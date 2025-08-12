Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

  15:31
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako chlapec v jihomoravské Strážnici.
Martina Sobková studovala filozofii, novinařinu a finance. Je rovněž šéfredaktorkou časopisu Bankovnictví a podniká. | foto: JIŘÍ VESELÝ

Deníku Metro prozradila, že aby byla v soutěži konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo. A to i přesto, že se svou dřívější postavou bodovala již v Miss Universe Česko a loni svou rodnou zemi reprezentovala na několika dalších soutěžích krásy.

Stala jste se historicky první Češkou, která se představí na Miss International Queen v thajské Pattayi. Jak jste se k tak prestižní soutěži dostala?
Vloni jsem se účastnila Miss Star International v Brazílii, kde jsem získala titul Miss Evolution a letos jsem se dostala do top 20 Miss Universe Česko, což mi právě dveře do soutěže otevřelo a dostala jsem do ní pozvání. Za tuto příležitost jsem neskutečně vděčná. Je to největší a nejuznávanější soutěž krásy pro transgender ženy na světě a vůbec patří k větším světovým soutěžím krásy.

Martina Sobková (37) se narodila jako muž. Nyní bude naši zemi jako první Češka reprezentovat na soutěži krásy v Thajsku.

Jak vnímáte samotnou soutěž?
Miss International Queen není travesty show, jak si mnozí myslí. Je to důstojná platforma, která ukazuje, že transgender ženy jsou plnohodnotné ženy. Soutěž vytváří prostor, kde se nemusíme stydět za to, že jsme se narodily do jiného těla. Naopak ukazuje, že náš příběh je to, co nás činí jedinečnými. Zároveň nám dává hlas. Není to jen o šatech a make-upu. Je to o odvaze, reprezentaci a poselství.

Co všechno příprava na soutěž obnáší?
Mnohem víc, než si většina lidí myslí. Po vzhledové stránce jsem v první řadě musela zhubnout přes patnáct kilo, abych byla alespoň částečně konkurenceschopná. Ne proto, že bych se sebou nebyla spokojená, ale protože vím, že v soutěži kráčím vedle žen, které jsou o deset let mladší, mají jemnější rysy a mnohdy více doupravená těla – já ačkoliv jsem trans, nemám na těle tolik úprav… A i když to není rozhodující faktor, stále je to soutěž krásy a já chci být připravená a cítit se dobře. Kromě toho trénuji chůzi, pózování, veřejné vystupování v angličtině, a samozřejmě řeším garderobu – tu pro mě připravuje návrhářka Nina Klymiuk.

Martina Sobková

Jede někdo blízký do Thajska s vámi?
Doprovodí mě make-up artistka Nora Záhoráková, která mi bude pomáhat i s prezentací na sítích. V neposlední řadě mi bude z domova na dálku hlavní oporou moje dlouholetá partnerka Zuzana, která je zároveň i mojí manažerkou. Bez nich bych to sama v žádném případě nezvládla.

Setkala jste se po zveřejnění zprávy o své účasti i s negativními reakcemi?
Reakce veřejnosti byly hodně smíšené. Objevilo se mnoho podpory, ale zároveň i stovky nenávistných komentářů. Naštěstí mě to netrápí. Spíš je mi těch lidí líto. Když má někdo potřebu nadávat druhým kvůli tomu, kým jsou, musí mít sám v sobě hodně bolesti a musí na tom být asi fakt zle. Naštěstí já mám kolem sebe tým lidí, kteří mě podporují, a to je pro mě důležité.

Martina Sobková má ze svých titulů velkou radost.

Co pro vás účast na Miss International Queen znamená osobně?
Splněný sen, za který jsem neskutečně vděčná a zároveň je to obrovská zodpovědnost. Je to šance zviditelnit Českou republiku v oblasti, kde jsme zatím byli spíš neviditelní. Není to jen o mně – každá trans žena, která se dostane do světla reflektorů, může inspirovat další, které zatím nemají sílu vystoupit z ticha. Pokud jim moje cesta pomůže odhodlat se ke změně nebo jim dodá odvahu, mělo to smysl. V současnosti dělám něco, k čemu jsem neměla vůbec žádné předpoklady. Ne proto, že jsem trans, ale proto, že jsem s proměnou začala pozdě, byla jsem velmi maskulinní typ muže a v neposlední řadě jsem měla nejednu pooperační komplikaci. O to víc si vážím toho, že mohu jako sebevědomá žena hrdě reprezentovat naši zemi na světové stagi, kde ukazuji, že pokud něco člověk skutečně chce, pakliže si za tím jde, tak to může dosáhnout. Bez ohledu na okolnosti.

Jako první transgender Češka přivezla šerpu a titul. Teď chce pomáhat ostatním

Říkala jste, že jste měla pooperační komplikace, ale také že máte minimum operací. Co všechno jste musela podstoupit, abyste vypadala tak, jak vypadáte dnes?
Je pravda, že ve srovnání se spoustou soutěžících mám minimum operací na těle. Spousta z nich má třeba zvětšené boky, zúžená žebra, více augmentací prsou. Já sama mám jen jednu augmentaci prsou před devíti lety. Nicméně na obličeji jsem před zhruba šesti lety podstoupila takovou klasickou feminizační trojkombinaci – čelo, nos a bradu/čelist.

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Martina Sobková

Jsou ve světě transgender žen tyto zákroky rutinou?
Ano, protože zjemní hrubší mužské rysy. Nejsou to vyloženě klasické kosmetické zákroky jako třeba takzvaný facelift, spíše jde o to, aby ženě pomohly více zapadnout a aby nevypadala maskulinně. A právě v rámci těchto operací jsem měla komplikace, kdy jsem měla dvakrát zánět v čele, proto jsem měla několik reoperací a také mi to narušilo nerv v čelisti, kvůli tomu mám do konce života bolesti.

Podstoupila jste ještě nějaké další zákroky? Třeba i nějaké řekněme netypické?
Mimo to mám takové ty klasické beauty věci, jako jsou doplněné rty či botox. Jistou zvláštností může být botox do svalů na rukou. Je to metoda, která se dělá převážně v asijských zemích, u nás běžně. Naštěstí jsem ale našla fantastickou paní doktorku Adrianu Brandejsovou z Iconic Institute, která mi s tímto pomáhá a skutečně mi za pomocí botoxu pomohla zmenšit průměr paží o několik centimetrů. Opět ale musím doplnit: šla jsem touto cestou čistě proto, že ani dieta a cvičení mi svaly, které mi zbyly z doby muže před deseti lety, nezmizely a na soutěž potřebuji, aby moje postava byla co nejjemnější. Zjednodušeně řečno, jednu ruku jsem měla osvalenější kvůli závodnímu hraní stolního tenisu. V tomto sportu mimochodem trénuji děti dodnes.

S Martinou Sobkovou v listopadu loňského roku vyšel na stránkách magazínu deníku Metro rovněž obsáhlý rozhovor.

Kdy do Thajska vyrážíte?
Odlétám začátkem září, finálový večer se koná 20. září. Do té doby pokračuju v intenzivní přípravě, dolaďujeme outfity, projev, choreografie. Je to prakticky druhá práce, ale stojí to za to. Vlastně to miluju a dávám do toho opravdu celé své srdce a sama sebe celou. Když budu opouštět stage, ať už dopadnu jakkoliv, chci odcházet s pocitem, že jsem do toho dala vše.

S Martinou Sobkovou v listopadu loňského roku vyšel na stránkách magazínu deníku Metro rovněž obsáhlý rozhovor.





