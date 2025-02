Jak probíhala první, podzimní část vaší tour?

Jakub Dostál (JD) – kytara: Na koncertech byla úžasná atmosféra. Od prvního až do posledního koncertu jsme si to strašně moc užívali a fanoušci nám to svou energií vraceli. Druhá část bude určitě taky skvělá a věříme, že si ji nikdo z našich fanoušků nenechá ujít. Bude to určitě jízda.

Jakou plánovanou zastávku si podle svých předpokladů užijete nejvíce? Vašek Hejda (VD) – bicí: Těšíme se samozřejmě na všechny zastávky. Když si ale vzpomenu, o která města si naši fanoušci psali nejvíce, tak šlo rozhodně o Plzeň. Tam to bude velký. Potom třeba také Litomyšl, Uherské Hradiště nebo Kladno, protože tam se vracíme po docela dlouhé době.

Společně se začátkem tour jste vypustili také nový singl s názvem Utíkám. V čem je písnička jiná oproti vaší předchozí tvorbě – pokud tedy vůbec je?

JD: Nemyslím si, že by singl Utíkám byl v něčem jiný než naše dosavadní tvorba. Snad jen v tom, že se nezabývá jen tím, co už jsme prožili, ale i tím, co tu po nás jednou zůstane. Až tu jednoho dne nebudeme... Každého z nás už v životě koneckonců potkala nějaká ztráta. Někdy je ale opravdu těžké se smířit s tím, že všechno jednou skončí. I když se o to někdo může snažit, tak jsou věci, před kterými se utéct zkrátka nedá. A právě o tom je náš nový singl.

Název hudební formace Jamaron je odvozen ze jmen tří zakládajících členů, tedy sourozenců Jakuba, Marie a Ondřeje Dostálových.

Mohou se fanoušci časem těšit na vaši novou desku?

VD: Pravidelně jezdíme nahrávat novou tvorbu do studia a je pravda, že venku už několik nových singlů máme. Přece jen od našeho posledního alba Generace uběhla už nějaká doba, takže věřím, že se fanoušci mohou těšit na novou desku. Více ale v tuhle chvíli prozrazovat nebudu.

Jaké má Jamaron plány na rok 2025?

Marie Dostálová – zpěv: Ty jsou letos celkem jasné. Hned jak odjedeme v březnu Forever Tour 2025, tak nám v dubnu začíná festivalová sezona. Máme nabité jaro i léto, obě období jsou už teď téměř beznadějně zabookované. Z těch větších akcí si nás mužete poslechnout například na Majálesech, Karpaty festu nebo festivalu Benátská s Impulzem. Těšíme se na letošní rok i díky navázání spolupráce s hudebním vydavatelstvím Universal Music. Díky jejich podpoře se už můžeme šplhat o něco výš a přemýšlet zase nad většími plány.