Amazon má nyní výměnou za zhruba miliardovou úplatu, bavíme se pochopitelně o amerických dolarech, plnou tvůrčí kontrolu nad celou značkou. A jak to zatím vypadá, nebude to takový průšvih, jak se někteří fanoušci obávali.

Pod dohledem elity

Obavy mnoha fandů o osud oblíbené franšízy budí především způsob, jak Bezos naložil s Pánem prstenů. Jak žertuje na webu moviezone.cz například oblíbený filmový redaktor Matěj Svoboda alias Mr. Hlad, o seriálu Prsteny moci, jenž se odehrává v ikonickém fantasy světě Johna Ronalda Reuela Tolkiena, se ve slušné společnosti kvůli jeho zjevným nekvalitám nemluví. Před pár dny se však začaly z Hollywoodu ozývat dobré zprávy. Vše nasvědčuje tomu, že Amazon hodlá Bondovi věnovat tu nejkvalitnější možnou péči. Na bondovský svět mají dohlížet elitní hollywoodští producenti, kteří vědí, jak se točí obří hity.

Daniel Craig hrál v posledních pěti bondovkách. Poprvé se jako agent Jejího Veličenstva představil ve filmu Casino Royale v roce 2006. Naposled v Není čas zemřít (2021).

Jako Spider-Man

„Bondovky mají mít na starost Amy Pascal a David Heyman. Pascal u Sony stvořila nového Spider-Mana a na kontě má třeba i výtečné Malé ženy nebo Rivaly se Zendayou. A i když dělala třeba i Venoma, s těmi nejhoršími komiksovkami jako Madam Web nic společného neměla,“ píše na moviezone.cz Mr. Hlad. Producent David Heyman také není žádné ořezávátko. Právě naopak, na svém kontě má třeba sérii o Harrym Potterovi, obří hitovku Barbie nebo sci-fi Alfonsa Cuaróna Gravitace, kvůli kterému se v roce 2013 hrnuly do multiplexů davy diváků. Jména obou zmiňovaných šíbrů proto vzbuzují určité naděje, minimálně v tom, že se nové bondovky dočkají adekvátní péče.

Roger Moore v bondovce Vyhlídka na vraždu

Cuarón na plac

Pokud se odchýlíme od informací z oficiálních zdrojů a zabrousíme do internetových klepů, má být již na stole i jméno režiséra. Mluví se především o účasti zmiňovaného Alfonsa Cuaróna, o jehož chuti pustit se do přípravy nějaké té bondovky vědí fanoušci série už mnoho let. Punc pravdivosti těmto drbům dává fakt, že producent Heyman s Cuarónem spolupracoval již na zmiňované Gravitaci a na třetím, podle fandů vůbec nejkvalitnějším, dílu filmové série o Harrym Potterovi.