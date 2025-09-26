Jáma lvová. Byznys show, kde nestačí nadšení. Rozhodují čísla a tvrdá vyjednávání

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
Strážce streamu   14:00
Pamatujete si ještě na Den D? Tenhle podnikatelský pořad svého času bavil i vzdělával zároveň. Soutěžící tam s rozechvělým hlasem přesvědčovali investory, aby jim svěřili své peníze, a diváci s napětím sledovali, zda přijde kýžený „deal“. Po letech se na obrazovky vrací podobný formát – tentokrát pod názvem Jáma lvová. A nutno říct, že návrat to je ve velkém stylu. A protože jsem milovnice reality shows, převzala jsem tentokrát Strážce Streamu já.
Fotogalerie4

Jáma Lvová - takhle tam investoři sedí a čekají na nové nápady. | foto: TV Nova

Princip je prostý. Podnikatel předstoupí před pětici investorů, představí svůj nápad a řekne, kolik peněz potřebuje a co za to nabízí. Pak už přichází na řadu otázky, vyjednávání a tvrdá rozhodnutí. Zkrátka byznys v přímém přenosu. Divák má pocit, že stojí přímo u stolu – někdy fandí, jindy kroutí hlavou, a občas se i pobaví nad tím, jak nesoudržně může prezentace znít.

Kdo vlastně tvoří tuhle smečku lvů?

Právě investoři dělají show tím, čím je. Každý z nich má silný příběh a společně tvoří pestrou směs charakterů, které zaručují, že žádný díl není nuda.

Jáma Lvová - takhle tam investoři sedí a čekají na nové nápady.

Barbora Snopková Haberová – módní lvice
Od hokejové Sparty až k módním butikům a půjčovně šatů. Na začátku působila lehce strojeně, ale s každým dílem víc ukazuje, že je přirozená, inspirativní a lidská. Usmívá se, má vkus a její komentáře dávají smysl. Přináší do panelu lehkost, kterou by si člověk od módní lvice snadno nepředstavoval.

Jaroslav Svoboda – hotelový král
Začínal s pronajatým hotýlkem, dnes vlastní největší hotelovou síť v Česku. Je konzervativní, přímočarý a umí pojmenovat věci tak, jak jsou. Někdy působí tvrdě, ale z jeho úst slyšíte rady, které mají váhu. Je to ten typ investora, jehož „ano“ nebo „ne“ je jasné a nepřikrášlené.

Tomáš Huber – potravinářský inovátor
Z jeho müsli se stal miliardový byznys. Huber působí vyrovnaně a jeho pohled je vždy bystrý. Má cit pro kvalitu a dokáže rozpoznat, co by mohlo chutnat nejen zákazníkům, ale i investorům. Pokud si něco vybere, podnikatel může slavit. Někdy odmítne investovat do oboru, kterému nerozumí, což může být škoda, ale i to ukazuje jeho upřímnost.

Václav Staněk – produktový vizionář
Mládý a energický s inspirativním příběhem. Zakladatel značky Vasky a zachránce Botasů se stal symbolem nové podnikatelské generace. Jeho příběh o spojení Baťovské tradice s moderním podnikáním však z pořadu dělá nejen show, ale i motivaci.

Libor Váka – realitní magnát
A pak je tu Libor Váka. Tvrdý, věčně kritický, někdy až arogantní. Černý Petr pořadu, který soutěžícím nic neodpustí. Občas působí, že hledá problém za každou cenu, ale možná právě proto ho diváci milují i nenávidí zároveň. Každá show přece potřebuje svého „zlého porotce“. Něco, jako byl Jaro Slávik v pořadu Československo má talent.

Když se čísla potkají s emocemi

Na Jámě lvové oceňuju jednu věc. Investoři se nenechají ukolébat slzičkami ani hraním na city. Rozhodují fakta a čísla, nikoli dojmy. Díky tomu působí pořad věrohodně a zároveň drsně – protože sny se tady lámou o tvrdou realitu.

Lvi si mohou některé z projektů také vyzkoušet na vlastní kůži - aby věděli, do čeho přesně investují.

Občas si ale při sledování pokládám otázku, jestli si soutěžící svůj byznys plán vůbec někdy přednesli nahlas. Někdy prezentace působí spíš jako nedělní brainstorming než pitch před investory. Ale i to má své kouzlo. Nikdy nevíte, jestli přijde geniální nápad, nebo trapas, u kterého se pobavíte.

Pitch je krátká, úderná prezentace nápadu, produktu nebo firmy, jejímž cílem je zaujmout posluchače – nejčastěji investory.

  • V Jámě lvové to vypadá tak, že podnikatel přijde před lvy, během pár minut vysvětlí, co dělá, proč je to unikátní, jaký má byznys plán a kolik peněz potřebuje.
  • Říká se tomu taky „elevator pitch“ – jako kdyby měl člověk jen tak málo času, kolik trvá jízda výtahem, aby zaujal potenciálního investora.

