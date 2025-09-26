Princip je prostý. Podnikatel předstoupí před pětici investorů, představí svůj nápad a řekne, kolik peněz potřebuje a co za to nabízí. Pak už přichází na řadu otázky, vyjednávání a tvrdá rozhodnutí. Zkrátka byznys v přímém přenosu. Divák má pocit, že stojí přímo u stolu – někdy fandí, jindy kroutí hlavou, a občas se i pobaví nad tím, jak nesoudržně může prezentace znít.
Kdo vlastně tvoří tuhle smečku lvů?
Právě investoři dělají show tím, čím je. Každý z nich má silný příběh a společně tvoří pestrou směs charakterů, které zaručují, že žádný díl není nuda.
Barbora Snopková Haberová – módní lvice
Od hokejové Sparty až k módním butikům a půjčovně šatů. Na začátku působila lehce strojeně, ale s každým dílem víc ukazuje, že je přirozená, inspirativní a lidská. Usmívá se, má vkus a její komentáře dávají smysl. Přináší do panelu lehkost, kterou by si člověk od módní lvice snadno nepředstavoval.
Jaroslav Svoboda – hotelový král
Začínal s pronajatým hotýlkem, dnes vlastní největší hotelovou síť v Česku. Je konzervativní, přímočarý a umí pojmenovat věci tak, jak jsou. Někdy působí tvrdě, ale z jeho úst slyšíte rady, které mají váhu. Je to ten typ investora, jehož „ano“ nebo „ne“ je jasné a nepřikrášlené.
Tomáš Huber – potravinářský inovátor
Z jeho müsli se stal miliardový byznys. Huber působí vyrovnaně a jeho pohled je vždy bystrý. Má cit pro kvalitu a dokáže rozpoznat, co by mohlo chutnat nejen zákazníkům, ale i investorům. Pokud si něco vybere, podnikatel může slavit. Někdy odmítne investovat do oboru, kterému nerozumí, což může být škoda, ale i to ukazuje jeho upřímnost.
Václav Staněk – produktový vizionář
Mládý a energický s inspirativním příběhem. Zakladatel značky Vasky a zachránce Botasů se stal symbolem nové podnikatelské generace. Jeho příběh o spojení Baťovské tradice s moderním podnikáním však z pořadu dělá nejen show, ale i motivaci.
Libor Váka – realitní magnát
A pak je tu Libor Váka. Tvrdý, věčně kritický, někdy až arogantní. Černý Petr pořadu, který soutěžícím nic neodpustí. Občas působí, že hledá problém za každou cenu, ale možná právě proto ho diváci milují i nenávidí zároveň. Každá show přece potřebuje svého „zlého porotce“. Něco, jako byl Jaro Slávik v pořadu Československo má talent.
Když se čísla potkají s emocemi
Na Jámě lvové oceňuju jednu věc. Investoři se nenechají ukolébat slzičkami ani hraním na city. Rozhodují fakta a čísla, nikoli dojmy. Díky tomu působí pořad věrohodně a zároveň drsně – protože sny se tady lámou o tvrdou realitu.
Občas si ale při sledování pokládám otázku, jestli si soutěžící svůj byznys plán vůbec někdy přednesli nahlas. Někdy prezentace působí spíš jako nedělní brainstorming než pitch před investory. Ale i to má své kouzlo. Nikdy nevíte, jestli přijde geniální nápad, nebo trapas, u kterého se pobavíte.
Pitch je krátká, úderná prezentace nápadu, produktu nebo firmy, jejímž cílem je zaujmout posluchače – nejčastěji investory.
A co je možná ještě zajímavější – pořad funguje i jako inspirace. Sama jsem se přistihla, že jsem po několika dílech začala googlit představené projekty. Některé mě dokonce zaujaly natolik, že jsem přemýšlela, jestli je nevyzkouším. To už je podle mě známka toho, že má pořad reálný přesah.
Jediné, co zatím postrádám, je pokračování příběhů. Jak se vyvíjejí firmy, do kterých lvi skutečně investovali? Jak vypadá realita po kamerách? Funguje spolupráce, nebo se sny rozplynuly? Pokud by tvůrci nabídli i pohled na to, co se děje po uzavření dohody, posunulo by to show na další úroveň.
Trend tisíciletí
Jinak mimochodem. Pamětníci si určitě vybaví pořad Den D, který se vysílal na začátku tisíciletí na České televizi. Už tehdy šlo o podobný formát – podnikatelé přicházeli s nápady a investoři rozhodovali, zda jim dají peníze, nebo pošlou jejich sen k ledu. Atmosféra byla sice o něco usedlejší než dnes, ale i tehdy dokázal Den D přinést zajímavé příběhy a pro mnoho diváků to byla první příležitost vidět, jak funguje svět investic.
A nesmíme zapomenout, že v porotě Dne D ve třetí sérii seděl i Tomio Okamura, který si díky show výrazně zvýšil svou popularitu a později vstoupil do politiky. Tehdy působil jako neústupný, někdy až přísný investor, což k formátu patřilo. Je zajímavé sledovat, jak se podobné pořady vyvíjejí – od usedlejšího Den D až po dnešní Jámu lvovou, která má víc energie, dynamičtější střih i pestřejší investory. Když tak nad tím přemýšlím, snad to není jakési prokletí. Jinak by se mohlo stát, že po Okamurovi by zamířil do politiky i Libor Váka. A jestli ne on, tak kdo ví, možná jednou uvidíme na kandidátce Jara Slávika.