luhačovicích padla dvě odvolání

ilustrační snímek

V případu předloňského usmrcení muže při rvačce v Luhačovicích na Zlínsku padla dvě odvolání. Dvěma obžalovaným loni v listopadu zlínská pobočka brněnského...

2. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Plánovaný prostor pro loučení s domácími mazlíčky v Rakovníku zatím nebude

ilustrační snímek

Prostor pro poslední rozloučení s domácími mazlíčky a jejich předání ke kremaci v Rakovníku zatím nebude. Na městském pozemku ho chtěla postavit společnost...

2. ledna 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.