A co je možná ještě zajímavější – pořad funguje i jako inspirace. Sama jsem se přistihla, že jsem po několika dílech začala googlit představené projekty. Některé mě dokonce zaujaly natolik, že jsem přemýšlela, jestli je nevyzkouším. To už je podle mě známka toho, že má pořad reálný přesah.

Jediné, co zatím postrádám, je pokračování příběhů. Jak se vyvíjejí firmy, do kterých lvi skutečně investovali? Jak vypadá realita po kamerách? Funguje spolupráce, nebo se sny rozplynuly? Pokud by tvůrci nabídli i pohled na to, co se děje po uzavření dohody, posunulo by to show na další úroveň.

Toto je jeden z příkladů projektů, který mě oslovil natolik, že jsem si ho musela vygooglit.

Trend tisíciletí

Jinak mimochodem. Pamětníci si určitě vybaví pořad Den D, který se vysílal na začátku tisíciletí na České televizi. Už tehdy šlo o podobný formát – podnikatelé přicházeli s nápady a investoři rozhodovali, zda jim dají peníze, nebo pošlou jejich sen k ledu. Atmosféra byla sice o něco usedlejší než dnes, ale i tehdy dokázal Den D přinést zajímavé příběhy a pro mnoho diváků to byla první příležitost vidět, jak funguje svět investic.

Den D se vysílal v letech 2009 až 2012 na ČT ve 4 sériích. Na fotografii je vidět třetí série, ve které účinkoval mimo jiné také Tomio Okamura.

A nesmíme zapomenout, že v porotě Dne D ve třetí sérii seděl i Tomio Okamura, který si díky show výrazně zvýšil svou popularitu a později vstoupil do politiky. Tehdy působil jako neústupný, někdy až přísný investor, což k formátu patřilo. Je zajímavé sledovat, jak se podobné pořady vyvíjejí – od usedlejšího Den D až po dnešní Jámu lvovou, která má víc energie, dynamičtější střih i pestřejší investory. Když tak nad tím přemýšlím, snad to není jakési prokletí. Jinak by se mohlo stát, že po Okamurovi by zamířil do politiky i Libor Váka. A jestli ne on, tak kdo ví, možná jednou uvidíme na kandidátce Jara Slávika.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...

26. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Ronov nad Doubravou vzdá hold slavnému rodákovi

V sobotu 27. září bude v parku v Ronově nad Doubravou slavnostně odhalena socha rodáka a malíře Antonína Chittussiho, považovaného za zakladatele české moderní krajinomalby.

26. září 2025  14:22

Epopej pomůže Moravský Krumlov kulturně posunout, uvedl ředitel

Moravskokrumlovský zámek má před sebou ještě nejméně šest let, kdy bude vystavovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Podle ředitele organizace Kultura Moravský...

26. září 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Do oprav a rekonstrukcí škol dal Jablonec nad Nisou za pět let přes půl mld. Kč

Do oprav a rekonstrukcí svých mateřských a základních škol investoval Jablonec nad Nisou za posledních pět let 540 milionů korun. Zhruba 30 procent peněz...

26. září 2025  12:34,  aktualizováno  12:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při nehodě na Jablonecku zemřel ve čtvrtek v noci mladý řidič

Mladý řidič zemřel ve čtvrtek v noci při dopravní nehodě na silnici 10, která se stala mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku. S vozem Ford Fiesta se po...

26. září 2025  12:33

Matka nesměla nocovat s miminkem na JIP. Její žalobu smetly všechny soudy

Právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní, je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o další pacienty. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání matky,...

26. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Při úklidu zahrady v Olomouci lidé našli 750 kg munice. Policisté část odpálili

U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahovali od čtvrtečního večera policejní pyrotechnici. Oblast byla uzavřena až do pátečního rána. Pyrotechnici menší kusy...

26. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:12

Neměl přilbu ani řidičák. Motorkář ujížděl policistům, doplatil na mokrou trávu

Bez přilby, registrační značky, řidičského průkazu a pod vlivem drog ujížděl na motorce policistům v Litomyšli osmnáctiletý mladík. Při jízdě neriskoval sám, ale ohrožoval i život čtrnáctiletého...

26. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Brno kvůli kultuře plánuje zastřešit nádvoří Špilberku. Ukázalo návrhy

Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...

26. září 2025  14:02

Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na sociální služby přes dvě mld. Kč

Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na zajištění provozu sociálních služeb více než dvě miliardy korun. Je to přibližně stejná částka jako letos....

26. září 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Turnov zvýšil maximální cenu u zakázky na přestavbu sportovní haly na 220 mil.

Turnov zvýšil maximální cenu u vypsané zakázky na přestavbu sportovní haly z 200 na 220 milionů korun bez DPH. K nezvyklému kroku se rozhodl kvůli riziku, že...

26. září 2025  12:21,  aktualizováno  12:21

Jáma lvová. Byznys show, kde nestačí nadšení. Rozhodují čísla a tvrdá vyjednávání

Pamatujete si ještě na Den D? Tenhle podnikatelský pořad svého času bavil i vzdělával zároveň. Soutěžící tam s rozechvělým hlasem přesvědčovali investory, aby jim svěřili své peníze, a diváci s...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.