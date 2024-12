Jako první transgender Češka přivezla šerpu a titul. Teď chce pomáhat ostatním

„Uff, zase někdo otravuje s těmi transgender lidmi?“ Pokud cedíte mezi zuby podobnou hlášku, raději si přečtěte některý z mnoha dalších zajímavých článků v dnešním vydání deníku Metro. Šestatřicetiletá Martina Sobková, se kterou vyšel na stránkách magazínu deníku Metro minulý měsíc obsáhlý rozhovor, si totiž coby historicky první transgender žena přivezla ze světové soutěže Miss Trans Star International v brazilském Sao Paulu titul Miss Evolution (dá se přeložit jako Miss Vývoj).

Martina Sobková

„Jsem neskutečně vděčná za to, že jsem mohla být součástí tohoto fantastického dobrodružství. Tato soutěž mi dala víc než jen zkušenosti a poznání nového místa. Získala jsem zde spoustu přátel z celého světa, a hlavně poznala sebe samu. S klidným svědomím mohu říct, že nikdy jsem nebyla více pyšná na to, že jsem trans než v okamžiku, kdy jsme všechny holky stály na stagi. Bylo to naprosto fantastické,“ říká Sobková.

Tvrdá konkurence

Titul Miss Evolution je udělován dívce, která se během soutěže nejvíce posunula a svým přístupem inspirovala ostatní a která má potenciál být další Miss. Jedná se o jeden z šesti doprovodných titulů. „Mám neskutečnou radost, že se mi titul podařilo před několika dny získat. Byla jsem v soutěži s dalšími šestadvaceti dívkami. Mnohé z nich zde měly vlastní týmy a se soutěžením už měly spoustu zkušeností,“ upřesňuje Sobková, která se do Sao Paula vydala na rozdíl od ostatních dívek sama.

Tři hodiny spánku

„Některé soutěže týmy umožňují, jiné ne, tato na nich byla postavená. Měnili jsme outfity v průměru třikrát denně, k tomu make-up i účes musely být neustále na úrovni, asi jako když jdete na ples. Toto vše dělat sama bylo neskutečně vyčerpávající, ale jsem za tu zkušenost nesmírně vděčná. I když jsme v průměru spala kolem tří hodin denně,“ dodává pro Metro transmodelka Sobková s tím, že na prestižní soutěži, jak doufá, prokázala, že v české kotlině vyrůstávají osobnosti, které mohou zazářit na mezinárodní úrovni.

Odlišný přístup

Sobková se také s deníkem Metro podělila o své postřehy z odlišného přístupu k trans lidem v jihoamerických a asijských zemích.

„V těchto oblastech je přístup k trans lidem jiný než u nás. A stejně tak i vnímání trans lidí jako takové. Zatímco u nás spousta lidí dokončí tranzici a pak prakticky žijí v klidu, ideálně, aby nikdo nevěděl, že jsou trans, v těchto zemích je to jinak. Trans lidé otevřeně mluví o tom, že jsou trans. Nestydí se za to. I když je to třeba překrásná žena, tak je hrdá na to, že je trans. Nebere to jako handicap. V tom se podle mě evropská mentalita liší,“ vysvětluje Sobková.

Velké plány

Nyní by Sobková ráda aktivně působila v rámci transgender komunity a pomáhala trans ženám rozvíjet své sny. „Z vlastní zkušenosti vím, že transgender ženy chtějí být hezké, ale někdy nevědí, kde začít. Já sama čelila stejným obtížím. Nevěděla jsem, jak se líčit, česat, oblékat. S tím vším bych chtěla nyní trans ženám pomoci. Zároveň bych jim chtěla předat ale také to, co mě učí modeling, ať už se jedná o jemnost pohybů, či celkové vnímání sebe sama,“ upřesňuje Sobková a doufá, že se na ni budou trans ženy s důvěrou obracet.

Sobková začala s modelingem teprve letos, a to ve svých 35 letech v rámci soutěže MJ Top Model, kde získala před pár týdny titul Progress Queen. Příští rok by se ráda zúčastnila nejprestižnější soutěže pro transgender osoby Miss International Queen. Ta se koná koncem příštího roku.

„Soutěž se dá svou úrovní a průběhem porovnat s Miss Universe, akorát je určena trans ženám. V účasti mi nyní brání věkový limit. Příští srpen mi bude třicet sedm let a věkový limit je třicet šest. Nyní mi tedy nezbývá, než doufat, že mi udělí výjimku,“ uzavírá pro deník Metro Sobková.